Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Explained: नेपाळपेक्षाही मोठ्या महापुराचा धोका या भारतातील 6 राज्यांवर? हिमालयातील बदलती परिस्थिती मोठ्या धोक्याची!

Explained: नेपाळपेक्षाही मोठ्या महापुराचा धोका 'या' भारतातील 6 राज्यांवर? हिमालयातील बदलती परिस्थिती मोठ्या धोक्याची!

Formation of 'Snow Bombs' in India Similar Those in Nepal: भारताचा शेजारील देश नेपाळ सध्या विनाशकारी पूरसंकटाच्या विळख्यात सापडला आहे. मात्र, ही समस्या केवळ नेपाळपुरती मर्यादित नसून अशी परिस्थिती भारतावरही लवकर येऊ शकते.  भारतातील सहा राज्यांवर नेपाळमधील संकटापेक्षाही अधिक भीषण आपत्ती ओढवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 28, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:33 PM IST
Explained: नेपाळपेक्षाही मोठ्या महापुराचा धोका 'या' भारतातील 6 राज्यांवर? हिमालयातील बदलती परिस्थिती मोठ्या धोक्याची!
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
फडणवीसांकडून उत्तराधिकाऱ्यासाठी तयारी सुरु? प्रताप सरनाईकांचा निर्णय फिरवण्यामागे दडलंय मोठं कारण? राऊतांचा मोठा दावा
2
3
4
5