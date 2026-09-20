/Explained: भारतावर सुपर अल-नीनोचे संकट? 180 हून अधिक वैज्ञानिकांचा इशारा; 2026-27 मध्ये उष्णता, दुष्काळाचा धोका

Super El Nino Threat to India: भारतासमोर पुन्हा एका मोठ्या हवामान संकटाची शक्यता निर्माण झाली आहे. 2026-27 मध्ये ‘अल-नीनो’ची स्थिती अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, त्याचा परिणाम देशातील तापमान, मॉन्सून, जलस्रोत आणि पर्यावरणावर होऊ शकतो. 180 हून अधिक भारतीय पर्यावरण आणि हवामान वैज्ञानिकांनी या संभाव्य परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करत आतापासूनच तयारी आणि निरीक्षण वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. प्रशांत महासागरातील समुद्राच्या पृष्ठभागाचे तापमान असामान्य पातळीवर वाढल्यास त्याचा परिणाम जगभरातील हवामानावर होतो. भारतासाठी त्याचा संबंध प्रामुख्याने मॉन्सून, उष्णतेच्या लाटा आणि पावसाच्या वितरणाशी जोडला जातो. त्यामुळे आगामी काळातील बदलांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज वैज्ञानिकांनी अधोरेखित केली आहे.
प्रशांत महासागरातील वाढते तापमान पाहता आगामी अल-नीनोची तीव्रता मोठी असू शकते, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. 16 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात 180 हून अधिक संशोधकांनी संभाव्य परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यावर आधीपासून उपाययोजना करण्याची गरज मांडली आहे. वैज्ञानिकांच्या मते, हवामानातील मोठे बदल घडल्यानंतर त्यांचा अभ्यास करण्यापेक्षा त्याआधीच स्थानिक पातळीवर निरीक्षण यंत्रणा मजबूत करणे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते. विशेषतः जंगल, नद्या, पर्वतीय भाग, समुद्र आणि वन्यजीवांवर होणाऱ्या परिणामांचा सातत्याने मागोवा घेण्याची गरज आहे.
अल-नीनोचा भारतातील मॉन्सूनवर परिणाम होण्याची शक्यता अनेकदा व्यक्त केली जाते. त्यामुळे काही भागांत पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यास दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्याचवेळी तापमानात वाढ झाल्यास उष्णतेच्या लाटांचा धोका वाढू शकतो. पाण्याची कमतरता आधीपासूनच असलेल्या भागांमध्ये याचा परिणाम अधिक जाणवू शकतो. मोठ्या शहरांमध्ये वाढत्या तापमानामुळे उष्णतेचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे. जंगलांमधील आर्द्रता कमी झाल्यास वनव्यांची तीव्रताही वाढू शकते. याचा परिणाम केवळ जंगलांपुरता मर्यादित न राहता वन्यजीव, त्यांच्या अधिवासातील अन्नसाखळी आणि प्रजनन प्रक्रियेवरही होऊ शकतो.
हवामान बदलाचा परिणाम जमिनीबरोबरच समुद्रावरही होण्याची शक्यता आहे. समुद्राच्या पाण्याचे तापमान वाढल्यास ‘मरीन हीटवेव्ह’ म्हणजेच समुद्री उष्णतेच्या लाटांची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. याचा विशेष फटका प्रवाळ भित्तींना बसू शकतो. समुद्राचे तापमान वाढल्याने कोरल ब्लीचिंगच्या घटना वाढून प्रवाळ परिसंस्थेला नुकसान होण्याची शक्यता असते. परिणामी अनेक समुद्री जीवांच्या अधिवासात बदल होऊ शकतो. माशांची उपलब्धता आणि त्यांच्या वितरणात बदल झाल्यास समुद्रावर अवलंबून असलेल्या मच्छीमारांच्या उपजीविकेवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
हवामानातील टोकाचे बदल सर्वाधिक परिणाम शेती आणि नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून असलेल्या समुदायांवर करू शकतात. पाऊस कमी झाल्यास पिकांचे नुकसान होण्याबरोबरच पाण्याची टंचाई वाढू शकते. चाराप्रश्न निर्माण झाल्यास पशुपालकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. वैज्ञानिकांच्या मते, अल-नीनोसारखी नैसर्गिक हवामान प्रणाली रोखणे शक्य नसले तरी त्याचे संभाव्य परिणाम कमी करण्यासाठी पूर्वतयारी करता येऊ शकते.
संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी केवळ उपग्रहांच्या आकडेवारीवर किंवा जुन्या अभ्यासांवर अवलंबून न राहता स्थानिक पातळीवरील निरीक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. यासाठी अधिक हवामान केंद्रे उभारणे, रिअल-टाइम हवामान निरीक्षण वाढवणे, स्थानिक पातळीवर डेटा संकलित करणे आणि वैज्ञानिकांना प्रत्यक्ष क्षेत्रात संशोधनाची संधी देणे महत्त्वाचे ठरू शकते.
आगामी काळात अल-नीनोची तीव्रता आणि त्याचा भारताच्या हवामानावर होणारा परिणाम किती असेल, हे परिस्थितीच्या पुढील बदलांवर अवलंबून राहणार आहे. मात्र, संभाव्य परिणामांचा अंदाज घेऊन आतापासूनच तयारी करण्याची गरज वैज्ञानिकांनी अधोरेखित केली आहे.