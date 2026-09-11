Explained: मुख्यमंत्र्यांनी मंदिरात जाऊन खाल्ले मासे; भाजपा म्हणाली 'आता यानंतर...', नेमका काय आहे प्रकार?

मंदिरात जाऊन मांसाहार करणं देशातील अनेक मंदिरांमध्ये अपवित्र मानलं जातं. एखाद्या मंदिरात मांसाहार केल्यास धार्मिक प्रमुखांसह, लोकांचाही रोष ओढवून घ्यावा लागू शकतो. मंदिरात दिला जाणारा प्रसादही शाकाहारीच असतो, ज्यामध्ये पेढे, फळं यांचा समावेश असतो. तसंच जेवणालाही डाळ, भात, भाजी असतं. दरम्यान पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांना मंदिरात जाऊन मांसाहार केला आहे. त्यांनी मंदिरात बसून मासे खाल्ले. मात्र यावरुन वाद निर्माण होण्याचं कारण नाही. कारण तेथील काही मंदिरांमध्ये एक अत्यंत सामान्य बाब आहे. ही तिथली परंपराच आहे.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी कोलकाता येथील शतकानुशतके जुन्या कालीघाट मंदिरात माशाच्या पदार्थाचा आस्वाद घेतला, तेव्हा चर्चा त्यांच्या ताटातील अन्नाची नाही, तर गेल्या आठवड्याभरात शहरात उमटलेल्या प्रतिक्रियांची झाली. एका हिंदू पुजाऱ्याने दुर्गा पूजेदरम्यान मांसाहार करणाऱ्या बंगाली हिंदूंना फटकारले होते, त्या पार्श्वभूमीवर ही घटना घडली.
शाक्त पंथातील हिंदूंसाठी अत्यंत शुभ मानल्या जाणाऱ्या 'कौशिकी अमावस्ये'च्या निमित्ताने अधिकारी यांनी गुरुवारी संध्याकाळी कालीघाटला भेट दिली. एका व्हिडिओमध्ये ते जमिनीवर बसून 'भोग' (नैवेद्य) ग्रहण करताना दिसले. यामध्ये माशाचे एक मोठे डोके होते, जे कालीघाटच्या नैवेद्याचे एक वैशिष्ट्य मानले जाते. यासोबतच तळलेला मासा आणि 'बसंती पुलाव' (पिवळा भात) यांचाही समावेश होता.
कालीघाटात मुख्य देवता असलेल्या कालीमातेला मासे आणि बळी दिलेल्या बोकडाचे मांस नैवेद्य म्हणून अर्पण करण्याची परंपरा आहे. त्यानंतर हा नैवेद्य भाविकांकडून ग्रहण केला जातो. प्रामुख्याने मांसाहार करणाऱ्या बंगालमध्ये उत्तर भारतातील राज्यांतून शाकाहारी आहाराच्या सवयी आणल्या जात असल्याचा आरोप भाजपवर अनेकदा केला गेला आहे, मात्र भाजपने असे दावे वेळोवेळी फेटाळून लावले आहेत.
अधिकारी यांच्या व्हिडिओचा संदर्भ घेत, सत्ताधारी पक्षाने शाकाहार-मांसाहार या विषयावरील वाद आता थांबायला हवा, अशी टिप्पणी केली आहे. भाजपचे प्रवक्ते प्रदीप भंडारी म्हणाले, "हा वाद जिथे संपायला हवा तिथेच संपू द्या. कालीघाटात, सुवेंदू अधिकारी हे माँ कालीच्या पारंपरिक 'मासे-भोग' (माशांचा नैवेद्य) कार्यक्रमात सहभागी होतात; याद्वारे ते बंगालची श्रद्धा, परंपरा आणि जीवनशैली यांचा आदर करतात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, भाजप बंगालचे हित, बंगालच्या परंपरा आणि बंगालसाठी जे योग्य आहे, त्या गोष्टींसाठी सदैव ठामपणे उभा राहील."
हा वाद बागेश्वर धामचे मुख्य पुजारी धीरेंद्र शास्त्री (जे 'बागेश्वर बाबा' म्हणूनही ओळखले जातात) यांनी बंगाली हिंदूंना दुर्गा पूजेदरम्यान मांसाहार टाळण्याचे आवाहन केल्यामुळे निर्माण झाला आहे. दुर्गा पूजेच्या काळात मांसाहार करणाऱ्या बंगाली हिंदूंना त्यांनी ढोंगी असेही संबोधले.
