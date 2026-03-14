Explained : फायदा की नुकसान? ATM मधून PF चे पैसे काढल्यास काय होणार?

EPFO Withdrawal Rule : नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफ हा अतिशय जव्हाळाचा विषय आहे. हे सगळ्यांना माहितीये की पीएफमधून एक ठरावी रक्कम काढता येते. पण त्यासाठी तुमच्याकडे उमंग ॲप आवश्यक आहे. पण आता पीएफमधून पैसे काढणे सोपे होणार आहे. कारण आता एटीएममधून तुम्ही पीएफचे पैसे काढू शकणार आहे.
त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना प्रश्न पडला आहे की, ही सुविधा कधीपासून सुरु होणार आहे? त्यासोबतच एटीएममधून पीएफचे पैसे काढणे फायदेशीर ठरणार आहे की नुकसान होणार? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात.
खरं तर, मिळालेल्या माहितीनुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO)असा कोणताही नियम लागू केला नाही. ज्यात कर्मचारी थेट ATM मधून PF काढू शकतात.
तुम्हाला आम्ही सांगतो की, पीएफ काढण्याची प्रक्रिया पूर्वीसारखीच अद्याप आहे. डिजिटल पोर्टलद्वारे किंवा विहित नमुन्याद्वारे तुम्ही पीएफचा दावा करु शकता.
जर तुम्हाला पीएफ खात्यातून पैसे काढायचे असतील तर ते ऑनलाइन अर्ज करु शकता. यासाठी तुम्ही ईपीएफओ युनिफाइड मेंबर पोर्टल आणि उमंग अॅपची मदत घेऊ शकता.
या प्लॅटफॉर्मद्वारे, कर्मचारी घरी बसून आरामात पीएफचे पैसे काढू शकतात. जर कर्मचाऱ्याचे केवायसी पूर्ण झाले असेल आणि त्यांचा यूएएन त्यांच्या आधार आणि बँक खात्याशी जोडलेला असेल तर दाव्याची प्रक्रिया खूप जलद गतीने होते अन्यथा याला बराच वेळ लागतो.
डिजिटल सिस्टीममुळे, पीएफ काढणे पूर्वीपेक्षा खूप जलद झालंय. साधारणपणे, ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर 3 ते 7 दिवसांच्या आत तुमच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात. पण, काही प्रकरणांमध्ये, यास थोडा जास्त वेळ लागण्याची शक्यता आहे. पण भविष्यात एटीएममधून पीएफ काढता येणार आहे.
जर भविष्यात एटीएममधून पीएफ काढण्याची सुविधा लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना अनेक मोठे फायदे मिळतील असं तज्ज्ञ सांगतात.
1. आपत्कालीन परिस्थितीत जलद पैसे
तज्ज्ञ सांगतात की, एखाद्या व्यक्तीवर रात्रीच्या वेळी कुठली आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तर त्याला पीएफमधून पैसे काढायचे असेल तो एटीएममधून ताबडतोब काढू शकतो.
2. मध्यस्थांची मदत घ्यावी लागणार नाही
आजही, अनेक कामगार आणि कमी शिक्षित कर्मचारी त्यांचे पीएफ काढण्यासाठी किंवा ते भरण्यासाठी एजंट किंवा दलालांची मदत घेतात. एटीएममधून पीएफ सुविधा सुरू झाल्यास, पैसे थेट कर्मचाऱ्याच्या हातात येतील. त्यांना मध्यस्थांची मदतही घ्यावी लागणार नाही आणि त्यासाठी पैसेही द्यावे लागणार नाही.
3. फॉर्म आणि कागदपत्रांपासून सुटका
सध्या, पीएफ काढण्यासाठी अनेक फॉर्म भरावे लागतात. काही वेळा स्वाक्षऱ्या किंवा कंपनीची मान्यता यासारख्या समस्या येतात. शिवाय पूर्वी कॅन्सल चेकचीही गरज भासायची. पण एटीएममधून पैसे काढल्याने ही अडचण पूर्णपणे दूर होईल.
