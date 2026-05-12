/विजयचा राजीनामा, त्रिशाची पॉलिटिक्समध्ये एन्ट्री अन्... तामिळनाडूतील सत्ता नाट्याच्या पुढल्या अंकाला सुरुवात

Explained Twist In Tamil Nadu Politics: तामिळनाडूच्या राजकारणामधील घडामोडींचं सूत्र सुरुच आहे. आता त्रिशा कृष्णनसंदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे.
Explained Twist In Tamil Nadu Politics: तामिळनाडूमध्ये तीन वेळा राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर विजय यांनी अखेर रविवारी बहुमताचा आकडा सादर करत मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. या शपथविधीनंतर त्यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकाऱ्यांना शपथ देण्यात आलेली असतानाच आता विजयकडून त्याची कथित गर्लफ्रेंड अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनन हिला राजकारणात आणण्याच्या हलचाली सुरु झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे यासाठी आधीपासूनच नियोजन करुन ठेवण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. विशेष म्हणजे विजय स्वत: यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत 'तमिळगा वेत्री कळघम' म्हणजेच टीव्हीके पक्षाने केलेल्या कामगिरीची राज्यातच नाही तर देशभरात चर्चा आहे. प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेता थलापती विजयने 2 मे 2024 रोजी घोषणा केलेल्या या नवख्या पक्षाने मिळवलेल्या यशामुळे देशातील अनेक राजकीय तज्ज्ञांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. टीव्हीकेसारख्या पक्षाने डीएमके आणि एआयएडीएमके या दोन्ही द्राविडयन राजकारण करणाऱ्या दादा पक्षांचा पराभव केला आहे. तामिळनाडूच्या निवडणुकीत, विजयच्या टीव्हीके पक्षाने 234 जागांपैकी तब्बल 108 जागा जिंकल्या. टीव्हीके यंदाच्या आपल्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला असून त्यांनी इतर पक्षांच्या मदतीने बहुमताचा 118 ची मॅजिकल फिगर गाठत थेट सत्ता स्थापन केली आहे.
विजयच्या या विजयामुळे त्याची कथित प्रेयसी त्रिशा कृष्णनची जोरदार चर्चा आहे. स्वत: पाठोपाठ आता त्रिशाला राजकारणात आणण्याचा विजयचा सर्व प्लॅन तयार असल्याची चर्चा तामिळनाडूच्या राजकीय वर्तुळाबरोबरच त्याच्या चाहत्यांमध्येही आहे. संपूर्ण प्रचार मोहिमेदरम्यान ती विजयच्या सोबत होती, परंतु तिने स्वतः मात्र कोणत्याही जागेवरून निवडणूक लढवली नाही. आता मात्र निवडणूक होऊन गेल्यानंतर आणि विजय मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्रिशा आमदार बनण्याचा एक मार्ग अजूनही बाकी आहे. म्हणूनच आता विजय त्रिशाला राजकारणात येण्यासाठी आग्रह करत असल्याच्या बातम्या आहेत. त्रिशाने निवडणूक लढवावी म्हणून विजयने तिला गळ घातल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र त्रिशा आमदार होण्याचा हा मार्ग नेमका कोणता आहे?
थलपती विजयने तामिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये दोन जागांवरून निवडणूक लढवली होती आणि त्याला दोन्ही ठिकाणी विजय मिळवला आहे. विजयने चेन्नईमधील पेरांबूर आणि तिरुचिरापल्ली पूर्व या दोन्ही मतदारसंघांमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवला. यापैकी तिरुचिरापल्लीच्या आमदार पदाचा राजीनामा त्याने दिला असून या जागी आता पोटनिवडणूक होणार आहे. असे घडले तर त्रिशा तिरुचिरापल्ली पूर्व मतदारसंघातून निवडणूक लढवून आमदार होईल आणि त्यानंतर विजयच्या सरकारमध्ये मंत्री किंवा अगदी उपमुख्यमंत्रीपदही भूषवण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचं चर्चा आहे.
थलापती विजय यांनी 10 मे रोजी चेन्नईतील जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम येथे तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. विशेष म्हणजे विजय यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हा त्यांची पत्नी, मुलं उपस्थित नव्हती. मात्र त्रिशाने या सोहळ्याला आवर्जून हजेरी लावली होती. निळी साडी, सुंदर दागिने असा पेहराव करुन आलेल्या त्रिशाच्या चेहऱ्यावर वेगळं तेज दिसत असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर पाहायला मिळाली. त्रिशाने या सोहळ्यामध्ये विजयची आई आणि वडिलांचाही भेट घेतल्याचं दिसून आलं.
दरम्यान, अन्य एका शक्यतेनुसार विजयचे वडील एस.ए. चंद्रशेखर हे लेकाने सोडलेल्या तिरुचिरापल्ली पूर्व मतदारसंघाच्या जागेवरून निवडणूक लढवू शकतात. तामिळनाडूमधील या निवडणुकीतील राजकारण आणि घाडमोडी पाहिल्यास कोणतीच शक्यता सध्या तरी नाकारता येणार नाही.
तामिळनाडूच नाही तर दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टी आणि राजकारणात रस असलेले अनेकजण आता विजय-त्रिशा या जोडीची तुलना, दक्षिणेतील राजकारणातील प्रसिद्ध जोडी असलेल्या एमजीआर-जयललिता यांच्याशी करत आहेत. पूर्वीच्या काळी, जेव्हा एमजीआर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा जयललिता पडद्याआड राहून त्यांच्या सर्वात मोठ्या समर्थक म्हणून काम पाहत होत्या. एमजीआर यांच्या निधनानंतरच त्यांनी थेट राजकारणात प्रवेश केला आणि त्या स्वतः मुख्यमंत्री बनल्या.