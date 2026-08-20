/Explained: राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यात फरक काय? कपिल सिब्बल यांनी मांडलेल्या मुद्द्यामुळं लढाईला नवं वळण?

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. आत्तापर्यंत ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे युक्तीवाद करत होते. बुधवारी कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तीवाद पूर्ण केला. त्यानंतर ठाकरे गटाचे दुसरे वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत अनेक ठाकरेंनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. यावेळी सुनवणीत देवदत्त कामत यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला तो म्हणजे विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष वेगळे आहेत. तर या दोन्हीमध्ये काय फरक आहे. हे आज जाणून घेऊयात.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी सलग सातव्या दिवशी अंतिम युक्तीवाद केला. धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला द्या नाहीतर गोठवा, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत केली. आज पुन्हा या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. आज ठाकरेंचे दुसरे वकिल देवदत्त कामत कोर्टात युक्तिवाद करणार आहेत.
बुधवारी झालेल्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष वेगळे आहेत. निवडणुकीत उमेदवार राजकीय पक्ष ठरवत असतो. बंडखोरी झाली, त्यावेळी पक्षात कोण कोण होते हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शिंदे पक्षात राहिले नाहीत तर त्यांच्यावर होणारे दावे कसे राहतील. इतर पर्यायांचा विचार केला पाहिजे होता. जो केला गेला नाही.
कपिल सिब्बल यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे विधमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यात काय फरत आहे. तसंच, त्यांच्या या निरीक्षणामुळं सुनावणीला वेगळे वळण लागू शकते का? जाणून घेऊयात.
राजकीय पक्ष आणि त्या पक्षाचा विधिमंडळातील गट या दोन स्वतंत्र रचना आहेत. एका राजकीय पक्षाची स्थापना समाजात, लोकांमध्ये होते. त्या पक्षाची विचारधारा कार्यकर्ते लोकापर्यंत पोहचवत असतात. राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते हे प्रतिनिधी म्हणून पुढे येतात. त्यानंतर त्या प्रतिनिधीतून एक नेता निवडला जातो. हे राजकीय पक्षाचे महत्त्व आहे. 1985 मध्ये 10 व्या परिशिष्ठात राजकीय पक्षाची व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे. एखादा आमदार राजकीय पक्षाच्या आशीर्वादाने त्यांच्या मतांमुळं निवडून आला असेल तर तो राजकीय पक्षाची धोरणे त्यांची भूमिका आणि त्यांच्या निर्णयाचे पालन करावे ही त्याची जबाबदारी असते.
विधीमंडळ पक्ष
निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना संविधानाच्या चौकटीत विधीमंडळ पक्ष म्हटला जातो. त्याचा कार्यकाळ हा फक्त पाच वर्षांचा असतो. विधीमंडळाचे काम हे राजकीय पक्षाची भूमिका सभागृहात मांडावी हे असते. तसंच, विधीमंडळ पक्षातील बहुमत हे राजकीय पक्षाचे बहुमत असू शकत नाही.
कपिल सिब्बलांनी आज महत्त्वाचा मुद्दा मांडला, तो म्हणजे राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यात फरक आहे. तो फरक म्हणजे कालमर्यादेचा आहे. विधिमंडळ पक्ष 5 वर्षांसाठी मर्यादित असतो, मात्र राजकीय पक्ष हा कायमस्वरुपी असतो. त्यामुळे राजकीय पक्ष शिवसेना आणि चिन्ह धनुष्यबाण हे आम्हालाच मिळायला हवं. जर ते आम्हाला मिळत नसेल तर ते गोठवायला हवं, असं अरविंद सावंत यांनी म्हटलं आहे.
सुभाष देसाई प्रकरणातील निकालाकडे पहा. दहाव्या अनुसूचीचा मूळ उद्देशच हा आहे की, पक्षांतराचा प्रकार सुरुवातीलाच रोखला जावा; अन्यथा त्याला उधाण येईल असं ते म्हणाले. दहाव्या अनुसूचीनुसार 'विधिमंडळ पक्षा'ला 'मूळ राजकीय पक्ष' मानले जाऊ शकत नाही. पक्षात फूट पडलेली नसल्यामुळे, 21 जूनच्या घटनांच्या संदर्भात त्यांच्याकडे बचावासाठी कोणताही कायदेशीर आधार नव्हता. त्यांच्याकडे केवळ एकच बचाव असू शकत होता - तो म्हणजे "आम्हीच खरा राजकीय पक्ष आहोत" - परंतु तो दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यांनी केवळ एवढाच युक्तिवाद केला की, "आम्ही बहुसंख्य आमदार आहोत, म्हणून आम्हीच पक्ष आहोत." असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.
देवदत्त कामत आज युक्तीवाद करणार असून त्यांच्या युक्तिवादात ते कुणावर निशाणा साधतात हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. दरम्यान काल कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा शेवटचा दिवस होता. यावेळी त्यांनी चिन्हाचे सगळे फायदे शिंदेंनी घेतलेत असे ताशेरे काढले. आजच्या सुनावणीकडेही संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून आहे.