4. लहान शहरं आणि गावातील लोकांसाठी फायदेशीर
दुर्गम भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे संगणक किंवा स्मार्टफोनची सुविधा नसते. अशा स्थितीत एटीएम किंवा मायक्रो-एटीएममुळे त्यांना त्यांचे पैसे काढणे सोपे होणार आहे.
5. पारदर्शकता वाढणार
एटीएममधून पैसे काढल्यास त्यांच्या मोबाईल फोनवर तात्काळ पावती आणि एक मेसेज मिळेल, ज्यात कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्याची माहिती लगेचच मिळेल.
पण तज्ज्ञ सांगतात एटीएमधून पीएफ काढण्याचे 5 मोठं फायदे जरी असले तरी काही मोठे धोके देखील आहे.
1. बचतीच्या सवयी कमकुवत होणार
पीएफ म्हणजे पेन्शन फंडाचा प्राथमिक उद्देश निवृत्तीसाठी निधी जमा राहतो. पण जर एटीएममधून पैसे सहजपणे काढले गेले तर लोक ते अगदी लहान गरजांसाठी देखील वारंवार पैसे काढले. यामुळे निवृत्ती बचतीत घट होण्याचे मोठं संकट आहे.
2. सायबर फसवणुकीचा धोका
आजकाल एटीएम कार्ड क्लोनिंग आणि डिजिटल फसवणुकीच्या घटनेमध्ये वाढल्या आहेत. जर पीएफ खाते एटीएमशी जोडले गेले तर सायबर क्राइमचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसणार.
3. कंपाउंडिंगचे नुकसान
पीएफ सध्या 8% पेक्षा जास्त व्याजदर देतो. जे अनेक मुदत ठेवींपेक्षा अधिक आणि चांगले आहेत. जर कर्मचारी वारंवार पैसे काढत राहिला तर त्यांना कंपाउंडिंगचे दीर्घकालीन फायदे मिळणार नाहीत.
वेगवेगळ्या परिस्थितींसाठी EPFO चे वेगवेगळे फॉर्म उपलब्ध आहेत.
जर कर्मचाऱ्याचे केवायसी पूर्ण झाल्यास यूएएन आधार आणि बँक खात्याशी जोडलेले असेल तर ऑनलाइन क्लेम लवकर प्रक्रिया होते.
तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं की पीएफला सामान्य बँक खात्यासारखे वागवणे हे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी धोकादायक आहे. ही योजना विशेषतः निवृत्तीसाठी बचत करण्यासाठी डिझाइन केली आहे, त्यामुळे याला धक्का बसतो.
महत्त्वाचे म्हणजे जर तुम्हीही एटीएममधून पीएफ काढण्याच्या बातम्या ऐकल्या किंवा वाचल्या असेल, तर सध्या ती अफवा किंवा संभाव्य योजना म्हणून विचारात घ्या. कारण सध्याच्या नियमांमध्ये अशी कोणतीही सुविधा सुरू केलेली नाही.
FAQs
1. ATM मधून PF काढण्याची सुविधा सुरु झाली का?
नाही. सध्या तरी एटीएममधून पीएफ काढण्याची कोणतीही सुविधा लागू नाही.
2. PF काढण्याची सोपी पद्धत काय?
ईपीएफओ युनिफाइड मेंबर पोर्टल म्हणजे उमंग ॲपद्वारे तुम्ही सोप्या पद्धतीने पीएफ काढू शकतात.
3. PF क्लेम किती दिवसात येतो?
सामान्यतः ऑनलाइन क्लेमिंग नंतर 3 ते 7 दिवसात पैसे बँक खात्यात जमा होतात.
4. PF काढण्यासाठी कोण-कोणते फॉर्म आहेत?
फॉर्म 19 (अंतिम PF), फॉर्म 31 (ॲडव्हान्स) आणि फॉर्म 10C (EPS पैसे काढणे).
5. PF काढण्यासाठी काय आवश्यक आहे?
UAN एक्टिव असणे आवश्यक असून आधार, PAN बँक खाते KYC साठी लिंक आवश्यक आहे.