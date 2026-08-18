/Explained: 2027 मध्ये जग मोठ्या संकटात सापडणार, भारतासह 3 देशांचं काही खरं नाही; या 2 गोष्टींमुळे उडणार हाहाकार

जगावर मोठं संकट येऊ घातलं असल्याची भविष्यवाणी वर्तवण्यात आली आहे. अमेरिकन वित्तीय संस्था जेपी मॉर्गनने याबाबत इशारा दिला असून, 2027मध्ये मोठे परिणाम दिसून येऊ शकतात. जेपी मॉर्गनने वैश्विक अन्न संकटाबाबत इशारा दिला असून या संकटाचा सर्वात मोठा परिणाम होणाऱ्या देशाच्या यादीत भारत, ब्राझील आणि इंडोनेशिया यांचा समावेश आहे. या देशांसाठी खतांच्या पुरवठ्यातील अडथळे आणि अल निनोचा प्रभाव महत्त्वाचा ठरू शकतो.
जेपी मॉर्गन प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, भू-राजकीय तणाव, खतांचा कमी पुरवठा आणि एल निनोचे वाढते संकट यामुळं 2027च्या वैश्विक अन्न प्रणालीवर मोठं संकट येणार आहे. शेती खर्चात होणारी मोठी वाढ आणि पिकांच्या उत्पादनात संभाव्य घट यामुळे जागतिक अन्नसंकट निर्माण होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे. ग्लोबल फूड क्राइसिसचा इशारा देताना जे.पी मॉर्गनने आणखी एक हादरवणारं भाकित केलं आहे. 2027च्या पहिल्या सहा महिन्यात जागतिक महागाई 5 टक्क्यापर्यंत वाढू शकते. 2026च्या सहा महिन्यात महागाईची आकडेवारी 2.8 टक्के इतकी होती.
अहवालानुसार, जगातून अचानक अन्नधान्याचा पुरवठा कमी होण्याबाबत हा इशारा नसून एका मोठ्या संकटापासून सावध करण्यात येत आहे. हवामान बदलामुळे उत्पादनाला धोका निर्माण होत असतानाच, शेतकऱ्यांना वाढत्या खर्च आणि प्रमुख अन्नधान्याच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागू शकतो.
जेपी मॉर्गनने खासकरुन भारत, ब्राझील आणि इंडोनेशियासारख्या देशांना सावध केले आहे. खतांचा कमी पुरवठा आणि एल निनो यांचा एकत्रित परिणाम या देशांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. जागतिक पातळीवर पीक उत्पादनात घट झाल्यास भारतासमोर मोठं संकट निर्माण होऊ शकतं. ही परिस्थिती निर्माण झाल्यास अन्नाधान्याची किंमती गगनाला भिडतील. विशेषतः उदयोगन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. कारण अनेक कुटुंबांचा मोठा हिस्सा अन्नावर खर्च होतो.
या वैश्विक अन्न संकटासाठी एल निनो आणि खतांची कमतरता जबाबदार असल्याचं जेपी मॉर्गनने म्हटलं आहे. खतांची बाजारपेठ आणि अन्न धान्याची बाजारपेठ यांच्यात थेट संबंध आढळतो. रिपोर्टनुसार, जागतिक युरिया निर्यातीत मध्य पूर्वेचा वाटा अंदाजे 42% आणि अमोनिया निर्यातीत 27% आहे, ज्यामुळे हा प्रदेश नायट्रोजन-आधारित खतांचा एक महत्त्वाचा स्रोत बनतो. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीभोवती फिरणारं राजकारण आणि सातत्याने होणारी नाकेबंदी यामुळं ही साखळी संकटात आली आहे. तसंच, वाढत्या नैसर्गिक वायूच्या किमतींनी त्यात आणखी भर घातली आहे. युरियासारखी नायट्रोजन खते पेरणीच्या वेळी आणि पिकाच्या सुरुवातीच्या वाढीच्या काळात देणे आवश्यक आहे. या काळात त्यांचा वापर न केल्यास, नंतर पुरवठा पुन्हा सुरू झाला तरीही, उत्पादनात घट होऊ शकते.
खत उत्पादनाला पूर्ण क्षमतेने पूर्ववत करण्यासाठी एक ते चार वर्ष लागू शकतात. तर काही नैसर्गिक वायुंच्या सुधारणासाठी तीन ते पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तज्ज्ञांनी जागतिक संकटाचा एक तक्ता तयार केला आहे. तो कसा आहे ता पाहुयात.
युद्ध → ऊर्जा संकट → खतांची कमतरता → वाढलेला शेतीचा खर्च → खतांच्या वापरात घट → घटलेले उत्पन्न → वाढलेल्या अन्नधान्याच्या किमती.
फक्त खतांची कमतरता नाही तर अन्न संकटाचे आणखी एक कारण म्हणजे एल निनोदेखील आहे. जेपी मॉर्गनने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे की, प्रशांत महासागरात निर्माण होणाऱ्या एल निनोचा फटका प्रमुख कृषी क्षेत्रातील पावसाचा पॅटर्न आणि तापमानाचा पॅटर्न बदलू शकतो. ज्यामुळं दुष्काळ आणि पूरसारख्या घटनांचा धोका वाढू शकतो. एल निनोसारख्या घटना उष्णकटिबंधीय क्षेत्रात उत्पादनांची सरासरी 3.5 टक्क्याने घटू शकते. तर समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रात 2.4पर्यंत वाढ दिसून आली आहे.
जे.पी मॉर्गननुसार, सुपर एल निनोमुळे जागतिक अन्नधान्य महागाई सर्वोच्च पातळीवर सुमारे 0.7 टक्क्यांनी वाढू शकते आणि वाढत्या ऊर्जा किमतींसह हा परिणाम सुमारे 1.3-1.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.
कमी किंवा अनियमित मान्सूनचा परिणाम भात, कडधान्ये, तेलबिया, कापूस, ऊस आणि इतर पावसावर अवलंबून असलेल्या पिकांवर होऊ शकतो. याचे परिणाम केवळ शेतीपुरते मर्यादित नाहीत, कारण कमी उत्पादनामुळे देशांतर्गत पुरवठा कमी होऊ शकतो, घाऊक किमती वाढू शकतात आणि अंतिमतः किरकोळ महागाईत मोठी वाढ होऊ शकते.
जेपी मॉर्गनने म्हटले आहे की, भारतासाठी चिंता केवळ देशात पुरेसे अन्न असेल की नाही ही नाही, तर जागतिक खत आणि ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता असूनही शेतकरी परवडणाऱ्या दरात उत्पादन कायम ठेवू शकतील की नाही ही आहे. काही संभाव्य घटकांकडेही लक्ष वेधले गेले आहे. ज्यात मुबलक जागतिक धान्यसाठा आणि आशियातील तांदळाचा तुलनेने चांगला साठा यांचा समावेश आहे.