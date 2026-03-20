Explained: जर आजोबांनी 1990 साली 10 किलो सोनं विकत घेतलं असतं, तर आज त्याची किंमत किती असती? जाणून घ्या सविस्तरपणे

10 kg Gold Purchased by Grandfather in 1990 then how much it Worth today: सोने हे नेहमीच गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे राहिले आहे. अगदी जुन्या काळापासून भारतात सोने-चांदीला फार महत्त्व दिलं आहे. आपल्या घरात जेव्हा आजोबांच्या जुन्या वस्तू पाहिल्या की एक वेगळाच अनुभव येतो. आजोबांचं घर म्हणजे जुने फोटो, आठवणींची डायरी आणि कधी कधी काही सोने-चांदीचे दागिने! आता सोने-चांदीचे दागिने घ्यायचे म्हंटल की किंमती ऐकूनच डोळे फिरतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, आजोबांनी 1990 मध्ये जे सोने खरेदी केले होते, त्याची आजची किंमत किती झाली असती? तज्ज्ञांचं म्हणणं म्हणजे, त्या सोन्याची आजची किंमत इतकी वाढली आहे की ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल. चला याबद्दल अधिक माहिती सविस्तरपणे जाणून घेऊयात...
सोन्याची किंमत केवळ भारतातच नाही तर जगभर ‘सुरक्षित गुंतवणूक’ मानली जाते. ऐतिहासिक डेटा पाहिला तर समजे की त्याकाळी नेमकी किती किंमत होती.
1970 मध्ये सोने = ₹184 प्रति 10 ग्रॅम — अगदी सामान्य किंमत!
1980 मध्ये ते वाढून ₹1,330 झाले — जवळपास 7 पट वाढ!
1990 मध्ये सोने = ₹3,200 प्रति 10 ग्रॅम — दरवाढ होण्यास सुरुवात
2000 मध्ये तो दर वाढून ₹4,400 झाला
2024 मध्ये सुमारे ₹77,913 आणि
2025 मध्ये सरासरी ₹1,35,000 प्रती 10 ग्रॅम इतके झाले जी अगदी जबरदस्त वाढ आहे.
या डेटा वरून आपल्या घरच्या उदाहरणावर समजून घेऊयात
1990 मध्ये सोने सरासरी ₹3,200 प्रति 10 ग्रॅम होतं. याचा अर्थ:
10 ग्रॅम = ₹3,200
1 किलो = 100 × ₹3,200 = ₹3,20,000
10 किलो = ₹3,20,00,000 म्हणजे 32 दहा लाख रुपये!
म्हणजेच आजोबांनी 1990 मध्ये जे सोनं खरेदी केले असतं ते 32 लाख रुपयांत खरेदी केलं असतं.
जागतिक बाजार आणि भारतात सोन्याचा दर सतत बदलत असतो पण 2026 च्या सुरुवातीच्या ट्रेंडनुसार, MCX किंवा कट रेट्सवर सोने ₹1,46,000 ते ₹1,61,000 प्रति 10 ग्रॅम एवढं ट्रेड होतं आहे. काही तज्ञांचं म्हणणं म्हणजे 2026 मध्ये ते ₹1.65 लाख पर्यंत पोहोचू शकतं!
आपण आजची सरासरी किंमत साधारण ₹1,50,000 प्रति 10 ग्रॅम मानू.
तर आजची किंमत:
सोप्या शब्दात, 32 लाख रुपयांचा सोन्याचा गुंतवणूक आज 1 कोटी 50 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक झाला असेल याचाच अर्थ असा की, जवळपास साधारण 4.7–5 पट वाढ झाली.
सोन्याच्या किमती वाढण्यामागची काही प्रमुख कारणे अशी आहेत:
1. जागतिक राजकीय तणाव
जगातील युद्धे, मध्य पूर्वेतील संघर्ष आणि यूक्रेन-संबंधी परिस्थितीमुळे गुंतवणूकदार ‘सुरक्षित ठिकाणी’ पैसे ठेवण्यासाठी सोने विकत घेतात. यामुळे मागणी वाढते आणि किंमत वाढते.
2. चलनवाढ आणि मुद्रास्फोट
रुपया कमकुवत झाल्यामुळे सोनं अधिक महाग होतं. कधी पुरवठा कमी, मागणी जास्त असते यामुळे मूल्य वाढतं.
3. केंद्रीय बँकांची खरेदी
केंद्रांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बँका सोने खरेदी करतात, ज्यामुळे किंमत वाढते.
सोना हा फक्त दागिना नाही तर तो दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणुकीचे साधन आहे. ऐतिहासिकरित्या पहिलेल्या काही दशकांमध्ये औद्योगिक आणि आर्थिक संकटाच्या काळात सोने अधिक स्थिर राहिलं आहे. काही लोक म्हणतात की सोने नेहमी दिलेल्या किंमतीनुसार वाढत नाही पण दीर्घकालीन (10+ वर्ष) पातळीवर ते नेहमीच महाग झालं आहे.
जसे जागतिक अर्थव्यवस्था बदलते, तसे सोने-चांदीच्या किमतीही बदलतात. काही तंत्र विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की सोने पुन्हा ₹1.65–1.75 लाख प्रति 10 ग्रॅम पर्यंत जाऊ शकते, जरी काही काळ किंमत कमी- जास्त होते. याचा अर्थ असा की खरोखरच सोने दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणूक साधन ठरू शकते, विशेषतः अशावेळी जेव्हा शेअर मार्केट किंवा चलन बाजार अस्थिर असतो.