/Explained : प्रशांत किशोर यांच्या विजयाची तर भाजपच्या पराभवाची कारणं आणि या निकालाचा अर्थ समजून घ्या

पाटणा : आज देशभरात चर्चा आहे ती एका पराभवाची आणि एका विजयाची... दोन्ही घटना एकाच पोटनिवडणुकीत झालेल्या आहेत.. आम्ही बोलतोय आजच्या बिहारमधील बाँकीपूर निवडणुकीच्या निकालाबद्दल... १९९५ पासून भाजपचा गढ असलेला आणि भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचाच मतदारसंघ असलेल्या बांकीपूरमध्ये प्रशांत किशोरांनी भाजपचा पराभव केला. त्यामुळे देशभर या निकालाची चर्चा आहे. निकालाचे नेमके काय अर्थ आहेत... जय पराजयाची काय कारणं आहेत.. तस दिल्लीतील जेन झी आंदोलनाचाही यात काही रोल होता का पाहुयात...
काही दिवसांपूर्वीच जंतरमंतरसह देशभरात झालेल्या जेन झी आंदोलनामुळे केंद्र सरकारला नमतं घ्यावं लागलं. आंदोलनाची तीव्रता इतकी होती, की शेवटी धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घ्यावाच लागला. या धक्क्यातून भाजप आता सावरत नाही, तोच भाजपला आता दुसरा मोठा धक्का बिहारमध्ये बसलाय. जेन झी आंदोलनानंतर झालेली ही पहिलीच निवडणूक आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबिन यांच्या जागेवर म्हणजे बाँकीपूरमध्ये विधानसभा पोटनिवडणूक झाली. यात भाजप उमेदवार नीरज कुमार यांचा जनसुराज पक्षाच्या प्रशांत किशोर यांनी पराभव करत भाजपला मोठा धक्का दिलाय. प्रशांत किशोर १९ हजार ४१९ मतांनी बांकीपूरमधून विजयी झालेयत. भाजपसाठी हा पराभव अतिशय धक्कादायक असण्याचं कारण म्हणजे राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या मतदारसंघातच भाजप पराभूत झाले आहे.
हे ही वाचा
त्यामुळे भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा मानली जातेय. कारण गेल्या तीन दशकांपासून हा मतदारसंघ भाजपच्या ताब्यात होता. बांकीपूरमध्ये विजयाबाबत भाजपला इतका आत्मविश्वास होता की सकाळी विजयानंतर वाटण्यासाठी बुंदीचे लाडू बनवणं सुद्धा सुरु होतं. (व्हीडिओ वापरावा) पण पराभवाने भाजपसाठी लाडूची गोडीच शिल्लक ठेवली नाही. अगदी एक दोन वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या पक्षाच्या नेत्याकडून तो मतदारसंघ खेचून घेतला असेल तर भाजपसाठी ही चिंतेची बाब मानली जातेय. कारण हा पराभव फक्त एका मतदारसंघापुरता मर्यादित नाहीये. त्याचे परिणाम देशभर होणार आहेत.
बिहारमध्ये नव्या राजकीय शक्तीचा उदय
भाजपसमोर नव्या राजकीय पक्षाचं आव्हान
हा पराभव बदलत्या मानसिकतेचा संकेत
शहरी मतदार भाजपपासून दूर जाण्याचे संकेत
पारंपरिक मतदारसंघात भाजपचा पराभव होऊ शकतो हा संदेश
राष्ट्रीय अध्यक्षांच्याच मतदारसंघात पराभवाने नेतृत्वावर प्रश्न
केवळ संघटन, जुन्या मतदारांवर अवलंबून चालणार नाही
जनतेने काँग्रेस-राजदवर विश्वास न ठेवता तिसरा पर्याय निवडला
ताकद लावून सुद्धा भाजपचा पराभव, विरोधकांचं मनोबल उंचावेल
यात सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रशांत किशोर यांचा राजकीय पटलावर उदय. कारण कालपर्यंत ते राजकीय रणनितीकारच होते. पण आता राजकारणी म्हणून त्यांच्या पदरात पडलेलं हे मोठं यश आहे. बिहारचं नेतृत्व कोणाकडे असावं ते सांगणारा हा निकाल असल्याचं किशोर यांनी म्हटलंय. प्रशांत किशोर यांच्या विजयासोबत आता भाजपच्या पराभवाचंही विश्लेषण केलं जातंय. पण बिहारचं राजकारण बघितलं तर तिथे नितीश कुमारांनी नेतृत्व सोडल्यानंतर एक पोकळी तयार झालीये. भाजपकडेही म्हणावा असा प्रभावशाली चेहरा नाहीये. त्यातच तिथे पर्यायी राजकारण प्रशांत किशोरांनी सुरु केलंय जे बिहारी अस्मितेसोबत, रोजगार, विकास अशा मुद्यांभोवती असतं. त्यामुळे काही मुद्दे आहेत ज्याचा भाजपला या निवडणुकीत फटका बसलेला दिसतोय.
याच मुद्द्यांचा प्रभाव आता निकालानंतर जाणवतोय. प्रशांत किशोरांनी तरुणांसोबत थेट संवाद प्रचारात साधला होता. बांकीपूरमध्ये ३.७९ लाख मतदारांपैकी जवळपास एक तृतियांश मतदार १८ ते २९ वयोगटातील आहे त्यामुळे या निवडणुकीत जेन झी गेम चेंजर ठरल्याचं दिसतंय. आजच्या विजयासोबतच बिहारच्या राजकारणात एका नव्या चेहऱ्याचा, राजकीय शक्तीचा उदय झालाय का हे येत्या काळात कळेलच.