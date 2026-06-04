Explained : 'या' राज्यात विधवा, घटस्फोटित आणि पतीशिवाय राहणाऱ्या महिलांची संख्या जास्त! 5 राज्यांबद्दल धक्कादायक अहवाल

Explained : भारतीय सरकारने एक सर्वेक्षण केला आहे, ज्यामध्ये देशात दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये विधवा, घटस्फोटित किंवा विभक्त झालेल्या महिलांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याचे समोर आलंय. 2024 च्या आकडेवारीनुसार, दक्षिण भारतातील पाचही राज्यांमध्ये अशा महिलांचे प्रमाण देशाच्या इतर भागांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त होते. अहवालातील धक्कादायक खुलासा झाला आहे. पुरुषांमधील उच्च मृत्युदरामुळे अधिक महिला आपले पती गमावतात आणि त्यांना विधवा म्हणून आयुष्य घालवावे लागण्याची शक्यता वाढते.
दक्षिण भारतीय पाच राज्यांमध्ये तामिळनाडू अग्रस्थानी आहे. इथे 11.6 टक्के महिला पतीविना राहत आहेत. जे राष्ट्रीय सरासरीच्या दुप्पटीहून अधिक आहे. या यादीत तामिळनाडूनंतर केरळ दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. शिवाय, या राज्यांमध्ये भारतातील सर्वात मोठी वृद्ध महिलांची लोकसंख्या आहे. इथे वृद्ध पुरुषांपेक्षा वृद्ध महिलांची संख्या जास्त आहे. इतकंच नाही तर, महिलांचं आयुर्मान जास्त असतं, विवाह उशिरा होतात आणि बहुतेक प्रकरणांमध्ये पुरुष त्यांच्या कामाच्या वयातच मरण पावतात.