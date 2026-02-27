English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • भारत
  • Explained: भारतातील कोट्यवधी वाहनचालकांसाठी अपडेट, 1 एप्रिलपासून E-20 पेट्रोल अनिवार्य; तुमच्यावर काय परिणाम?

Explained: भारतातील कोट्यवधी वाहनचालकांसाठी अपडेट, 1 एप्रिलपासून E-20 पेट्रोल अनिवार्य; तुमच्यावर काय परिणाम?

E-20 Petrol:  1 एप्रिल 2026 पासून भारतात E20 पेट्रोल अनिवार्य होणार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 27, 2026, 10:02 PM IST
E20 पेट्रोल

E-20 Petrol: 1 एप्रिल 2026 पासून भारतात E20 पेट्रोल अनिवार्य होणार आहे. महाराष्ट्रासह सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 20% इथेनॉल मिसळलेले पेट्रोल विकले जाणार आहे. हे पेट्रोल कमीत कमी 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर (RON) असलेले असेल. केंद्र सरकारने 17 फेब्रुवारीला याबाबत अधिसूचना जारी केलीय.कच्च्या तेलाच्या आयाती कमी करणे, प्रदूषण कमी करणे आणि इथेनॉलची मागणी वाढवून शेतकऱ्यांची कमाई वाढवणे  या बदलाचा मुख्य उद्देश असून हे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा धोरणाचा भाग आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

E20 पेट्रोल म्हणजे काय?

E20 पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल आणि 80% सामान्य पेट्रोल असते. इथेनॉल ऊस, मका आणि इतर धान्यांपासून बनवले जाते. हे एक नूतनीकरणीय इंधन आहे, जे देशातच तयार होते. सामान्य पेट्रोलच्या तुलनेत हे स्वच्छ जळते आणि प्रदूषण कमी करते. इथेनॉलची ऑक्टेन रेटिंग नैसर्गिकरीत्या 108 असते, ज्यामुळे इंजिनमध्ये नॉकिंग (अनियमित जळणे) होण्याची शक्यता कमी होते. RON 95 ची हमी इंजिनचे नुकसान टाळण्यासाठी आहे.

सरकारच्या आदेशात काय म्हटलंय? 

पेट्रोलियम मंत्रालयाने तेल कंपन्यांना भारतीय मानक ब्युरोच्या नियमांनुसार E20 पेट्रोल पुरवण्याचे सांगितले आहे. हे संपूर्ण देशात लागू होईल. काही विशेष परिस्थितींमध्ये केंद्र सरकार मर्यादित काळासाठी आणि विशिष्ट भागांसाठी सूट देऊ शकते. या धोरणामुळे कच्च्या तेलावर अवलंबित्व कमी होईल आणि पर्यावरणाला फायदा होईल.

इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य 

जून 2022 मध्ये भारताने 10% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य वेळेपूर्वी गाठले. आता 20% इथेनॉलचे लक्ष्य 2030 ऐवजी 2025-26 पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे. सध्या बहुतेक पेट्रोल पंपांवर E20 उपलब्ध आहे. 2014-15 पासून इथेनॉल वापरामुळे 1.40 लाख कोटी रुपयांची परकीय चलनाची बचत झाली आहे.

फायदे आणि पर्यावरणीय लाभ

E20 मुळे इंधन स्वच्छ जळते, ज्यामुळे ग्रीनहाउस गॅस उत्सर्जन 50-65% कमी होते. शेतकऱ्यांना ऊस आणि मक्याच्या अतिरिक्त उत्पादनाची मागणी वाढेल, ज्यामुळे त्यांची कमाई वाढेल. नवीन वाहनांना याचा फायदा होईल, कारण ते E20 साठी तयार केले जात आहेत. सरकार म्हणते की, यामुळे वाहनाची गती आणि सुगमता वाढते, तसेच कार्बन उत्सर्जन 30% कमी होते.

वाहनांवर काय परिणाम?

नवीन वाहने (2023-2025 दरम्यान बनलेली) E20 वर चांगली चालतील, कोणतीही मोठी समस्या येणार नाही. जुन्या वाहनांमध्ये माइलेज 3-7% कमी होऊ शकते आणि रबर, प्लास्टिक पार्ट्समध्ये कालांतराने खराबी येऊ शकते. पण सरकारने या चिंता नाकारल्या आहेत. NITI आयोगाच्या अभ्यासानुसार, E20 सुरक्षित आहे आणि इंजिनची कार्यक्षमता सुधारते.

किंमत किती? 

E20 पेट्रोलची किंमत 97 ते 106 रुपये प्रति लिटर असू शकते. हे सामान्य पेट्रोलपेक्षा थोडे स्वस्त किंवा समान असू शकते. सरकार विशेष परिस्थितींमध्ये सूट देऊ शकते. हा बदल भारताला ऊर्जा स्वावलंबी बनवेल आणि प्रदूषण कमी करण्यास मदत होणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

