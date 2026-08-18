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Explained: 2027 मध्ये जग मोठ्या संकटात सापडणार, भारतासह 3 देशांचं काही खरं नाही; या 2 गोष्टींमुळे उडणार हाहाकार

2027 हे वर्ष भारतासाठी अत्यंत कठिण जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेच्या मोठ्या वित्त संस्थेने एक भाकित वर्तवलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 18, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:13 PM IST
Explained: 2027 मध्ये जग मोठ्या संकटात सापडणार, भारतासह 3 देशांचं काही खरं नाही; या 2 गोष्टींमुळे उडणार हाहाकार
Image Credit: Explained What and how will the global food crisis 2027 warned by JP Morgan affect India

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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