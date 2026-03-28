Explained: आज दिल्लीमध्ये 8:30 वाजल्यापासून एक तासासाठी ब्लॅकआउट! 'अर्थ अवर'ची तयारी सुरू; नेमकं काय होणार?

What is Earth Hour 2026 Delhi,India: जागतिक स्तरावर वाढत्या हवामान बदलाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आज, म्हणजेच शनिवारी 28 मार्च 2026 रोजी ‘अर्थ ऑवर’ पाळला जाणार आहे. ‘अर्थ ऑवर’ हा उपक्रम फार महत्त्वाचा आहे. या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीतील वीज वितरण कंपन्यांनी नागरिकांना विशेष आवाहन केले आहे. रात्री 8:30 ते 9:30 या एक तासाच्या कालावधीत घरातील आणि कार्यालयातील अनावश्यक लाईट्स आणि वीज उपकरणे बंद ठेवून पर्यावरण संवर्धनासाठी हातभार लावावा, असे सांगण्यात आले आहे. दिल्लीतील प्रमुख वीज पुरवठा करणाऱ्या BSES आणि Tata Power DDL यांसारख्या कंपन्यांनी सुमारे 2.25 कोटी नागरिकांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. या मोहिमेला अधिक व्यापक करण्यासाठी एसएमएस, ईमेल आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे. नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने सहभागी होणे हेच या उपक्रमाचे खरे यश मानले जात आहे.
अर्थ ऑवर ही जागतिक पर्यावरण मोहिमेचा एक भाग आहे. या काळात ठरलेल्या वेळी सगळे लाईट्स आणि इतर वीज उपकरणे बंद केली जातात. यामुळे विजेची बचत होते. या मोहिमे मागचा उद्देश म्हणजे ऊर्जा बचत करणे आणि हवामान बदलाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे असा आहे. दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरात, जिथे वायू प्रदूषण, जास्त वीज वापर आणि कार्बन उत्सर्जन ही मोठी समस्या आहे, तिथे हा उपक्रम अधिक महत्त्वाचा ठरतो. या एका तासात वीज वापर कमी करून लोक पर्यावरण रक्षणासाठी आपला सहभाग दर्शवतात. हा उपक्रम मूळतः WWF (World Wide Fund for Nature) यांनी सुरू केला असून, आज तो 190 पेक्षा जास्त देशांमध्ये पाळला जातो.
या वर्षीच्या ‘अर्थ ऑवर'ची उपक्रमाची थीम ही ‘पृथ्वीसाठी एक तास’ अशी ठेवण्यात आली आहे. ही संकल्पना WWF-India कडून पुढे आणली गेली आहे. प्रत्येक व्यक्तीने दिलेला एक तासही पृथ्वीच्या रक्षणासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो, असा संदेश यातून दिला जातो. छोट्या कृतींच्या माध्यमातून मोठा बदल घडवता येतो, ही जाणीव लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीने ‘अर्थ ऑवर’ दरम्यान एका तासात सुमारे 260 मेगावॅट वीज वाचवली होती. यंदा हा आकडा आणखी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मोठ्या प्रमाणावर नागरिक सहभागी झाल्यास लाखो युनिट वीज बचत होऊ शकते आणि त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम पर्यावरणावर होतो.
या उपक्रमाची सुरुवात 2007 साली ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथे झाली होती. त्या वेळी हजारो लोकांनी एकत्र येऊन दिवे बंद करून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश दिला. आज हा उपक्रम 190 पेक्षा अधिक देशांमध्ये पसरला आहे आणि एक जागतिक चळवळ बनला आहे. यावर्षीही इंडिया गेट आणि लाल किल्ला यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी दिवे बंद ठेवण्याची शक्यता आहे. अशा प्रतीकात्मक कृतींमुळे लोकांवर मोठा प्रभाव पडतो आणि त्यांना पर्यावरण रक्षणासाठी प्रेरणा मिळते.
1. घरगुती पातळीवर बदलाची सुरुवात
अर्थ ऑवर हा आपल्या घरातूनच बदल सुरू करण्याचा संदेश देतो. अनावश्यक वीज वापर कमी करणे ही पहिली पायरी आहे.
2. मुलांमध्ये जागरूकता वाढवणे
या उपक्रमामुळे लहान मुलांमध्येही पर्यावरणाबद्दलची जाणीव निर्माण होते.
3. कॉर्पोरेट क्षेत्राचा सहभाग
अनेक कंपन्या, कार्यालये आणि मॉल्सही या मोहिमेत सहभागी होऊन दिवे बंद ठेवतात.
4. कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यावर भर
वीज बचतीमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होते.
5. पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा प्रचार
हा उपक्रम लोकांना दीर्घकालीन सवयी बदलण्यास प्रेरित करतो.
6. सोशल मीडियावर मोठी मोहीम
लोक #EarthHour सारख्या मोहिमांद्वारे आपला सहभाग नोंदवतात.
7. ऊर्जा बचतीचे महत्त्व अधोरेखित
दररोज थोडी वीज वाचवली तरी मोठा फरक पडू शकतो, हा संदेश दिला जातो.
8. स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग
अनेक पर्यावरण संस्था या उपक्रमात सक्रियपणे सहभागी होतात.
9. सरकारी पाठबळ
सरकारकडून अशा उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे व्यापक परिणाम होतो.
10. दीर्घकालीन विचारसरणीचा विकास
हा उपक्रम केवळ एका तासापुरता मर्यादित नसून भविष्यासाठी विचार करण्यास भाग पाडतो.
एकंदरीत, ‘अर्थ ऑवर’ हा केवळ एक तास लुईस बंद करण्याचा कार्यक्रम नाही, तर तो पर्यावरण संवर्धनासाठी सामूहिक जबाबदारीची जाणीव करून देणारा एक प्रभावी उपक्रम आहे. प्रत्येकाने यात सहभागी होऊन पृथ्वीच्या संरक्षणासाठी आपला छोटासा पण महत्त्वाचा वाटा उचलणे गरजेचे आहे.