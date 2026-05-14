त्रिशासाठी CM विजयने 'तो' नियम बदलला! आजच्या खास दिवसानिमित्त दिलेली 'स्पेशल परमिशन'ची सर्वत्र चर्चेत

Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay Special Permission: विजय यांनी मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले असले तरी त्यांचा एक निर्णय सध्या चांगलाच चर्चेत आहे.
Tamil Nadu CM Thalapathy Vijay Special Permission: तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर थालापती विजय यांनी बुधवारी विधानसभेमध्ये 144 मतांसहीत बहुमत सिद्ध केलं. त्यापूर्वीच त्यांनी निर्णयांचा धडाका सुरु केला आहे. रविवारी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर विजय यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून यामध्ये निवडणूक जाहीरनाम्यातील मोफत विजेच्या आश्वासनासंदर्भातील निर्णयापासून ते प्रार्थनास्थळे, शाळांच्या आजूबाजूची 717 मद्यविक्री दुकानं बंद करण्यापर्यंतच्या निर्णयाचा समावेश आहे. या निर्णयाचं तमिळ अभिनेते कमल हसन यांनी कौतुक केलं आहे.
दारु बंदीच्या निर्णयांप्रमाणेच विजय यांनी तमिळ मनोरंजनसृष्टीच्या फायद्याचा एक निर्णय घेतला आहे. विजय यांनी मागील काही वर्षांपासून सुरु असलेला नियम मोडीत काढून चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी 'विशेष परवानगी' दिली आहे. त्यामुळे आर. जे. बालाजीची निर्मिती असलेला 'करुप्पू' या नव्या चित्रपटाच्या सकाळी 9 च्या शोचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूर्वी तामिळनाडूमध्ये सकाळी 9 च्या शोवर बंदी होती. विशेष म्हणजे 'करुप्पू' चित्रपटामध्ये अभिनेता सूर्या आणि विजय यांची कथित प्रेयसी त्रिशा कृष्णन् यांची भूमिका आहे. त्यामुळेच विजय यांच्या या निर्णयाकडे वेगळ्या अर्थानेही पाहिलं जात आहे.
'करुप्पू'ची निर्मिती करणाऱ्या ड्रीम वॉरीअर पिक्चर्सचे एसआर प्रभू आणि एसआर प्रकाशबाबू यांनी मुख्यमंत्री विजय यांचा मुख्यमंत्री कार्यालयातील फोटो पोस्ट केला होता. त्यांनी हा फोटो पोस्ट करतच या विशेष परवानगीची माहिती दिली. "आमच्या सन्माननीय मुख्यमंत्री जोसेफ विजय यांचे विशेष आभार. त्यांनी आम्हाला सकाळी 9 वाजताच्या 'करुप्पू'च्या शोसाठी विशेष परवानगी दिली. 'करुप्पू' तुमच्या जवळच्या थेअरटरमध्ये येतोय 14 मे रोजी सकाळी 9 वाजता," असं या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
'करुप्पू' चित्रपटामध्ये सूर्या करप्पूस्वामीच्या भूमिकेत असून बालाजी आणि त्रिशा हे सुद्धा वकिलाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. त्रिशा आणि सूर्याचा हा 21 वर्षानंतरचा पहिलाच एकत्र चित्रपट ठरतोय. या दोघांनी यापूर्वी 2006 मध्ये हरी यांच्या अरुर चित्रपटात एकत्र काम केलं होतं. आज म्हणजेच 14 मे रोजी चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या आधीच प्री बुकिंगमधून 'करुप्पू'ने 4.45 कोटी रुपये कमवले आहेत.
इतर अनेक राज्यांमध्ये सकाळी 9 वाजताचे शो ही एक सामान्य बाब आहे. मात्र तामिळनाडूतील चित्रपटगृहे मात्र सुपरस्टार्सच्या मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहणाऱ्या चाहत्यांच्या संख्येमुळे सकाळी 9 चे शो टाळतात. होणारी गर्दी पाहता कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न टाळण्यासाठी पहाटेच्या शोचे आयोजन करणे थिएटर मालकच टाळतात. 2023 मधील पोंगलच्या काळात झालेल्या एका दुर्दैवी घटनेनंतर, राज्य प्रशासनाने पहाटे चार वाजतासारख्या अतिशय लवकर होणाऱ्या शोवर कडक निर्बंध लादरण्यास सुरुवात केली. पहाटेचे शो हे या राज्यात पूर्वी खूप लोकप्रिय हो ते. पोंगलच्या दिवशी अजित 'थुनिवू' आणि विजयचा 'विरीसू' चित्रपट एकाच वेळी प्रदर्शित झाल्याने मोठा गोंधळ चित्रपटागृहांमध्ये झालेला. या वेळी झालेल्या गोंदळामध्ये एका चाहत्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर सत्तेत असलेल्या डीएमके सरकारने तामिळनाडूमध्ये अशा विशेष शोवर कठोर निर्बंध लादून ते बंदच केलं. आता विशेष परवानगी देत 'करुप्पू' सकाळी 9 वाजताच चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
विजय यांनी घेतलेल्या या निर्णयानंतर 'करुप्पू' चित्रपटामध्ये त्रिशा प्रमुख भूमिकेत असल्याकडे अनेकांनी लक्ष वेधलं आहे. त्रिशाचा चित्रपट असल्यानेच विजय यांनी विशेष परवानगी दिल्याची चर्चाही तामिळ चित्रपटसृष्टीत आहे. खरं तर या दोघांच्या नात्याची जोरदार चर्चा सुरु असली तरी त्यांनी अधिकृतपणे काहीही सांगितलेलं नाही. दोघे पहिल्यांदा 2004 च्या घिल्ली चित्रपटात एकत्र झळकलेले.
10 मे रोजी विजय यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हा त्या सोहळ्याही त्रिशा उपस्थित होती. 4 मे रोजी निकालाच्या दिवशीच त्रिशाचा वाढदिवस होता. त्यामुळे विजय यांचा पक्ष निवडणूक जिंकत असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर त्रिशाने विजयच्या घरी जाऊन त्यांचं अभिनंदन केलेल.