Explained: Gen Z आंदोलनाला यश; भाजपाने काय बोध घ्यावा? पुढील 'वाट'चाल कठीण?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला 12 वर्षात जे कधी करावं लागलं नाही ते शनिवारी करावं लागलं. 12 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच जनक्षोभापुढे नमतं घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारमधील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षणमंत्रीपदाचा रजीनामा द्यावा लागला. नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा घ्यावा अशी मागणी 'कॉकरोच जनता पार्टी'कडून केली जात होती. साधारण महिनाभर सुरु असलेल्या नवी दिल्लीमधील जंतर-मंतर येथील आंदोलनामध्ये सोनम वांगचुकही उपोषण करत सहभागी झाल्याने देशभरामध्ये या आंदोलनाचा वणवा पेटला. मुंबई, पुणे, नागपूरसहीत देशातील अनेक शहरांमध्ये तरुणांनी रस्त्यावर उतरुन धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा हवाच अशी मागणी केली.
सुरुवातीला या आंदोलनाकडे काहीसा कानाडोळा करणाऱ्या केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिल्लीतील आंदोलकांनी 'चलो संसद भवन' म्हणत संसदेवर मोर्चा काढला. त्यामध्ये झालेला लाठीचार्ज आणि हिंसाचारनंतर आंदोलक अधिक तीव्र झालं आणि अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांना पद सोडावं लागलं. मात्र या 'जेन झी' पिढीची निदर्शने आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा यांचा भाजप व सरकारसाठी नेमका अर्थ काय आहे याबद्दल अजूनही चर्चा सुरु आहे. या आंदोलनामधून तात्पुरता हेतू असलेला धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनामा साध्य झाला असला तरी याचा दिर्घकालीन परिणाम काय असू शकतो याबद्दल वेगवेगळ्या शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. यावरच नजर टाकूयात...
'जेन झी'च्या पुढाकाराने दिल्लीतील जंतरमंतरपासून ते अगदी दक्षिणेपर्यंत झालेल्या या आंदोलनांमधून शिक्षण, परीक्षा आणि रोजगार हे 'जेन झी'साठी महत्त्वाचे राजकीय मुद्दे ठरत असल्याचं अधोरेखित झालं आहे. विशेष म्हणजे या पिढीचा प्रभाव दिवसोंदिवस वाढत असून लोकसंख्येतील ही अशी जनरेशन आहे की ते भविष्यात निवडणुकांमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. म्हणूनच या 'जेन झी'ला मतदार म्हणून पाहताना कोणत्याही पक्षाला छोटीशीही चूक परवडणार नाही. शिक्षण, परीक्षा आणि रोजगार राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आलेले मुद्दे असल्याचे विद्यार्थ्यांनी राजकारण्यांना इशारा देत सांगितलं आहे.
'जेन झी'च्या या आंदोलनाने अजून एक गोष्ट राजकीय पटलावर अधोरेखित केली आहे. ती म्हणजे तरुणांमधील दीर्घकालीन असंतोषाचे व्यापक राजकीय परिणाम होऊ शकतात. 'जेन झी' आहेत ही मुलं काय करणार? असा विचार आता कालबाह्य झाला असून या भावी मतदारांमध्ये सत्ता बदलण्याचं किंवा राजकीय समिकरणांना कलाटणी देण्याचं समर्थ्य आहे. याची जाणीव झाल्यामुळेच सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून आलं आहे.
अवघ्या महिन्याभरात उभारलेल्या आणि एका तपापासून सत्तेत असलेल्या भाजपाला धक्का देणाऱ्या या आंदोलनाकडे पाहिल्यानंतर आणि त्याचा अभ्यास केल्यानंतर अनेक राजकीय विश्लेषकांचे असे मत आहे की, तरुण मतदारांचा विश्वास पुन्हा जिंकण्यासाठी यापुढे भाजपला शिक्षण, रोजगार आणि गुणवत्तेवर आधारित भरती यांबाबतचा आपला जनसंपर्क अधिक बळकट करावा लागणार आहे. भाजपाबरोबरच सर्वच पक्षांना आता 'जेन झी'पर्यंत पोहचण्यासाठी विशेष रणनिती आखावी लागणार आहे.
विशेष म्हणजे या आंदोलनामध्ये 'जेन झी'च्या सर्व मागण्या मान्य केल्याने त्यांना समर्थ करणाऱ्या विरोधीपक्षांचा आत्मविश्वासही वाढला आहे. परीक्षेच्या मुद्द्यांवर सरकारने केलेल्या कारभाराबाबत विरोधीपक्षाकडून सातत्याने होत असलेली टीका योग्य होती, हे सिद्ध करण्यासाठी विरोधी पक्ष या राजीनाम्याचा वापर करण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या दृष्टीने, मंत्र्याला राजीनामा द्यायला लावून शिक्षणमंत्रीपदाचा चेहराच बदलल्यामुळे या विषयावरुन राजकीय संघर्षाऐवजी सुधारणांकडे लक्ष वळवण्यास मदत होईल असं सांगितलं जात आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमधील विश्लेषकांच्या मते, हे आंदोलन केवळ एका विशिष्ट मुद्द्यापुरते मर्यादित नसून, त्यातून पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या तरुणांमधील वाढती राजकीय जागरूकता दिसून आली आहे. एकत्र लढा दिल्यास बदल घडवून आणता येतो हे या तरुणांनी दाखवून दिलं आहे.
केवळ नेतृत्वातील बदल नव्हे, तर संरचनात्मक सुधारणांद्वारेच आंदोलनातून समोर आलेल्या समस्यांचे निराकरण केले जाईल, याची खात्री तरुण मतदारांना पटवून देण्याचे मोठे आव्हान भाजपसमोर आहे. ही घटना केवळ तात्पुरता अडथळा ठरेल की एक महत्त्वपूर्ण राजकीय वळण ठरेल, हे बऱ्याच अंशी सरकारच्या विश्वासार्हतेबरोबरच दीर्घकालीन सुधारणा घडवून आणण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल, असं राजकीय विश्लेषक सांगतात. त्यामुळे हे आंदोलन नक्कीच भविष्यातील वाटचाल निश्चित करण्यासाठी भाजपाबरोबरच विरोधी पक्षांसाठीही महत्त्वाचं ठरणार आहे.