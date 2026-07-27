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Explained: Gen Z आंदोलनाला यश; भाजपाने काय बोध घ्यावा? पुढील 'वाट'चाल कठीण?

'जेन झी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिढीनं केलेलं आंदोलन आणि त्यापुढे सरकारला नमतं घ्यावं लागल्याचा भाजपासाठी नेमका काय अर्थ होतो?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 27, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:44 PM IST
Explained: Gen Z आंदोलनाला यश; भाजपाने काय बोध घ्यावा? पुढील 'वाट'चाल कठीण?
Image Credit: जेन झी आंदोलनातून सरकारने काय धडा घ्यावा? (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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Explained: Gen Z आंदोलनाला यश; भाजपाने काय बोध घ्यावा? पुढील 'वाट'चाल कठीण?
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