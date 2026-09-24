Explained: ठाकरेंसोबत झालं ते ममतांसोबत घडणार नाही? सुप्रीम कोर्ट TMC प्रकरणी म्हणालं, 'विलंबामुळे शिवसेना प्रकरणात काय...'

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असलेल्या तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणामध्ये थेट शिवसेनेसंदर्भातील खटल्याचा उल्लेख न्यायालयाकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे एकाच वेळी शिवसेनेच्या नाव आणि चिन्हासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी जवळ तीन वर्षानंतर नियमितपणे सुरु झालेली असतानाच काही महिन्यांपूर्वी फूट पडलेल्या तृणमूलच्या प्रकरणात शिवसेना खटल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे.
"दोन्ही पक्षांचे हित लक्षात घेऊन या प्रकरणातील याचिकेवर निर्णय देण्यासाठी किती वेळ लागेल", असा प्रश्न कोर्टाने आयोगाच्या वकिलांना विचारला आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना आयोगाकडून सूचना घेऊन उत्तर कळवण्याचे निर्देश दिले आहेत. "विलंबामुळे शिवसेना प्रकरणात काय भोगाव लागलं हे आपण पाहिलं आहे. आपल्याला हा वाद सोडवावाच लागेल" अशी महत्वाची टिप्पणी न्यायमूर्ती बागची यांनी केली आहे. सोमवारी या प्रकरणी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. या विधानावरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेला निकालासाठी जितकी वेळ वाट पहावी लागली तितकी वेळ कदाचित ममतांना पहावी लागणार नाही, असं चित्र दिसतंय.
या प्रकरणामध्ये बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने, तृणमूल काँग्रेस सोडून 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया'मध्ये (एनसीपीआय) गेलेल्या 20 बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना बुधवारी स्पष्ट केले की, कोर्ट लोकसभा अध्यक्षांना थेट आदेश देऊ शकत नाही, परंतु घटनेच्या 10 व्या अनुसूचीचे महत्त्व लक्षात घेता अशा प्रकरणांचा लवकर निपटारा होणे गरजेचे आहे, याची आठवण आम्ही करून देत आहोत.
लोकसभा अध्यक्षांकडून निर्णयाला तीन महिन्यांचा विलंब ‘चिंतेची बाब’ असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. ‘तीन महिने उलटले, प्रक्रिया अद्याप पूर्ण का झाली नाही?’ असा सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारला. अपात्रतेच्या प्रलंबित कार्यवाहीचे इतर कायदेशीर प्रक्रिया आणि लोकशाही प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, असं निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
तृणमूल काँग्रेस सोडून 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया'मध्ये सामील झालेल्या 20 खासदारांनी आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे आणखी चार आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या आधी, या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना पत्र पाठवून ही विनंती केली आहे. सुदीप बंडोपाध्याय आणि काकली घोष दस्तीदार यांच्यासह तृणमूल काँग्रेस सोडलेल्या 20 खासदारांनी अध्यक्षांना पत्र लिहून अतिरिक्त वेळ मागितला आहे.
हा वाद यावर्षी जूनमध्ये सुरू झाला. त्यावेळी, या 20 खासदारांनी दिल्लीत घोषणा केली होती की ते तृणमूल काँग्रेस सोडून 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया'मध्ये सामील होत आहेत. यानंतर, अभिषेक बॅनर्जी यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करत लोकसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली. नंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने या 20 खासदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सध्या सुरु आहे. त्यापूर्वी खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून आणखी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या दोन गटांच्या पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गोठविण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सहमती दर्शवली. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोग अधिसूचना जारी करते. नंतर निवडणूक चिन्हदेखील गोठविते. हे काय सुरू आहे? त्यामुळे आमची याचिका सुनावणीसाठी तातडीने सूचीबद्ध करावी अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने सिबल यांची विनंती मान्य केली. 18 सप्टेंबर रोजी ममता बॅनर्जी यांनी तृणमूल काँग्रेसचे नाव आणि पक्षचिन्ह गोठविण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर तीव्र टीका केली होती. पक्षाची ओळख हिरावून घेणे म्हणजे आईने आपले मूल गमावल्यासारखे दुःख असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.