नेत्यांसाठी 'सेक्स भत्ता', 'सेक्स पेन्शन' सुरु करण्याची मागणी कोणत्या खासदाराने आणि का केली?

Sex Pension Demand By MP: आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चेत राहणाऱ्या एका खासदाराने आता महिला तसेच लहान मुलींच्या लैंगिक शोषणासंदर्भातील समस्येबद्दल एक अत्यंत विचित्र सल्ला दिला आहे. विशेष म्हणजे नेते मंडळी आणि अधिकाऱ्यांच्या मुलींवर आणि महिलांवर वाईट नजरा आहेत. त्यांना वाचवण्यासाठी देशात क्रांती होण्याची गरज आहे, असं या खासदाराने म्हटलं आहे. महिलांवरील लैंगिक अत्याचारासंदर्भातील प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या नेत्यांवर जलदगती कोर्टामध्ये खटले चालवून निकाली काढले पाहिजेत. अशा नेत्यांना एका महिन्याच्या आत फासावर लटकवलं पाहिजे, अशी मागणी या खासदाराने केली आहे.
ही मागणी करणाऱ्या खासदाराचं नाव आहे, पप्पू यादव! रविवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना पप्पू यादव यांनी मागील 12 वर्षांमध्ये अनेक नेत्यांनी देशातील मुलींचं आयुष्य आपल्या वासनेपोटी उद्धवस्त केलं आहे. कुठे तरुणींचे अश्लील व्हिडीओ अपलोड केले जात आहेत तर कुठे मंत्री तृतीयपंथ्यांसोबत शय्या करताना दिसत आहेत. बिहारबरोबरच संपूर्ण देशातील नेते, श्रीमंत मंडळी आणि अधिकाऱ्यांची मुलींवर वाईट नजर आहे, असा आरोपही पप्पू यादव यांनी केला.
देशाच्या कानाकोऱ्यात एपस्टीन फाइल्स पसरल्या आहेत. या देशातील मुलींना वाचवण्यासाठी क्रांतीची गरज आहे. आता जवळपास 90 टक्के नेते आणि अधिकाऱ्यांपासून मुली वाचू शकणार नाहीत अशी स्थिती असल्याचा आरोप पप्पू यादव यांनी केला आहे. याच मुद्द्यावरुन पप्पू यादव यांनी कठोर शब्दांमध्ये टीका करताना, "आता बेरोजगारी भत्ता सोडा सेक्स भत्ता सुरु केला पाहिजे. आता नेते आणि अधिकारी आहेत म्हटल्यावर भत्ता सुरु केलाच पाहिजे ना?" असा खोचक टोमणा मारला.
"विद्यार्थी शिष्यवृत्ती, वृद्धांसाठीचं पेन्शन बंद करुन आता सेक्स पेन्शन सुरु केलं पाहिजे," असा टोलाही पप्पू यादव यांनी लगावला. आजच्या काळात देशात मुली सुरक्षित नाहीत. त्यामुळेच लैंगिक अत्याचार आणि शोषणाच्या गुन्ह्यांमध्ये स्पीड ट्रायल झाल्या पाहिजेत. नेत्यांविरोधात एका महिन्यात खटला चालवून त्यांना फाशीची शिक्षा दिली पाहिजे, अशी मागणी पप्पू यादव यांनी केली आहे. "संपूर्ण देशात या गोष्टीची चर्चा आहे की देशात कोणतीही महिला राजकारणात आली तर तिला रुममधूनच पुढचा प्रवास करावा लागेल. हे असं बोलणं म्हणजे आया-बहिणींना शिवी देण्यासारखं आहे," असं पप्पू यादव म्हणाले आहेत.
एलपीजी गॅसच्या तुटवड्यावरूनही पप्पू यादव यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. दिल्लीमध्ये एलपीजी गॅससाठी पाच किलोमीटरच्या रांगा लागल्या आहेत. गुन्हेगार हिरे आणि दागिन्यांऐवजी आता गॅस चोरु लागले आहेत. सामान्यांना पाच हजारांहून कमी किंमतीत गॅस मिळत नाहीये, असं पप्पू यादव म्हणाले.
ज्या व्यवसायिक गॅसवर सरकारने निर्बंध लावला आहे त्या माध्यमातून चालणाऱ्या व्यवसायांवर अनेकांची घरं चालतात. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडलं आहे. नेते मंडळी, बाबा-बुवा आणि अधिकाऱ्यांकडे भरपूर संपत्ती आहे. मात्र सामान्यांचं काय होणार? असा सवाल पप्पू यादव यांनी उपस्थित केला आहे. युद्ध झालं तरी आणि नाही झालं तरी ही महागाई अशीच वाढत राहणार असून पुढील पाच वर्षात सर्वकाही संपून जाईल, अशी भीती पप्पू यादव यांनी व्यक्त केली.
देशातील मुली, देशातील जनता आणि गरीब लोक संकटात आहेत. शेतकरी संकटात आहे. सरकार मात्र हिंदू-मुस्लिम, बंगाल, आसाम आणि तमिळनाडूतील निवडणुकांवर लक्ष ठेवून आहे. ज्या दिवशी आसाम आणि बंगलामधील मतदान संपेल त्या दिवशी सर्वसामान्यांना गॅस मिळणं बंद होईल, असंही पप्पू यादव म्हणाले आहेत.
मात्र महिलांच्या लैंगिक शोषणाबद्दल बिहारमधील पूर्णिया मतदारसंघाचे खासदार असलेल्या पप्पू यादव यांनी केलेल्या विधानांवरुन भाजपाच्या राज्यसभा खासदार धर्मशाली गुप्ता यांनी निशाणा साधला आहे. पप्पू यादव यांच्या मानसिक स्थितीसंदर्भात गुप्ता यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. अशा गंभीर प्रकरणांवर अशा उथळ प्रतिक्रिया देता कामा नये, अशी अपेक्षा गुप्ता यांनी व्यक्त केली आहे. पप्पू यादव यांना काय झालं आहे? त्यांची मानसिक स्थिती बिघडली आहे. ते मुलींसाठी चुकीचे शब्द वापरत असून त्यांच्याबद्दल अपमानास्पद गोष्टी बोलत आहेत. त्यांनी केलेली विधानं महिलांना ऐकायलाही जड जात आहेत, असं गुप्ता यांनी म्हटलं आहे.