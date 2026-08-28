Explained: नेपाळपेक्षाही मोठ्या महापुराचा धोका 'या' भारतातील 6 राज्यांवर? हिमालयातील बदलती परिस्थिती मोठ्या धोक्याची!

Likelihood of Nepal-like Floods in India: नेपाळमध्ये आलेल्या महापुराने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मात्र, हिमालयातील बदलती परिस्थिती भारतासाठीही मोठ्या धोक्याचा इशारा देत आहे. हिमालयाच्या उंच भागात तयार झालेल्या काही हिमनदी तलावांमुळे भविष्यात अचानक महापूर येण्याचा धोका वाढला आहे. वैज्ञानिकांच्या अभ्यासानुसार अशा तब्बल 88 ग्लेशियल लेक्सना अतिसंवेदनशील मानले जात आहे. यापैकी एखादा तलाव अचानक फुटला, तर त्यातून निघणारा पाण्याचा प्रचंड लोंढा काही मिनिटांत किंवा तासांतच नदीखोऱ्यांमध्ये पोहोचू शकतो. जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या सहा राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांना याचा विशेष धोका असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे.
हिमालयातील तापमानवाढीमुळे अनेक ग्लेशियर सातत्याने मागे सरकत आहेत. ग्लेशियर वितळताना त्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणी साचते आणि काही ठिकाणी त्याचे रूपांतर हिमनदी तलावांमध्ये होते. गेल्या काही दशकांत अशा तलावांची संख्या आणि त्यांचा विस्तार दोन्ही झपाट्याने वाढला आहे. IIT रोपड आणि University of Technology Sydney यांच्या अभ्यासानुसार, 1990 मध्ये हिमालयीन भागात सुमारे 107 ग्लेशियल लेक्स नोंदवण्यात आल्या होत्या. आता ही संख्या 670 पेक्षा जास्त झाली आहे. यातील 88 तलाव विशेषतः धोकादायक स्थितीत असल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे.
ग्लेशियल लेक म्हणजे फक्त डोंगरात साचलेले पाणी नव्हे. अनेक तलावांच्या काठावर बर्फ, दगड, माती आणि मोरेनपासून तयार झालेले नैसर्गिक बांध असतात. हे बांध मानवनिर्मित धरणांइतके मजबूत नसतात. भूकंप, अतिवृष्टी, हिमस्खलन किंवा एखादा मोठा बर्फाचा अथवा दगडांचा भाग तलावात कोसळला, तर या नैसर्गिक बांधावर अचानक प्रचंड दबाव निर्माण होऊ शकतो. बांध फुटला तर तलावातील लाखो-कोट्यवधी घनमीटर पाणी अचानक खाली झेपावते. या घटनेला Glacial Lake Outburst Flood म्हणजेच GLOF म्हटले जाते. हा पूर सामान्य पुरासारखा हळूहळू वाढत नाही. उंच पर्वतीय भागातून प्रचंड वेगाने खाली येणाऱ्या पाण्याच्या लोंढ्यात दगड, माती, बर्फ आणि मलबाही मिसळतो. त्यामुळे त्याची विध्वंसक क्षमता अनेक पटींनी वाढते.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच ISRO ने 1984 ते 2023 या कालावधीतील उपग्रह छायाचित्रांचा अभ्यास केला. 2016-17 च्या काळात 10 हेक्टरपेक्षा मोठे असलेले 2,431 ग्लेशियल लेक्स ओळखण्यात आले. यापैकी 676 तलावांच्या आकारात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले.
विशेष म्हणजे:
म्हणजेच संकट केवळ नवीन तलाव तयार होण्याचे नाही. आधीपासून अस्तित्वात असलेले तलावही वेगाने मोठे होत आहेत.
या अभ्यासातील आणखी चिंताजनक बाब म्हणजे या तलावांची उंची. वेगाने विस्तारलेल्या 676 तलावांपैकी 314 तलाव समुद्रसपाटीपासून 4,000 ते 5,000 मीटर उंचीवर आहेत. तर 296 तलाव 5,000 मीटरपेक्षाही अधिक उंचीवर आढळले आहेत. इतक्या उंचीवर साठलेले पाणी जर अचानक खाली आले, तर ते अरुंद पर्वतीय दऱ्यांमधून प्रचंड वेगाने वाहू शकते. पुढे हेच पाणी मोठ्या नद्यांमध्ये मिसळते आणि त्याचा परिणाम खालच्या भागातील गावांपासून शहरांपर्यंत होऊ शकतो. रस्ते, पूल, जलविद्युत प्रकल्प, वीजवाहिन्या आणि नदीकाठची वस्ती या सगळ्यांना याचा फटका बसण्याची शक्यता असते.
