तामिळनाडूत रात्रीस खेळ चाले... विजयची मुख्यमंत्रिपदाची संधी हुकली? 'हा' नेता होणार CM? पोलिसात गेलं प्रकरण

Explained Tamil Nadu Government Formation Mid Night Drama: तामिळनाडूमध्ये सत्ता स्थापनेसाठी तिसऱ्यांदा विजय यांनी राज्यपालांची भेट घेतली मात्र या भेटीनंतर मध्यरात्रीच्या नाट्यामुळे शपथविधी पुढे ढकलला गेला आहे.
Explained Tamil Nadu Government Formation Mid Night Drama: तमिळनाडूत मध्यरात्री मोठा राजकीय गोंधळ झाला आहे. या गोंधळामुळे अभिनेता विजय यांच्या तमिळगा वेट्ट्री कझगम (टीव्हीके) पक्षाने केलेला सरकार स्थापनेचा दावा पुन्हा अडचणीत आला आहे. काल सांयकाळी विजय शनिवारी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार असं सांगण्यात आलं. मात्र शपथग्रहण सोहळा सध्या तरी लांबणीवर पडणार असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. राज्यपालांकडून अद्याप कोणतीही आमंत्रण पत्रिका आलेली नसून हे प्रकरण थेट पोलीस स्टेशनपर्यंत गेलं असून विजय आणि टीव्हीकेविरुद्ध घोडेबाजार करण्यात आल्याची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये करण्यात आली आहे.
अण्णा द्रमुक मुनेत्र कझगम म्हणजेच एएमएमके आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल) यांनी टीव्हीकेला पाठिंबा दिल्याचे नाकारले आहे. एएमएमकेचे प्रमुख टी.टी.व्ही. दिनकरन यांनी टीव्हीकेवर गंभीर आरोप केला आहे. एएमएमके पक्षाचे एकमेव आमदार कामराज यांना टीव्हीके आणि विजय यांनी घोडेबाजार करून आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप दिनकरन यांनी केला आहे.
दिनकरन यांनी राज्यापालांना भेटून एआयएडीएमके व एडप्पाडी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा दिल्याचे पत्र सादर केले. एएमएमकेने टीव्हीकेविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, आमदार कामराज यांच्या समर्थनाचे खोटे पत्र टीव्हीकेने वापरले. आपला पाठिंबा पलानीस्वामींना असून डीएमकेचाही पलानीस्वामींना बाहेरुन पाठिंबा देण्याचा विचार सुरु आहे.
यावर टीव्हीकेने कामराज यांचा व्हिडिओ प्रसिद्ध केला. या व्हिडीओमध्ये कामराज यांनी स्वेच्छेने आणि आनंदाने टीव्हीकेला समर्थन पत्र दिले आहे, असं म्हणताना दिसत आहेत. टीव्हीकेच्या म्हणण्यानुसार, हे समर्थन एएमएमकेच्या दिनकरन यांच्या संमतीने होते.
- टीव्हीकेकडे 116 आमदारांचे लिखित समर्थन असल्याचे राज्यपालांच्या कार्यालयातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.
- विजय यांनी 118 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला होता.
- विदुथलाई चिरुथिगल कच्ची (व्हीसीके) पक्षाने अद्याप टीव्हीकेला औपचारिक पत्र दिलेले नाही. व्हीसीकेचे प्रमुख थिरुमावलवन यांनी डाव्या पक्षांच्या भूमिकेनुसार निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले हो. मात्र रात्री उशिरापर्यंत पत्र सादर झाले नव्हते.
तमिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी विजय यांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी स्पष्ट आदेश दिले. शुक्रवारी संध्याकाळी झालेल्या बैठकीत केवळ 116 आमदारांचे लिखित समर्थन दाखवता आल्याने आणि बहुमतासाठी दोन आमदारांचं समर्थन कमी पडल्याने आज शनिवारी 9 मे रोजी होणारा शपथग्रहण सोहळा रद्द करण्यात आला आहे. काँग्रेस खासदार मणिकम टागोर यांनी भाजपने राज्यपालांचा वापर करून वेळ खाण्याचा आणि आमदार खरेदी करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.
- दिवसभर टीव्हीके कार्यकर्ते आणि नेते विजय यांच्या पनैयुर निवासस्थानी उत्साहात होते. फटाके फोडले गेले आणि शनिवारी शपथग्रहण होणार असल्याचे बोलले जात होते.
- मात्र रात्री उशिरा बहुमताच्या आकड्यांचं गणित बिघडले. व्हीसीकेचे थिरुमावलवन यांनी डीएमके प्रमुख स्टालिन यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली. एआयएडीएमके, डीएमके आणि टीव्हीके यांच्याशी सतत चर्चा सुरू होत्या.
- डाव्या पक्ष (सीपीआय, सीपीआय(एम)) आणि काँग्रेस यांचे समर्थन टीव्हीकेला आहे. मात्र व्हीसीके आणि इतर छोट्या पक्षांच्या लिखित पाठिंब्याअभावी बहुमत पूर्ण होत नाही.
विजय यांच्या टीव्हीकेचे सरकार स्थापनेचे प्रयत्न अडचणीत आले आहेत. राज्यपाल कार्यालयाकडून बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिक पुरावे मागितले जात आहेत. एएमएमकेच्या आमदाराच्या मुद्द्यावरुन खोटेपणा आणि घोडेबाजारीचे आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. संपूर्ण प्रकरण मोठ्या नाट्यपूर्ण वळणावर आहे.
डीएमके आणि एआयएडीएमके हे वैचारिक विरोध असलेले पक्ष सत्ता स्थापनेसाठी हलचाली करत असल्याची चर्चा आहे. एआयएडीएमकेचे नेते एडप्पाडी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) यांना मुख्यमंत्री म्हणून बाहेरुन पाठिंबा देण्याचा डीएमकेचा विचार असल्याची चर्चा आहे. मात्र या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केल्यास विजयच्या पक्षाने आमचे सर्व आमदार राजीनामा देतील अशी घोषणा केली आहे. असं झालं तर पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागेल.