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Explained: ठाकरेंसोबत झालं ते ममतांसोबत घडणार नाही? सुप्रीम कोर्ट TMC प्रकरणी म्हणालं, 'विलंबामुळे शिवसेना प्रकरणात काय...'

हा वाद यावर्षी जूनमध्ये सुरू झाला. त्यावेळी, या 20 खासदारांनी दिल्लीत घोषणा केली होती की ते तृणमूल काँग्रेस सोडून 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया'मध्ये सामील होत आहेत. 

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 24, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:21 PM IST
Explained: ठाकरेंसोबत झालं ते ममतांसोबत घडणार नाही? सुप्रीम कोर्ट TMC प्रकरणी म्हणालं, 'विलंबामुळे शिवसेना प्रकरणात काय...'
Image Credit: सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं महत्त्वाचं निरिक्षण (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - पीटीआय)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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