विजयने पक्षाच्या नावातच जिंकली अर्ध्याहून अधिक निवडणूक पण 'तमिळगा वेट्री कझगम'चा अर्थ काय?

What Does Thalapathy Vijay Political Party Tamilaga Vetri Kazhagam Means: विजयने आपल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीमध्येच सर्वात मोठा पक्ष होण्याचा पराक्रम केलाय तो पक्षाच्या नावाच्या जोरावर, नेमका या नावाचा अर्थ काय?
What Does Thalapathy Vijay Political Party Tamilaga Vetri Kazhagam Means: तमिळनाडूच्या राजकारणात प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेता थलपती विजयने मोठी खळबळ उडवून दिली. रजनीकांतसारख्या 'सुपरस्टार'लाही जे जमलं नाही ते विजयने करुन दाखवलं असून 234 पैकी 108 जागा 'तमिळगा वेट्री कझगम' (TVK) या पक्षाने जिंकल्या आहेत. विजयच्या पक्षाने मिळवलेल्या या यशामुळे मागील अनेक दशकांपासून तामिळनाडू सुरु असलेल्या द्विपक्षीय राजकारणात तिसऱ्या पक्षाची दमदार एन्ट्री झाली आहे. विजयच्या टीव्हीके पक्षाने द्रविड मतांचं राजकारण करणाऱ्या डीएमके आणि एआयएडीएमके या दोन्ही पक्षांना मोठा धक्का दिला आहे. अवघ्या दोन वर्षांमध्ये विजयने आपल्या पक्षाला थेट सत्तेत बसवलं आहे. हा ऐतिहासिक विजय वरवर तात्पुरत्या तयारीचा वाटत असला तरी मागील अनेक वर्षांपासून विजयच्या पडद्यामागे बऱ्याच हलचाली सुरु होत्या. त्यामुळेच लोकांनी टीव्हीकेवर भरभरुन प्रेम केलं आणि विजयला थेट मुख्यमंत्री पदापर्यंत नेऊन पोहचवलं आहे.
खरं तर विजयने 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी आपल्या 'तमिळगा वेट्री कझगम' या पक्षाची घोषणा केली. वरकरणी विजयच्या या पक्षाचे नाव साधे वाटत असले, तरी तसं नाहीये. फार विचारपूर्वक पद्धतीने हे नाव ठेवण्यात आलं आहे. पक्षाला नुकत्याच विधानसभेच्या निवडणुकीत मिळालेल्या विजयावरून टीव्हीके म्हणून सगळीकडे वापरलं जाणारं पक्षाचं नाव उगाच ठेवलेलं नाही. अवघ्या दोन वर्षांमध्ये या नावाशी जनतेने स्वत:ला जोडून घेतलं आहे. टीव्हीकेच्या कार्यकर्त्यांनीही लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणतीच कसर बाकी ठेवली नाही. त्यामुळेच दाक्षिणात्य राज्य वगळता महाराष्ट्र आणि त्यावरील राज्यांना 'तमिळगा वेट्री कझगम' या नावाचा नेमका अर्थ काय आहे, हेच माहिती नाहीये. त्यामुळे यावर प्रकाश टाकूयात...
आतापर्यंत, तामिळनाडूमध्ये डीएमके आणि एआयएडीएमके सारख्या द्रविड पक्षांचे राजकीय वर्चस्व होते. द्रविड राजकारण करणाऱ्या या पक्षांनी आपल्या नावांमध्ये 'द्रविड' या शब्दाचा वापरला. मात्र विजयने त्याऐवजी 'तमिळगा' या शब्दाची निवड केली. या शब्दाचा अर्थ तामिळ असा होता. या शब्दाच्या माध्यमातून विजयने सर्वच तमिळ भाषिकांसाठी आपला पक्ष असल्याचं त्याने दाखवून दिलं. या शब्दाच्या वापरावरुन विजयने राज्यावरील प्रेमाबरोबरच प्रादेशिक अस्मितेलाही साद घालण्याचं काम केलं. आपला पक्ष हा सर्व तमिळ जनतेसाठी आहे, असा संदेश पक्षाच्या नावातील पहिल्या शब्दातून लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात विजय यशस्वी ठरला.
'वेट्री' या तामिळ शब्दाचा अर्थ 'विजय' असा होतो. नावामध्ये या शब्दाचा समावेश केल्याचे दोन मोठे विजयला फायदे झाले. पहिला फायदा म्हणजे, हा शब्द उच्चारताना तो विजय म्हणजेच त्याच्या स्वतःच्या नावासारखाच वाटतो. याच कारणामळे त्याला त्यांच्या प्रचंड मोठ्या चाहत्या वर्गाला आकर्षित करण्यास मदत झाली. 'वेट्री' हा शब्द वापरण्याचा दुसरा फायदा म्हणजे, हा शब्द पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये सकारात्मक ऊर्जे निर्माण करतो. नावातील या शब्दावरूनही निवडणूक काळात घोषणा तयार करण्यात आल्या. "आमच्या नावातच 'विजय' (वेट्री) आहे, त्यामुळे यश निश्चितच मिळणार!" असा या घोषणेचा अर्थ होता. ही घोषणा या निवडणुकीदरम्यान फार गाजली.
विजयच्या पक्षाच्या नावातील कझगम हा शब्द तुम्ही यापूर्वी ऐकला किंवा वाचला असेलच. तमिळनाडूतील अनेक राजकीय पक्ष आपल्या नावामध्ये 'कझगम' या शब्दाचा वापर करतात. अगदी विजयने पराभूत केलेल्या डीएमके आणि एआयएडीएमके प्रमाणेच आपल्या पक्षाच्या नावात 'कझगम' शब्दाचा समावेश केला. तमिळ भाषेत 'कझगम' या शब्दाचा अर्थ 'संघटना' किंवा 'समूह' असा होतो. तमिळ लोक या शब्दाचा अर्थ कधी 'संस्था' तर कधी 'राजकीय पक्ष' अशा अर्थाने लावतात.
थोडक्यात सांगायचे तर, विजयच्या 'टीव्हीके' या नावाचा अर्थ असा होतो की हा असा एक पक्ष, जो तमिळ जनतेसाठी 'विजय' (यश) घेऊन येतो. केवळ आपल्या पक्षाच्या नावानेच विजय यांनी जनतेची मने जिंकली आणि याच गोष्टीचा त्यांना हा प्रचंड मोठा विजय मिळवून देण्यात पक्षाच्या नावाचा मोलाचा हातभार लागला.