ISRO च्या अभ्यासात हिमाचल प्रदेशातील घेपांग घाट ग्लेशियल लेक हे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणून समोर आले आहे. सुमारे 4,068 मीटर उंचीवर असलेल्या या तलावाचे क्षेत्रफळ 1989 मध्ये 36.49 हेक्टर होते. 2022 पर्यंत ते वाढून 101.30 हेक्टर झाले. म्हणजेच तीन दशकांपेक्षा कमी काळात तलावाच्या आकारात सुमारे 178 टक्क्यांची वाढ झाली. हा बदल हिमालयातील ग्लेशियल लेक्स किती वेगाने विस्तारत आहेत, याचा गंभीर संकेत मानला जात आहे.
ग्लेशियल लेक फुटला तर सर्वात आधी त्याचा परिणाम पर्वतीय नदीखोऱ्यांवर होतो. पण ही नदी पुढे मैदानी भागाकडे येते. त्यामुळे हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्यांच्या प्रवाहात अचानक मोठी वाढ झाली, तर नदीकाठची गावे, शहरे आणि महत्त्वाची पायाभूत सुविधा धोक्यात येऊ शकतात. विशेषतः ज्या दऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मानवी वस्ती, रस्ते, पूल किंवा जलविद्युत प्रकल्प आहेत, तिथे धोका अधिक गंभीर ठरू शकतो. म्हणूनच हा प्रश्न केवळ पर्यावरणाचा राहिलेला नाही. तो आपत्ती व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधांची सुरक्षा आणि मानवी जीविताचे संरक्षण यांच्याशी थेट जोडला गेला आहे.
ISRO च्या माहितीनुसार, भारतीय हिमालयीन नदीखोऱ्यांमध्ये 0.25 हेक्टरपेक्षा मोठ्या सुमारे 28,043 ग्लेशियल लेक्सचे मॅपिंग करण्यात आले आहे. यापैकी 93 टक्क्यांहून अधिक तलाव समुद्रसपाटीपासून 4,000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर आहेत. यातील मोठा भाग सिंधू, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा या प्रमुख नदीखोऱ्यांमध्ये येतो. याचा अर्थ हिमालयातील बदलांचा परिणाम केवळ बर्फाच्छादित प्रदेशापुरता मर्यादित राहत नाही. त्याचे पडसाद भारताच्या मोठ्या नदीप्रणालीपर्यंत पोहोचू शकतात.
सर्वात मोठी अडचण म्हणजे या दुर्गम तलावांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचणे अत्यंत कठीण आहे. प्रचंड उंची, बर्फ, खडतर भूभाग आणि सतत बदलणारे हवामान यामुळे प्रत्येक तलावाचा नियमित प्रत्यक्ष सर्व्हे करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोन, रिमोट सेन्सिंग आणि अत्याधुनिक डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेलचा वापर अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. भारताने GLOF च्या संभाव्य धोक्याचे आकलन करण्यासाठी उपग्रहांच्या मदतीने संवेदनशील तलाव आणि त्यांच्यापासून खालील भागात येऊ शकणाऱ्या पूरमार्गांचे मॅपिंग सुरू केले आहे. पण केवळ नकाशे तयार करून हा धोका टळणार नाही.
हिमालयातील ग्लेशियर मागे सरकत आहेत, अनेक ग्लेशियल लेक्सचा विस्तार होत आहे आणि हवामानातील टोकाच्या घटनांमुळे धोका वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एखादा तलाव फुटल्यानंतर बचावकार्य सुरू करण्यापेक्षा तो फुटण्याआधी धोका ओळखणे अधिक महत्त्वाचे आहे. यासाठी संवेदनशील तलावांवर सातत्याने उपग्रह निरीक्षण, रिअल-टाइम सेन्सर्स आणि स्वयंचलित अलर्ट सिस्टिम उभारण्याची गरज आहे. तसेच संभाव्य पूरमार्गातील गावांना आणि शहरांना काही वेळ आधी इशारा मिळेल, अशी प्रभावी अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम तयार करणे आवश्यक आहे. कारण हिमालयातील हे ‘स्नो बॉम्ब’ प्रत्यक्षात टाइम बॉम्बसारखे आहेत की नाही, यापेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, धोका निर्माण होण्याआधी आपण त्याची तयारी किती केली आहे?
नेपाळसारखी आपत्ती घडल्यानंतर धावपळ करण्यापेक्षा, हिमालयातील वाढत्या ग्लेशियल लेक्सवर आजपासून लक्ष ठेवणे आणि संभाव्य आपत्तीचा फटका कमी करण्यासाठी तयारी करणे, हाच भारतासाठी अधिक सुरक्षित मार्ग ठरू शकतो.