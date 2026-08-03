Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Explained : प्रशांत किशोर यांच्या विजयाची तर भाजपच्या पराभवाची कारणं आणि या निकालाचा अर्थ समजून घ्या

Explained : प्रशांत किशोर यांच्या विजयाची तर भाजपच्या पराभवाची कारणं आणि या निकालाचा अर्थ समजून घ्या

१९९५ पासून भाजपचा गढ असलेला आणि भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचाच मतदारसंघ असलेल्या बांकीपूरमध्ये प्रशांत किशोरांनी भाजपचा पराभव केला. त्यामुळे देशभर या निकालाची चर्चा आहे. निकालाचे नेमके काय अर्थ आहेत... जय पराजयाची काय कारणं आहेत.. तस दिल्लीतील जेन झी आंदोलनाचाही यात काही रोल होता का पाहुयात... 

Written ByPrashant Jadhav
Published: Aug 03, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:07 PM IST
Explained : प्रशांत किशोर यांच्या विजयाची तर भाजपच्या पराभवाची कारणं आणि या निकालाचा अर्थ समजून घ्या
Image Credit: प्रशांत किशोर यांनी बिहारच्या बांकीपूर येथे भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या मतदारसंघात विजय मिळविला आहे.

About the Author

Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

गेली २३ वर्षे पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत असून ऑनलाइन पत्रकारितेत १९ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. सामना, लोकमत या संस्थांमध्ये ४ वर्ष प्रिंट माध्यमात काम करण्याचा अनुभव आहे. तसेच एबीपी माझा, झी २४ तास, टाइम्स नाऊ मराठी, लोकशाही मराठी या संस्थांच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. झी २४ तास ऑनलाइनमधील ही दुसरी इनिंग आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये झी २४ तासची वेबसाईट 24taas.com ही सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका होती.  आता गेल्या वर्षभरापासून झी २४ तासच्या डिजीटल संपादकपदी रूजू होण्याची संधी मिळाली आहे.

शैक्षणिक पात्रता 

प्रशांत जाधव यांनी मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम ही पद्युत्तर पदवी पुणे विद्यापीठाच्या कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम विभागातून पूर्ण केली आहे. तसेच याच संस्थेतून बॅचलर ऑफ कम्युनिकेशन आणि जर्नालिझम पदवी पूर्ण केली आहे. यापूर्वी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातून बी.कॉमची पदवी पूर्ण केली आहे. 

कोणत्या विषयात रुची 

प्रशांत जाधव यांना राजकारण, क्रीडा, बिझनेस या विषयात रस असून यात त्यांचे लिखाण आहे. तसेच लोकमतमध्ये असताना चित्रपट परीक्षणही केले आहेत. महाराष्ट्र टाइम्समध्ये कॉपी एडीटर असताना क्रीडा विषयक बातम्या करण्याचा हातखंड आहे. प्रशांत जाधव यांनी महाराष्ट्र टाइम्सकडून पहिल्यांदा आळंदी ते पंढरपूर ही पायी वारी पूर्ण केली आहे. या काळातील त्यांचे वैविध्यपूर्ण कव्हरेज हे प्रसिद्ध झाले होते.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ताई, काँग्रेसमध्ये या, मुख्यमंत्री व्हा- वडेट्टीवारांची पंकजा मुंडेंना खुली ऑफर
2
3
4
5