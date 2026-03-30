अवकाशातूनच दिसलं भारतावरचं संकट; ISRO च्या छायाचित्रांमध्ये दिसणारी ही विचित्र रचना भीतीदायक!

India Weather Latest Update : अवकाशातून भारतावर घोंगावताना दिसलेलं हे संकट आहे तरी काय? त्याचा नेमका अर्थ काय घ्यावा आणि धोका कसा ओळखावा? शास्त्रीय भाषेत हे सर्वसाधारण बदल नसून एका मोठ्या संकटाची चाहूल...

सायली पाटील | Updated: Mar 30, 2026, 03:37 PM IST
India Weather Latest Update : निसर्गाची सतत बदलणारी रुपं आता नवी राहिली नसली तरीही ज्या वेगानं ही रुपं बदलत आहेत, ते पाहता ही चिंतेची बाब ठरत आहे. अधिकृतपणे पाहिल्यास सध्या उष्णतेचा ऋतू सुरू झाला असला तरीही प्रत्यक्षात मात्र चित्र वेगळं आहे. दिल्लीपासून पंजाब आणि राजस्थानपर्यंत दिवसाची सुरुवात ही पावसानं आणि थंड वाऱ्यानं होत आहे. केंद्रीय हवामान विभागानं याच बदलांना अनुसरून देशभरात सार्वत्रिक ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. म्हणजेच येत्या काही दिवसांमध्ये हवामानात लक्षणीय बदलांची अपेक्षा. 

काय घडणार? संकेत मिळाले...

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार पुढील 24 तासांमध्ये पश्चिमी झंझावात आणि अरबी समुद्रावरून येणाऱ्या आर्द्रतेमध्ये प्रचंड टर्रप होणार असून, त्यामुळं धुळीचं वादळ, विजांचा कडकडाट आणि गारपिटीचा तडाखा देशाच्या बहुतांश भागांना बसण्याची शक्यता आहे. 

पश्चिमी झंझावाताचा तिहेरी मारा 

संशोधक आणि हवामान अभ्यासकांच्या माहितीनुसार आजच्या घडीला जो पाऊस दिसतो, त्यामागचं मूळ कारण भूमध्य समुद्रात (Mediterranean Sea) दडलं आहे. तिथून निर्माण होणारी आर्द्रता (Caspian आणि Black Sea तील पाणी शोषून) जेट स्ट्रीमच्या माध्यमातून भारतात पोहोचली आहे. एकाच वेळी तीन वेगवेगळ्या प्रणाली सध्या सक्रिय आहेत, ज्यांना 'कॉन्फ्लुएंस झोन' म्हटलं जात आहे. हे ते क्षेत्र आहे जिथं थंड वारे आणि अरबी समुद्रावरून जाणारे उष्ण वारे एकमेकांवर आदळत असून, त्यातूनच विजा कडाडत आहेत.

इस्रोच्या उपग्रहांनी असं काय हेरलं? 

INSAT-3DR आणि हवामानाचं निरीक्षण करणाऱ्या उपग्रहातील काही छायाचित्रांनुसार दिल्ली एनसीआर आणि संपूर्ण उत्तर भारतावर एक पांढरी शुभ्र चादर पाहायला मिळत असून, हे संकटाचं सावट आहे. छायाचित्रामध्ये दिसणाऱ्या सर्वात वरच्या भागामध्ये जम्मू काश्मीर, पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली एनसीआरमध्ये ढगांचा सर्वात जाड आणि पांढराशुभ्र थर पाहायला मिळत आहे. हे ढग अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानहून पुढं राजस्थान, दिल्लीच्या दिशेनं वळताना सोबत प्रचंड आर्द्रता आणत आहेत. 

पुढील 24 तासांमध्ये ढगांचा सर्वात घातक भाग दिल्लीसह राजस्थानवरून पुढे जात असतानाच त्याचमुळं आयएमडीनं ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. इस्रोच्या या छायाचित्रांमध्ये ढगांची चमक अधिक असून, त्याचाच अर्थ विजा कडाडण्याच्या घटना घडू शकतात असं म्हटलं जात आहे. हवामान विभागानं यादरम्यानच गारपिटीचाही इशारा दिला आहे. जेव्हा जमिनीवरील उष्ण वारे प्रचंड वेगानं वर जातात तेव्हा ते पाण्याच्या थेंबांना अधिक वर घेऊन जातात जिथं तापमान शून्याहून कमी असतं. इथं हे पाण्याचे थेंब गोठतात. ज्यानंतर वाऱ्याचा झोत त्याच्या हालचालीस कारणीभूत ठरतो ज्यामुळं त्यावर बर्फाचा थर चढतो. जेव्हा या पाण्याचं बर्फात रुपांतर होऊन त्याचं वजन वाढतं तेव्हा गुरुत्वाकर्षणामुळं ते गारपिटीच्या स्वरुपात जमिनीवर पडतात. 

देशभरात होणारे हे बदल आणि सध्याचं अस्मानी संकट पश्चिमी झंझावातामुळं ओढावलं आहे. या प्रक्रियेमध्ये हिमालय क्षेत्रामध्ये सक्रिय असारा झंझावात मैदानी क्षेत्रांवरील दबाव बदलत आहे. ज्यामुळं अनेक राज्यांमध्ये पाऊस आणि दमट वाऱ्यांची हजेरी असेल असा अंदाज आहे. ही प्रणाली पश्चिमेपासून उत्तरेस पुढे जात असून, सोबत समुद्रातील प्रचंड आर्द्रता पुढे नेत आहे. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

