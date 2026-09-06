/Explained: पर्वतांवर साचलंय विनाशाचं पाणी! घेपन तलाव फुटला तर लाहौल-स्पितीमध्ये नेमकं काय होईल?

हिमाचल प्रदेशातील लाहौल-स्पितीमध्ये सध्या एका मोठ्या धोक्याची चिंता वाढली आहे. डोंगरावर असलेल्या घेपन ग्लेशियर तलावाचा आकार गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढत आहे. या तलावातून अचानक मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग झाला किंवा तलाव फुटला, तर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने संभाव्य धोका लक्षात घेऊन तयारी सुरू केली आहे. पर्वतीय भागात ग्लेशियर तलाव फुटल्याने अचानक येणाऱ्या पुराला ग्लेशियल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड (GLOF) म्हणतात. अशा पुरामध्ये काही मिनिटांत मोठ्या प्रमाणावर पाणी खालील भागात पोहोचू शकते आणि नदीकाठच्या वस्त्यांना गंभीर फटका बसू शकतो.
घेपन तलाव सिस्सूपासून सुमारे ११ किलोमीटर अंतरावर आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, गेल्या १३ वर्षांत या तलावाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. पूर्वी सुमारे ३६.५ हेक्टर क्षेत्रात असलेला हा तलाव आता तब्बल १०१.३ हेक्टरपर्यंत विस्तारला आहे. म्हणजेच तलावाच्या क्षेत्रफळात जवळपास १७८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. हा तलाव सुमारे २.४ किलोमीटर लांब आणि ६२५ मीटर रुंद असून त्यात ३.५ कोटी घनमीटरपेक्षा अधिक पाणी साठल्याचा अंदाज आहे.
घेपन तलाव फुटल्यास त्याचा परिणाम केवळ तलावाच्या आसपासच्या भागापुरता मर्यादित राहणार नाही. सिस्सूपासून उदयपूर आणि संसारी बॉर्डरपर्यंतच्या सुमारे ९० किलोमीटरच्या पट्ट्यात अचानक पुराचा धोका निर्माण होऊ शकतो. या संभाव्य संकटाची गंभीरता लक्षात घेऊन प्रशासनाने ३२ निवासी भागांसह एकूण १२८ धोकादायक क्षेत्रे निश्चित केली आहेत. या भागांमध्ये विशेष खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे.
धोका लक्षात घेऊन सिस्सू आणि शाशिन या गावांमध्ये रॅपिड रिस्पॉन्स टीम्स तैनात करण्यात आल्या आहेत. आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी स्थानिक प्रशासन तयारी करत आहे. ग्रामस्थांनाही अशा परिस्थितीत काय करावे, कुठे सुरक्षित आश्रय घ्यावा आणि आपत्कालीन परिस्थितीत कशाप्रकारे प्रतिसाद द्यावा, याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. याशिवाय परिसरावर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी पर्वतारोहक आणि तज्ज्ञांचा समावेश असलेली GLOF मॉनिटरिंग कमिटी तयार केली जात आहे. ही टीम वेळोवेळी तलाव आणि आसपासच्या परिसराची पाहणी करणार आहे.
लाहौल-स्पितीच्या उपायुक्त किरण भडाना यांच्या माहितीनुसार, ISROने नोव्हेंबर २०२३ मध्येच घेपन तलावाचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन प्रशासनाला सतर्क केले होते. या इशाऱ्यानंतर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) देखरेखीखाली संभाव्य धोकादायक भागांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. पूर आल्यास पाण्याची संभाव्य कमाल पातळी लक्षात घेऊन Highest Flood Level (HFL) मार्किंग केले जात आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास संबंधित भागातील नागरिकांना वेळेत सुरक्षित स्थळी हलवणे शक्य होईल.
धोका ओळखून वेळीच इशारा मिळावा यासाठी घेपन तलावावर अर्ली वॉर्निंग सिस्टम बसवण्याची तयारी सुरू आहे. सी-डॅक, तिरुवनंतपुरमच्या मदतीने ही यंत्रणा उभारली जात आहे. एप्रिलमध्ये सिस्सू तलावावर या प्रणालीची चाचणी यशस्वीपणे करण्यात आली होती. तलावाच्या पाण्याची पातळी अचानक वाढल्यास ही यंत्रणा तत्काळ अलर्ट देईल. त्यामुळे प्रशासनाला बचावकार्य सुरू करण्यासाठी आणि नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी महत्त्वाचा वेळ मिळू शकतो.
घेपन तलाव आणि आसपासच्या परिसराचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाची (GSI) पाच सदस्यांची टीम दाखल होणार आहे. ही टीम तब्बल १४ दिवस परिसराचा सर्वेक्षण करणार आहे. तलावाची खोली, पाण्याच्या प्रवाहाचा वेग, स्थानिक हवामानाची परिस्थिती तसेच भूस्खलन आणि हिमस्खलनाचा संभाव्य धोका यांचा अभ्यास केला जाणार आहे. या सर्वेक्षणातून तलावामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्याचे अधिक अचूक आकलन होण्याची अपेक्षा आहे.
हिमाचल प्रदेशातील हा धोका केवळ घेपन तलावापुरता मर्यादित नाही. राज्य हवामान बदल केंद्राच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ पर्यंत हिमाचल प्रदेशातील सतलज, बियास, रावी आणि चिनाब या चार नदी खोऱ्यांमध्ये एकूण १,६१९ ग्लेशियर तलावांची नोंद करण्यात आली होती. जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमनद्या वेगाने वितळत आहेत. परिणामी काही ग्लेशियर तलावांचा आकार वाढत असून भविष्यात GLOFसारख्या घटनांचा धोका वाढू शकतो.
त्यामुळे घेपन तलावाकडे सध्या संपूर्ण प्रशासनाचे लक्ष आहे. तलाव फुटण्याची घटना घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय आणि घडल्यास जीवितहानी टाळण्यासाठी आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.