"मांसाहाराची विक्री बंद व्हावी असे कोणाला वाटते? कृपया आपल्या मोबाईलचे लाईट्स चालू करून हे सांगा. हा संदेश पश्चिम बंगालमधील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि सरकारला या मुद्द्याची जाणीव करून दिली पाहिजे. दुर्गा पूजेदरम्यान पश्चिम बंगालमधील मांस आणि मद्याची दुकाने बंद राहिली पाहिजेत," असे शास्त्री म्हणाले. या विधानामुळे तो समुदाय संतापला, जो केवळ पूजेच्या काळात मांसाहार करण्यासाठीच नाही, तर देवतेला त्याचा नैवेद्य दाखवण्यासाठीही ओळखला जातो.
एका बाजूला अधिकारी यांनी शास्त्रींचे जंगी स्वागत केले आणि त्यांना बंगालमध्ये एक केंद्र सुरू करण्याची विनंती केली; तर दुसऱ्या बाजूला, लोकांच्या आहाराच्या निवडीबाबत कोणताही 'धर्मगुरू' निर्णय घेऊ शकत नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांच्या पक्षाने मांडली.
"बागेश्वर बाबा हे एका वेगळ्याच विश्वातून आले आहेत. बंगालमधील लोकांनी काय खावे, हे ठरवण्याचा अधिकार बागेश्वर बाबांना नाही. बंगाली लोक मासे आणि मांस खाणारच. खुद्द विवेकानंदांनीही बंगाली लोकांनी मांस आणि मासे खाण्याच्या बाजूने भाष्य केले आहे," असे भाजपचे बंगालमधील प्रमुख समिक भट्टाचार्य म्हणाले. अधिकारी यांनी आणखी एक महत्त्वाची कसरत करत समतोल साधला.
दरम्यान सुवेंदू अधिकारी यांनी निदर्शनांदरम्यान बागेश्वर बाबांचे फोटो जाळणाऱ्यांना अटक करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. पण त्याच वेळी, बागेश्वर बाबांच्या आवाहनाला त्यांनी अत्यंत 'बंगाली' शैलीत प्रतिसाद दिला: त्यांनी स्वतः मंदिरात जाऊन, देवाला अर्पण केलेल्या प्रसादातील मांसाहारी पदार्थ ग्रहण केले.
नंतर शास्त्रींच्या विधानाबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की, त्यांना त्यांचे वैयक्तिक मत मांडण्याचा अधिकार आहे आणि लोक ते स्वीकारू किंवा नाकारू शकतात. "मी एक सनातनी हिंदू आहे. महाष्टमीला जेव्हा मी माँ दुर्गेची पूजा करतो, तेव्हा मी सात्त्विक आहार घेतो. कार्तिक महिन्यातही मी सात्त्विक आहारच घेतो. त्याच वेळी, माँ कालीला नैवेद्य म्हणून अर्पण केलेले बोकडाचे मांस यांसारखे मांसाहारी अन्नही मी खातो. आज मंदिरात अर्पण केलेल्या नैवेद्यात माशाचे डोके, तळलेला मासा आणि बसंती पुलाव यांचा समावेश होता. मी ते खाल्ले," असे ते म्हणाले.
मासे हा बंगाली आहारातील एक अविभाज्य घटक आहे. भारताच्या पूर्व भागात धार्मिक प्रथा आणि सांस्कृतिक परंपरा यांचा परस्पर संबंध असल्याने, तेथील 'शाक्त' पंथाच्या उपासनेत माशांचा नैवेद्य अर्पण करणे ही एक महत्त्वाची प्रथा बनली आहे. उदाहरणार्थ, कालीघाटात देवी कालीला मासे आणि बळी दिलेल्या बोकडाचे मांस, असे दोन्ही प्रकारचे नैवेद्य अर्पण केले जातात.
या भागातील सर्वात मोठा उत्सव असलेल्या दुर्गापूजेदरम्यान मांसाहारी भोजनाचा समावेश असतो. याकडे हीन भावनेने पाहिले जात नाही, तर उलट त्याचा आनंदच घेतला जातो. काही परंपरांमध्ये शाकाहाराचे नियम पाळले जात असले, तरी काही परंपरांमध्ये विधींचा भाग म्हणून देवतांना मांसाहार अर्पण करणे अनिवार्य मानले जाते. मात्र, भारताच्या पश्चिम किंवा उत्तर भागांत अशा प्रथा फारशा प्रचलित नाहीत. त्यामुळेच अनेकांच्या भुवया उंचावतात आणि त्यावर चर्चा होतात.