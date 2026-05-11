/400 वर्षांपूर्वी आलेला जगातला पहिला आयपीओ; वडाच्या झाडाखाली सुरू झालेला शेअर बाजार, कोणीच न सांगितलेली A to Z माहिती

Share Market IPO History : लाख, कोटी आणि अब्जावधींच्या आर्थिक उलाढाली होणाऱ्या शेअर बाजाराचा इतिहास माहितीये? या इतिहासात डोकावून तर पाहा. समोर येईल रंजक माहिती. कोणीच सांगितला नसेल हा इतिहास....
Share Market IPO History : काही शतकांपूर्वीच्या व्यापार विश्वात डोकावून पाहिल्यास अनेक अशी सत्य समोर येतात जी भारावणारी आहेत. अगदी सोप्या भाषेतच समजावं तर, जेव्हा एखादा व्यापार करणारा देश आपल्या मूळ स्थानापासून दूर एखाद्या देश किंवा शहरात जात होता तेव्हा त्या प्रवासासाठी आणि व्यापारासाठी त्याला प्रचंड पैशांची गरज भासत होती. याच पैशांसाठी व्यापारी दल शहरातील काही धनिकांना एक खास सवलत देत असे. ज्यामध्ये आपल्या व्यावसायिक प्रवासामध्ये गुंतवणूक केल्यास प्रवासातून नफा झाल्यास त्यातून एक भाग तुम्हालाही देण्यात येईल अशीच ती Offer असे. त्यावेळी ही गणितं फक्त धनिकांपुरताच सीमित होती. काळ पुढे गेला आणि 20 मार्च 1602 हा दिवस उजाडला. जिथून शेअर बाजार, नफा- तोट्याचं हे गणित सामान्यांपर्यंत पोहोचलं.
हा तोच दिवस, जेव्हा या जगाला पहिल्यांदाच शेअर बाजार काय असतो याची प्रचिती आली होती. आजच्या घडीला ज्या शेअर बाजाराच्या उलाढाली मोबाईलच्या एका क्लिकवर उपलब्ध आहेत, त्याची सुरुवातच मुळात 400 वर्षांपूर्वी एका डच कंपनीपासून झाली होती. जेव्हा ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात VOC नं जगातील सर्वात पहिला IPO लाँच केला होता. हा होता शेअर बाजाराचा पाया. कंपनीच्या नियमात स्पष्ट करण्यात आलं होतं की, देशातील कोणताही नागरिक या कंपनीचे शेअर खरेदी करु शकतात. याशिवाय गुंतवणुकीसाठी कोणतीही किमान मर्यादा ठेवण्यात आली नव्हती, अन् हे शेअर खरेदी- विक्री करता येतील अशी मुभासुद्धा देण्यात आली.
कंपनीनं टप्प्याटप्प्यानं काही तरतुदी नव्यानं लागू केल्या. ज्यामध्ये शेअरचं हस्तांतरण कंपनीच्या बुककिपरकडून केलं जात होतं. इथूनच सेकंडरी मार्केटची सुरुवात झाली. म्हणजेच कैक वर्षांसाठी पैसा अडकवून ठेवण्याची गरज उरली नव्हती, त्या काळात शेअरची खरेदी आणि विक्री तीन ठिकाणी होत होती. पहिलं ठिकाण न्यू ब्रिज, जिथं शेअर बाजाराचं पहिलं ट्रेडिंग झालं, दुसरं ठिकाण Hendrick de Keyser Exchange आणि तिससं ठिकाण Dam Square. तिसरा पर्याय एक असं ठिकाण होतं जिथं शेअर बाजार बंद झाल्यानंतर चर्चा आणि अफवांच्या आधारे सौदा होत असे.
ऑगस्ट महिन्यापर्यंत नोंदणी सुरू राहिली, जिथं 1,143 गुंतवणूकदारांनी 36.7 लाख गिल्डर कमवले. यामध्ये Neeltgen Cornelis नावाच्या एका घरकाम करणाऱ्या व्यक्तीचाही समावेश होता. जी, VOC च्या मालकांकडे काम करत होती. त्या काळापासूनच शेअर बाजारात सामान्यांनी पैसा लावण्यास सुरुवात केली होती. ही झाली नेदरलँड आणि पाश्चिमात्य देशांकडची गोष्ट.
