/Explained: मंदिर हटवलं, गूढ स्फोट झाला, अगदी JCB वापरला तरी हनुमानाची मूर्ती इंचभरही का हलली नाही? खरं कारण आलं समोर

मध्य प्रदेशातील उज्जैनमधील भगवान हनुमानाची एक मूर्ती सध्या देशभरामध्ये चर्चेत आहे. खरं तर ही मूर्ती हटवण्यासाठी महानगरपालिकेकडून प्रयत्न सुरु आहेत. तीन दिवस उलटूनही ही मूर्ती हटवण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आलेलं नाही. अगदी क्रेन वापरूनही मूर्ती हटवता येत नसल्याने अधिकारी आश्चर्यचकित झाले आहे. ही घटना आता कुतूहलाचा विषय झाली असून देशभरात या हनुमानाच्या मुर्तीची चर्चा आहे. महानगरपालिकेने केलेल्या अनेक प्रयत्नांनंतरही मूर्ती कशी काय हालत नाहीये, यासंदर्भात लोकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, हिंदू संघटना, युवक काँग्रेस आणि स्थानिक रहिवाशांनी हनुमान चालिसाचे पठण करून मूर्ती हटवण्याच्या विरोधात आंदोलन केले आहे. मूर्ती हटवण्यासंदर्भातील या चर्चांदरम्यान ही मूर्ती तीन दिवस इंचभरही हलली का नाही? यासंदर्भात तज्ज्ञांनी काही शक्यता व्यक्त केल्यात. नेमका हा सारा प्रकार काय आणि काय सांगितलं जातंय पाहूयात...
महाकुंभ सिंहस्थ 2028 आणि महाकाल यात्रेसाठी कांतल चौक ते छत्री चौक पर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणाचं काम हाती घेण्यात आलं आहे. या रुंदीकरणाअंतर्गत हे प्राचीन खडा हनुमानाचं मंदिर बाजूला केलं जाणार आहे. त्यासाठी मूर्तीला सुरक्षितपणे हलवण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू आहेत. प्रशासन गेल्या पाच दिवसांपासून ही मूर्ती हटवण्याचा प्रयत्न करत आहे. गुरुवारपासून मूर्ती हटवण्याचे काम सुरू आहे, पण ती हललेली नाही.
महापालिकेने मंदिराची इमारत पाडली आहे. शिवाय, भगवान हनुमानाच्या मूर्तीवर एक मंडप घातला आहे. छोटा सराफा, बडा सराफा, नमक मंडी, गोपाल मंदिर, दाणी गेट आणि शिप्रा नदी यांचा समावेश असलेला हा परिसर प्राचीन उज्जैनचा एक महत्त्वाचा भाग होता. हा परिसरामध्ये शिंदे घराण्याच्या सुमारे 300 वर्षांच्या इतिहासाच्या खुणांसोबतच राजा भोजच्या काळातील 24 स्तंभ आहेत. तसेच त्यानंतर याच परिसरात बांधलेल्या सती गेटही प्रसिद्ध आहे. संतांनी केलेल्या दाव्यानुसार सनातन परंपरेप्रमाणे प्रतिष्ठापित मूर्तीला धार्मिक महत्त्व आहे. प्रशासनाने ही मूर्ती हटवताना भक्तांच्या भावनांचा विचार केला पाहिजे. स्वतः देवाला तेथून जायचे नाही, असं स्थानिकांचं मत आहे.
असे वृत्त आहे की, रात्रीच्या वेळी मूर्ती हटवण्यासाठी जागेवर प्लास्टिक टाकले जात असताना, मूर्तीसमोरील विजेच्या खांबातून उडालेल्या ठिणग्यांमुळे स्फोट झाला आणि वीजपुरवठा खंडित झाला. यामुळे रहिवाशांमध्ये वाद निर्माण झाला असून, काहींनी तर ही एक मोठी दुर्घटना असल्याचा दावाही केला आहे. या ठिकाणी मंदिराची इमारत पाडल्यानंतर मूर्तीचं स्थळ झाकण्याचे काम सुरू असतानाच अचानक एक छोटा स्फोट झाला. असा स्फोट होणं हा अशुभ संकेत असल्याची चर्चा आहे.
अनेकदा प्रयत्न करुनही मूर्ती हलत नसल्यासंदर्भात विक्रम विद्यापीठाचे पुरातत्व तज्ज्ञ, प्राध्यापक डॉ. रमण सोलंकी यांनी, ही मूर्ती बेसॉल्ट दगडापासून बनलेली आहे. या मूर्तीचा संबंध राजा भोज यांच्या काळातील मूर्ती बनवण्याच्या परंपरेशी असू शकतो. ही परंपरा सुमारे एक हजार वर्षे जुनी आहे. हा एक ऐतिहासिक वारसा आहे. परमार काळात आणि राजा भोज यांच्या कारकिर्दीत अशा मजबूत बेसॉल्ट दगडापासून मूर्ती कोरण्याची प्रथा होती.
डॉ. सोलंकी यांनी असेही सांगितले की, मंदिराचे स्थान ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आहे. मूर्तीचे नेमके वय आणि स्थापनेची वेळ निश्चित करण्यासाठी वैज्ञानिक चाचणी आणि तज्ज्ञ तपासणी आवश्यक आहे.
इंटर लॉकिंग सिस्टीम वापरुन ही मूर्ती या ठिकाणी उभी केल्याचाही दावा केला जातोय. म्हणजेच मूर्तीच्या तळाशी अशी काही रचना आहे की ती सहज बाहेर काढता येणार नाही. आता यासाठी आयआयटीमधील तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार असल्याचं सांगितलं जातंय. या इंटर लॉकिंगसाठीही बेसॉल्टसारखा दणकट दगड वापरला गेल्याने ही मूर्ती जशी हलवण्यास कठीण आहे तसाच तिचा पायाही अगदी भक्कम असल्याचं सांगितलं जातंय.
मूर्ती हटवण्याच्या प्रक्रियेबाबत डॉ. सोलंकी म्हणाले की, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आणि मध्य प्रदेश पुरातत्व विभागाकडे प्राचीन वास्तू सुरक्षितपणे स्थलांतरित करण्याचे कौशल्य आहे. वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून, मूर्तीला कोणतेही नुकसान न पोहोचवता हलवता येईल.