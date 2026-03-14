English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
Explained : फायदा की नुकसान? ATM मधून PF चे पैसे काढल्यास काय होणार?

PF ATM Withdrawal 2026 : लवकरच एटीएममधून PF काढता येणार आहे. जर आपल्याला पीएफमधून पैसे हवे असेल तर आतापर्यंत उमंग ॲपद्वारे ते काढत होतो. पण जर एटीएममधून PF काढला आल्यास हे फायदेशीर ठरणार की नुकसान होणार जाणून घ्या. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 14, 2026, 09:13 PM IST
EPFO Withdrawal Rule : नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पीएफ हा अतिशय जव्हाळाचा विषय आहे. हे सगळ्यांना माहितीये की पीएफमधून एक ठरावी रक्कम काढता येते. पण त्यासाठी तुमच्याकडे उमंग ॲप आवश्यक आहे. पण आता पीएफमधून पैसे काढणे सोपे होणार आहे. कारण आता एटीएममधून तुम्ही पीएफचे पैसे काढू शकणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना प्रश्न पडला आहे की, ही सुविधा कधीपासून सुरु होणार आहे? त्यासोबतच एटीएममधून पीएफचे पैसे काढणे फायदेशीर ठरणार आहे की नुकसान होणार? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात. 

खरं तर, मिळालेल्या माहितीनुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO)असा कोणताही नियम लागू केला नाही. ज्यात कर्मचारी थेट ATM मधून PF काढू शकतात. 

तुम्हाला आम्ही सांगतो की, पीएफ काढण्याची प्रक्रिया पूर्वीसारखीच अद्याप आहे. डिजिटल पोर्टलद्वारे किंवा विहित नमुन्याद्वारे तुम्ही पीएफचा दावा करु शकता.  

पीएफ काढण्याची योग्य पद्धत कोणती?

जर तुम्हाला पीएफ खात्यातून पैसे काढायचे असतील तर ते ऑनलाइन अर्ज करु शकता. यासाठी तुम्ही ईपीएफओ युनिफाइड मेंबर पोर्टल आणि उमंग अॅपची मदत घेऊ शकता. 

या प्लॅटफॉर्मद्वारे, कर्मचारी घरी बसून आरामात पीएफचे पैसे काढू शकतात. जर कर्मचाऱ्याचे केवायसी पूर्ण झाले असेल आणि त्यांचा यूएएन त्यांच्या आधार आणि बँक खात्याशी जोडलेला असेल तर दाव्याची प्रक्रिया खूप जलद गतीने होते अन्यथा याला बराच वेळ लागतो. 

पीएफ क्लेम बँक खात्यात येण्यासाठी किती वेळ लागतो?

डिजिटल सिस्टीममुळे, पीएफ काढणे पूर्वीपेक्षा खूप जलद झालंय. साधारणपणे, ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर 3 ते 7 दिवसांच्या आत तुमच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात. पण, काही प्रकरणांमध्ये, यास थोडा जास्त वेळ लागण्याची शक्यता आहे. पण भविष्यात एटीएममधून पीएफ काढता येणार आहे. 

 

एटीएममधून पीएफ काढण्याचे 5 मोठे फायदे काय?

जर भविष्यात एटीएममधून पीएफ काढण्याची सुविधा लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना अनेक मोठे फायदे मिळतील असं तज्ज्ञ सांगतात. 

1. आपत्कालीन परिस्थितीत जलद पैसे

तज्ज्ञ सांगतात की, एखाद्या व्यक्तीवर रात्रीच्या वेळी कुठली आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली तर त्याला पीएफमधून पैसे काढायचे असेल तो एटीएममधून ताबडतोब काढू शकतो. 

2. मध्यस्थांची मदत घ्यावी लागणार नाही
आजही, अनेक कामगार आणि कमी शिक्षित कर्मचारी त्यांचे पीएफ काढण्यासाठी किंवा ते भरण्यासाठी एजंट किंवा दलालांची मदत घेतात. एटीएममधून पीएफ सुविधा सुरू झाल्यास, पैसे थेट कर्मचाऱ्याच्या हातात येतील. त्यांना मध्यस्थांची मदतही घ्यावी लागणार नाही आणि त्यासाठी पैसेही द्यावे लागणार नाही. 

3. फॉर्म आणि कागदपत्रांपासून सुटका
सध्या, पीएफ काढण्यासाठी अनेक फॉर्म भरावे लागतात. काही वेळा स्वाक्षऱ्या किंवा कंपनीची मान्यता यासारख्या समस्या येतात. शिवाय पूर्वी कॅन्सल चेकचीही गरज भासायची. पण एटीएममधून पैसे काढल्याने ही अडचण पूर्णपणे दूर होईल.

4. लहान शहरं आणि गावातील लोकांसाठी फायदेशीर
दुर्गम भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे संगणक किंवा स्मार्टफोनची सुविधा नसते. अशा स्थितीत एटीएम किंवा मायक्रो-एटीएममुळे त्यांना त्यांचे पैसे काढणे सोपे होणार आहे. 

