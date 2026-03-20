English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
Explained: जर आजोबांनी 1990 साली 10 किलो सोनं विकत घेतलं असतं, तर आज त्याची किंमत किती असती? जाणून घ्या सविस्तरपणे

Gold Investment: 1970 मध्ये, भारतात 10 ग्रॅम सोन्याचा सरासरी भाव फक्त 184 रुपये होता. पण त्यानंतर सोन्याच्या भावाने मोठी झेप घ्यायला सुरुवात झाली. 1980 पर्यंत, हा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,330 रुपयांपर्यंत पोहोचला होता.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 20, 2026, 06:25 PM IST
Explained What If Grandpa had bought 10 kg of gold in 1990 how much would it have been worth today Find out

10 kg Gold Purchased by Grandfather in 1990 then how much it Worth today: सोने हे नेहमीच गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे राहिले आहे. अगदी जुन्या काळापासून भारतात सोने-चांदीला फार महत्त्व दिलं आहे. आपल्या घरात जेव्हा आजोबांच्या जुन्या वस्तू पाहिल्या की एक वेगळाच अनुभव येतो. आजोबांचं घर म्हणजे जुने फोटो, आठवणींची डायरी आणि कधी कधी काही सोने-चांदीचे दागिने! आता सोने-चांदीचे दागिने घ्यायचे म्हंटल की किंमती ऐकूनच डोळे फिरतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, आजोबांनी 1990 मध्ये जे सोने खरेदी केले होते, त्याची आजची किंमत किती झाली असती? तज्ज्ञांचं म्हणणं म्हणजे, त्या सोन्याची आजची किंमत इतकी वाढली आहे की ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल. चला याबद्दल अधिक माहिती सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...

सोन्याचा प्रवास — 1970 ते 2026

सोन्याची किंमत केवळ भारतातच नाही तर जगभर ‘सुरक्षित गुंतवणूक’ मानली जाते. ऐतिहासिक डेटा पाहिला तर समजे की त्याकाळी नेमकी किती किंमत होती. 

1970 मध्ये सोने = ₹184 प्रति 10 ग्रॅम — अगदी सामान्य किंमत!

1980 मध्ये ते वाढून ₹1,330 झाले — जवळपास 7 पट वाढ!

1990 मध्ये सोने = ₹3,200 प्रति 10 ग्रॅम — दरवाढ होण्यास सुरुवात 

2000 मध्ये तो दर वाढून ₹4,400 झाला 

2024 मध्ये सुमारे ₹77,913 आणि

2025 मध्ये सरासरी ₹1,35,000 प्रती 10 ग्रॅम इतके झाले जी अगदी जबरदस्त वाढ आहे. 

या डेटा वरून आपल्या घरच्या उदाहरणावर समजून घेऊयात 

1990 मध्ये 10 किलो सोन्याची किंमत किती होती?

1990 मध्ये सोने सरासरी ₹3,200 प्रति 10 ग्रॅम होतं. याचा अर्थ:

10 ग्रॅम = ₹3,200

1 किलो = 100 × ₹3,200 = ₹3,20,000

10 किलो = ₹3,20,00,000  म्हणजे 32 दहा लाख रुपये!

म्हणजेच आजोबांनी 1990 मध्ये जे सोनं खरेदी केले असतं ते 32 लाख रुपयांत खरेदी केलं असतं. 

आज त्या 32 लाख रुपयांचे किती मिळाले असते?

जागतिक बाजार आणि भारतात सोन्याचा दर सतत बदलत असतो पण 2026 च्या सुरुवातीच्या ट्रेंडनुसार, MCX किंवा कट रेट्सवर सोने ₹1,46,000 ते ₹1,61,000 प्रति 10 ग्रॅम एवढं ट्रेड होतं आहे. काही तज्ञांचं म्हणणं म्हणजे 2026 मध्ये ते ₹1.65 लाख पर्यंत पोहोचू शकतं!

आपण आजची सरासरी किंमत साधारण ₹1,50,000 प्रति 10 ग्रॅम मानू.

तर आजची किंमत:

  • 10 ग्रॅम = ₹1,50,000
  • 1 किलो = ₹15,00,000
  • 10 किलो = ₹1,50,00,000 (१ कोटी ५० लाख रुपये)

सोप्या शब्दात, 32 लाख रुपयांचा सोन्याचा गुंतवणूक आज 1 कोटी 50 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक झाला असेल याचाच अर्थ असा की, जवळपास साधारण 4.7–5 पट वाढ झाली. 

 सोने इतके महाग का झाले?

सोन्याच्या किमती वाढण्यामागची काही प्रमुख कारणे अशी आहेत:

1. जागतिक राजकीय तणाव

जगातील युद्धे, मध्य पूर्वेतील संघर्ष आणि यूक्रेन-संबंधी परिस्थितीमुळे गुंतवणूकदार ‘सुरक्षित ठिकाणी’ पैसे ठेवण्यासाठी सोने विकत घेतात. यामुळे मागणी वाढते आणि किंमत वाढते.

 2. चलनवाढ आणि मुद्रास्फोट

रुपया कमकुवत झाल्यामुळे सोनं अधिक महाग होतं. कधी  पुरवठा कमी, मागणी जास्त असते यामुळे  मूल्य वाढतं.

 3. केंद्रीय बँकांची खरेदी

केंद्रांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बँका सोने खरेदी करतात, ज्यामुळे किंमत वाढते.

सोने म्हणजे दीर्घकालीन गुंतवणूक!

सोना हा फक्त दागिना नाही तर  तो दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणुकीचे साधन आहे. ऐतिहासिकरित्या पहिलेल्या काही दशकांमध्ये औद्योगिक आणि आर्थिक संकटाच्या काळात सोने अधिक स्थिर राहिलं आहे. काही लोक म्हणतात की सोने नेहमी दिलेल्या किंमतीनुसार वाढत नाही पण दीर्घकालीन (10+ वर्ष) पातळीवर ते नेहमीच महाग झालं आहे.

भविष्यात काय अपेक्षा ठेवता येतील?

जसे जागतिक अर्थव्यवस्था बदलते, तसे सोने-चांदीच्या किमतीही बदलतात. काही तंत्र विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की सोने पुन्हा ₹1.65–1.75 लाख प्रति 10 ग्रॅम पर्यंत जाऊ शकते, जरी काही काळ किंमत कमी- जास्त होते. याचा अर्थ असा की खरोखरच सोने दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणूक साधन ठरू शकते, विशेषतः अशावेळी जेव्हा शेअर मार्केट किंवा चलन बाजार अस्थिर असतो.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold rate todayOld Gold RateInvestment News

