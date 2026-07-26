/Explained : 5 वर्ष 18 दिवसात धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षण क्षेत्रात काय निर्णय घेतलं? NEET, CUET आणि NTA काय बदललं?

नीट पेपरफुटी प्रकरणी कारवाई होण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले होते. त्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मैदानात कॉकोरच जनता पार्टीसह देशभरातील विद्यार्थी उतरले होते. जे. पी. नड्डा यांनी सोनम वांगचुक यांची भेट घेऊन त्यांना काही आश्वासन दिलं. त्यानंतर 26 दिवसांनी सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडलं. पण जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार. अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. या राजीनाम्यासह धर्मेंद्र प्रधान यांचा 5 वर्ष आणि 18 दिवसांचा कार्यकाळ संपला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तीन टर्ममध्ये धर्मेंद्र प्रधान हे शिक्षण मंत्रालयात सर्वाधिक काळ मंत्री राहिले होते. पण नीट - यूजीमधील अनियमितता, पेपरफुटी आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांचं आंदोलनमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. त्यांनी पाच वर्षांच्या काळात शिक्षण मंत्रालयात नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यापासून ते डिजिटल परीक्षा प्रणाली, बोर्ड परीक्षांमधील बदल, एनटीएचा विस्तार यांसारखे अनेक मोठे निर्णय घेतले. तसंच परीक्षा प्रणाली सुधारण्याच्या दिशेने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात मदत मिळाली आहे.
जुलै 2021 मध्ये धर्मेंद्र प्रधान हे शिक्षणमंत्री झाले होते आणि जुलै महिन्यातच त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तरदुसरीकडे जेव्हा ते शिक्षणमंत्री होते तेव्हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी २०२०) लागू झालं होतं. पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप बाकी होती. त्यांच्या कार्यकाळात, राज्यांच्या सहकार्याने नवीन शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेला गती त्यांच्यामुळे मिळाली.
नवीन अभ्यासक्रम यांसारखे अनेक बदल त्यांनी घडवले आहेत. तर त्यासोबत उच्च शिक्षणामध्ये, विद्यापीठांना अधिक स्वायत्तता देण्यावर आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यावरही विशेष भर दिला.