5. पारदर्शकता वाढणार
एटीएममधून पैसे काढल्यास त्यांच्या मोबाईल फोनवर तात्काळ पावती आणि एक मेसेज मिळेल, ज्यात कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या खात्याची माहिती लगेचच मिळेल. 

एटीएममधून पीएफ काढण्याचे 3 मोठे धोके!

पण तज्ज्ञ सांगतात एटीएमधून पीएफ काढण्याचे 5 मोठं फायदे जरी असले तरी काही मोठे धोके देखील आहे. 

1. बचतीच्या सवयी कमकुवत होणार
पीएफ म्हणजे पेन्शन फंडाचा प्राथमिक उद्देश निवृत्तीसाठी निधी जमा राहतो. पण जर एटीएममधून पैसे सहजपणे काढले गेले तर लोक ते अगदी लहान गरजांसाठी देखील वारंवार पैसे काढले. यामुळे निवृत्ती बचतीत घट होण्याचे मोठं संकट आहे. 

2. सायबर फसवणुकीचा धोका
आजकाल एटीएम कार्ड क्लोनिंग आणि डिजिटल फसवणुकीच्या घटनेमध्ये वाढल्या आहेत. जर पीएफ खाते एटीएमशी जोडले गेले तर सायबर क्राइमचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसणार. 

3. कंपाउंडिंगचे नुकसान
पीएफ सध्या 8% पेक्षा जास्त व्याजदर देतो. जे अनेक मुदत ठेवींपेक्षा अधिक आणि चांगले आहेत. जर कर्मचारी वारंवार पैसे काढत राहिला तर त्यांना कंपाउंडिंगचे दीर्घकालीन फायदे मिळणार नाहीत. 

पीएफ काढण्यासाठी कोणते फॉर्म असतात?

वेगवेगळ्या परिस्थितींसाठी EPFO ​​चे वेगवेगळे फॉर्म उपलब्ध आहेत.

  • फॉर्म 19- संपूर्ण पीएफ रक्कम काढण्यासाठी
  • फॉर्म 31 - आगाऊ किंवा आंशिक पैसे काढण्यासाठी
  • फॉर्म 10 सी – ईपीएस पेन्शन योजनेशी संबंधित पैसे काढण्यासाठी

जर कर्मचाऱ्याचे केवायसी पूर्ण झाल्यास यूएएन आधार आणि बँक खात्याशी जोडलेले असेल तर ऑनलाइन क्लेम लवकर प्रक्रिया होते.

पीएफचे पैसे काढण्यापूर्वी माहिती आवश्यक!

तज्ज्ञांनी स्पष्ट केलं की पीएफला सामान्य बँक खात्यासारखे वागवणे हे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यासाठी धोकादायक आहे. ही योजना विशेषतः निवृत्तीसाठी बचत करण्यासाठी डिझाइन केली आहे, त्यामुळे याला धक्का बसतो.

  1. दरवर्षी पीएफवर चांगले व्याजदर
  2. कालांतराने चक्रवाढ केल्याने रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढतं
  3. वारंवार पैसे काढल्याने तुमचा निवृत्ती निधी कमी होणार
  4. त्यामुळे गरज असेल तेव्हाच पीएफचे पैसे काढणे उचित 
  5. त्यामुळे पीएफ काढणे सोपे होईल

महत्त्वाचे म्हणजे जर तुम्हीही एटीएममधून पीएफ काढण्याच्या बातम्या ऐकल्या किंवा वाचल्या असेल, तर सध्या ती अफवा किंवा संभाव्य योजना म्हणून विचारात घ्या. कारण सध्याच्या नियमांमध्ये अशी कोणतीही सुविधा सुरू केलेली नाही.

FAQs

1. ATM मधून  PF काढण्याची सुविधा सुरु झाली का?
नाही. सध्या तरी एटीएममधून पीएफ काढण्याची कोणतीही सुविधा लागू नाही.

2. PF काढण्याची सोपी पद्धत काय?
ईपीएफओ युनिफाइड मेंबर पोर्टल म्हणजे उमंग ॲपद्वारे तुम्ही सोप्या पद्धतीने पीएफ काढू शकतात. 

3. PF क्लेम किती दिवसात येतो?
सामान्यतः ऑनलाइन क्लेमिंग नंतर 3 ते 7 दिवसात पैसे बँक खात्यात जमा होतात.

4. PF काढण्यासाठी कोण-कोणते फॉर्म आहेत?
फॉर्म 19 (अंतिम PF), फॉर्म 31 (ॲडव्हान्स) आणि फॉर्म 10C (EPS पैसे काढणे).

5. PF काढण्यासाठी काय आवश्यक आहे?
UAN एक्टिव असणे आवश्यक असून आधार, PAN बँक खाते KYC साठी लिंक आवश्यक आहे.

About the Author

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
PF withdrawal ATMEPFO withdrawal rulespf withdrawal processATM withdrawal benefitsATM withdrawal risks

