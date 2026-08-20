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Explained: राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यात फरक काय? कपिल सिब्बल यांनी मांडलेल्या मुद्द्यामुळं लढाईला नवं वळण?

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सातव्या दिवशीही उद्धव ठाकरेंच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला.  यावेळी त्यांनी मांडलेला एक मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेत आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 20, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:26 PM IST
Explained: राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यात फरक काय? कपिल सिब्बल यांनी मांडलेल्या मुद्द्यामुळं लढाईला नवं वळण?
Image Credit: What are the legislature and political parties (Photo: AI)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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