शेअर बाजार ही एक अशी जागा असते जिथं दर दिवशी काही कंपन्यांचे शेअर खरेदी आणि विक्री केले जातात. इथं अशाच कंपन्यांचा सहभाग असते ज्या स्टॉक एक्स्चेंजवर लिस्टेड आहेत. जेव्हा एखादी कंपनी पहिल्यांदा जनतेला शेअर विकते त्या प्रक्रियेला IPO असं म्हणतात. याच माध्यमातून कंपनीला शेअर बाजारातून पैसे मिळतात. शेअरची खरेदी- विक्री थेट होत नाही.
सोप्या भाषेतच सांगावं तर, शेअर बाजार ही एक अशी जागा आहे जिथं मोठ्या कंपन्यांमध्ये नागरिकांना लहानसा भाग खरेदी आणि विक्री करता येतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या कंपनीला एखादं मोठं काम करायचं असेल तर ती कंपनी नागरकांकडून पैसे मागवून त्यांना व्यवसायातील काही भागिदारी देते, यालाच 'शेअर' असं म्हणतात. पुढं कंपनीनं चांगली कमाई केल्यास त्या शेअरची किंमत वाढते आणि तो खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला फायदा होतो. मात्र, कंपनीनं चांगली कामगिरी न केल्यास शेअरची किंमत पडूसुद्धा शकते ज्यामुळं गुंतवणूकदारांना नुकसानाचा फटका सोसावा लागतो.
भारतात शेअर बाजाराच्या या उलाढाली तितक्यात कमाल इतिहास सांगतात. काहींना हे पैसे छापण्याचं यंत्र वाटतं, तर काहींना पैसे बुडवणारं षडयंत्र. जाणून आश्चर्य वाटेल पण, 1850 मध्ये एका वडाच्या पाराखाली याची सुरुवात झाली, तिथं असणाऱ्यांसाठी मात्र शेअर बाजाराचं चित्र वेगळं होतं, ज्याकडे गुंतवणूकदार एक परतावा देणारा घटक म्हणून पाहत होते. आशीष कुमार चौहान आणि अर्चना जैन यांच्या The Temple of Wealth Creation या पुस्तकानुसार भारतात, मुंबईत कोणा गगनचुंबी इमारतीत नव्हे तर चक्क वडाच्या वृक्षाखाली शेअर बाजाराती सुरुवात झाली होती. 1850 च्या दशकात इथंच कापसाच्या उद्येगाशी संबंधित Chapparia बनिया समुदायाच्या 6 दलालांनी नियमित स्वरुपात भेटीगाठी सुरू केल्या.
हळुहळू इथं येणाऱ्या दलालांची संख्या वाढली. विविध समुदायातील नागरिकांनी त्यामध्ये सहभागी होण्यास सुरुवात केली ज्यामध्ये पारशी, मारवाडी, गुजराती, मुस्लिम, जैन, मराठी आणि ब्राह्मण समुदायाच्या नागरिकांचा समावेश होता. वाढत्या आर्थिक उलाढाली पाहता 1875 पर्यंत ट्रेडिंगसाठी एक वेगळं ऑफिस घेण्यात आलं, आजच्या घडीला हा भाग हॉर्निमन सर्कल म्हणून ओळखला जातो. पुढं या दलालांनी The Native Share & Stock Brokers Association नावाची संघटना स्थापन केली, जी आज BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज म्हणून ओळखली जाते. जवळपास 318 नागरिकांनी 1-1 रुपयाच्या योगदानातून याची सुरुवात केली होती.
1896 पर्यंत या संघटनेच्या सदस्यांची संख्या 333 वर पोहोचली, 1920 पर्यंत ही सदस्यसंख्या 478 पर्यंत पोहोचून योगदानाची रक्कमही वाढली. याचदरम्यान दलाल स्ट्रीटचाही विकास झाला. 1895 मध्ये स्टॉक एक्सचेंजनं दलाल स्ट्रीटवर जमीन खरेदी केली आणि 1899 मध्ये तिथं एक भवन सुरू केलं. तेव्हा ट्रेडिंग दुपारी 1 नंतर सुरू होत होती. पुढं देशाच्या विविध भागांमध्ये स्टॉक एक्स्चेंज सुरू झाले.
1986 हे वर्ष शेअर बाजाराच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचं वर्ष होतं. जेव्हा सेन्सेक्स लाँच करण्यात आला. 30 कंपन्यांवर आधारित इंडेक्स बेस लेवल 100 अंक निर्धारित करण्यात आला.1988 मध्ये Securities and Exchange Board of India म्हणजेच सेबी या संस्थेची स्थापना झाली. मात्र, 1992 मध्ये या संस्थेला कायदेशीर अधिकार देत शेअर बाजारातील उलाढालींवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली.