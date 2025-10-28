'हे' ठरलं भारतातलं पहिलं गरिबीमुक्त राज्य... हे कसं साध्य झालं? गरिबी कशी ठरते?

केरळ हे भारतातील पहिलं गरिबीमुक्त राज्य बनले आहे. या राज्यात अत्यंत गरीब म्हणता येईल अशी एकही व्यक्ती नाही. मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी केरळला अत्यंत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांपासून मुक्त राज्य घोषित केले आहे. या संदर्भातील भव्य समारंभ 1 नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. याचा अगदी सोप्या शब्दात अर्थ असा की केरळ आता असे राज्य आहे जिथे कोणीही अत्यंत गरीब म्हणता येईल अशा श्रेणीत नाही. या राज्यात प्रत्येकजण अत्यंत दारिद्र्यरेषेच्यावरील आर्थिक स्तरात येतो.
मात्र या घोषणेनंतर, सीपीआय(एम) आणि भाजपमध्ये श्रेयवाद सुरू आहे. केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारचा दावा आहे की, हे यश राज्य सरकारच्या योजना आणि त्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे मिळाले आहे. दरम्यान, भारतीय जनता पक्ष या यशाचे श्रेय केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाला दिलं आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, "आता सीपीआय(एम) याचे श्रेय घेत आहे. माझ्या मते ते गरिबांची थट्टा आणि अपमान करत आहेत. सत्य हे आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या कठोर परिश्रमामुळेच जवळजवळ 20 कोटी लोक अत्यंत दारिद्र्यरेषेतून बाहेर पडू शकले आहेत."
आदिवासींचा एका गटादेखील राज्याला दारिद्र्यमुक्त घोषित करण्याच्या दाव्याला नकार दिला आहे. या सर्व वादाच्या केंद्रस्थानी आहे 'अत्यंत गरीब' ही संज्ञा! खरोखरच 'अत्यंत गरिबी' म्हणजे काय हे समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे. केरळ यातून मुक्त झाले आहे, परंतु भारतातील आणि इतर राज्यांमध्ये परिस्थिती काय आहे? दारिद्र्यरेषा आणि अति गरिबी रेषेत काही फरक आहे का? राज्य दारिद्र्यरेषेतून कसे मुक्त होते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...
उत्तर: एखादी व्यक्ती त्यांच्या मूलभूत गरजा (जसे की अन्न आणि निवारा) पूर्ण करण्यास सक्षम आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी जे प्रमाण वापरलं जातं त्याला साधारणपणे दारिद्र्यरेषा असं म्हणतात. किमान उत्पन्न किंवा उपभोग पातळी हे दारिद्र्यरेषा ठरवताना महत्त्वाचे घटक ठरतात. या रेषेखाली येणाऱ्यांना दारिद्र्यरेषेखाली (BPL) मानले जाते आणि ते अनेकदा सरकारी मदतीसाठी पात्र असतात. अशा लोकांना कमाईच्या माध्यमातून स्वत:च्या अन्न, पाणी, कपडे आणि निवारा यासारख्या मूलभूत गरजा देखील पूर्ण करू शकत नाही. अशा लोकांनाच अत्यंत गरीब मानले जाते.
नीती आयोगाच्या 2021 च्या आकडेवारीनुसार, भारतात 14.96% लोक दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. बिहारमध्ये 33.76% आणि उत्तर प्रदेशमध्ये 22.93% आणि गुजरातमध्ये 11.66% लोक गरीब आहेत. दारिद्र्यरेषेचे हे मापन बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (MPI) म्हणून निश्चत केले आहे. त्यात केवळ आर्थिक उत्पन्न आणि खर्चच नाही तर राहणीमान, आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या मूलभूत गोष्टींचा समावेश आहे.
केरळ आता अत्यंत दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांपासून मुक्त आहे. याचा अर्थ असा की येथे राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी संसाधने आहेत.
भारतातील राष्ट्रीय सरासरी दारिद्र्यरेषा ग्रामीण भागात दरमहा 1059.42 रुपये आणि शहरी भागात दरमहा 1286 रुपये आहे. हा खर्च दरडोई खर्चावर आधारित आहे. यामध्ये अन्न, कपडे, निवास आणि इतर मूलभूत गरजांच्या खर्चाचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा की जर एखादी व्यक्ती दरमहा ही रक्कम कमवू शकत नसेल तर ती दारिद्र्यरेषेखाली आहे.
नीती आयोगाच्या 2021 च्या अहवालानुसार, केरळमधील फक्त 0.7% लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहतात. यालाच अत्यंत दारिद्र्य म्हणतात. केरळ सरकारने या 0.7% कुटुंबांची ओळख पटवली आणि त्यांची गरिबी दूर करण्यासाठी त्यांना अन्न, आरोग्यसेवा, उपजीविका आणि निवास व्यवस्था उपलब्ध करून दिली. 2023-24 च्या नीती आयोगाच्या अहवालात (SDG India Index 2023-24) असे म्हटले आहे की केरळ हे मानव विकास निर्देशांकात भारतातील अव्वल राज्य आहे. नीती आयोगाने केरळला 100 पैकी 79 गुण दिले आहेत, त्यानंतर तामिळनाडूला 78 गुण मिळाले आहेत, तर बिहारला 57 गुण मिळाले आहेत. बिहार आणि केरळमध्ये 22 गुणांचे अंतर आहे. या गुणांमध्ये 16 प्रमुख मानवी विकास उद्दिष्टांचा समावेश आहे.
> शिवाय, संयुक्त राष्ट्रांच्या 2023 च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील आयुर्मान 72 वर्षे आहे. केरळमध्ये ते 78.26% आहे.
> केरळमध्ये दर एक हजार मुलांपैकी फक्त पाच मुलांचा मृत्यू होतो, तर अमेरिकेत हे प्रमाण 5.6 आणि भारतात 25 इतके आहे.
> 2025 च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षण अहवालानुसार, केरळचा साक्षरता दर 96.2% आहे, तर भारताचा एकूण सरासरी साक्षरता दर 77.7% आहे. युनेस्कोच्या आकडेवारीनुसार जगातील साक्षरता दर 86.5% आहे. म्हणजे जागतिक साक्षरता दरापेक्षाही केरळमध्ये साक्षरता धिक आहे. जो केरळच्या मागे आहे.
> आरोग्यसेवेच्या बाबतीत, केरळ हे आरोग्यसेवेवर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा चार पट जास्त खर्च करणारे राज्य आहे. केरळ आरोग्यसेवेवर प्रति व्यक्ती अंदाजे एक हजार रुपये खर्च करते, तर भारतीय सरासरी 250 रुपयांपेक्षा कमी आहे.
> डब्ल्यूएचओ मानकांनुसार, केरळमध्ये जन्माला येणाऱ्या प्रत्येक एक हजार लोकांमागे एक डॉक्टर उपलब्ध आहे, तर जागतिक सरासरी प्रत्येक दीड हजार लोकांमागे एक डॉक्टर आहे.
उत्तर: 201 च्या जनगणनेनुसार, केरळच्या लोकसंख्येच्या 54.7% हिंदू, 26.6% मुस्लिम आणि 18.4% ख्रिश्चन आहेत. उर्वरित लोक इतर धर्माचे किंवा नास्तिक आहेत. हे स्पष्ट आहे की केरळमध्ये हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन बहुसंख्य आहेत.