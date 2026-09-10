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Explained: मंदिर हटवलं, गूढ स्फोट झाला, अगदी JCB वापरला तरी हनुमानाची मूर्ती इंचभरही का हलली नाही? खरं कारण आलं समोर

मागील अनेक दिवसांपासून एक हनुमान मूर्ती देशभरामध्ये चर्चेचा विषय ठरत आहे. ही मूर्ती हलवण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावूनही ती का हलत नाहीये? याबद्दल तज्ज्ञांनी काय म्हटलंय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 10, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 10:57 AM IST
Explained: मंदिर हटवलं, गूढ स्फोट झाला, अगदी JCB वापरला तरी हनुमानाची मूर्ती इंचभरही का हलली नाही? खरं कारण आलं समोर
Image Credit: अनेक दिवसांपासून सुरु आहेत प्रयत्न

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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Explained: मंदिर हटवलं, गूढ स्फोट झाला, अगदी JCB वापरला तरी हनुमानाची मूर्ती इंचभरही का हलली नाही? खरं कारण आलं समोर
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