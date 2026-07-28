/Explained: FCRA विधेयक २०२६ काय आहे? सरकार परदेशी मालमत्ता जप्त करू शकते; किरकोळ निष्काळजीपणामुळे स्वयंसेवी संस्थांचे (NGO) परवाने रद्द होण्याचा धोका

Explained What Is FCRA Bill 2026: भारतात जेव्हा परदेशी निधी आणि स्वयंसेवी संस्थांचा (NGOs) विषय निघतो, तेव्हा FCRA (Foreign Contribution (Regulation) Act - परदेशी अंशदान (नियमन) कायदा) चर्चेच्या केंद्रस्थानी येतो. आणीबाणीच्या काळात मूळचा कायदा अस्तित्वात आला होता आणि आता नव्याने प्रस्तावित सुधारणांमुळे तो पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे. केंद्र सरकारने या वर्षी मार्चमध्ये संसदेत FCRA सुधारणा विधेयक २०२६ सादर केले. ज्या स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी रद्द झाली आहे किंवा ज्यांनी आपले कामकाज थांबवले आहे, त्यांच्या निधीचे आणि मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक नवीन यंत्रणा उभारणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, या कायद्याला अधिक कठोर आणि पारदर्शक बनवणे हा यामागचा उद्देश आहे; तर दुसरीकडे, विरोधी पक्ष याला विरोध करत आहेत. त्यांच्या मते, स्वयंसेवी संस्थांनी अनेक दशकांत जमा केलेली मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे.
वास्तविक, नव्याने सादर करण्यात आलेल्या FCRA सुधारणा विधेयक २०२६ मुळे परदेशी देणग्यांतून निर्माण झालेल्या मालमत्तेच्या मालकी हक्काबाबत नवीन वाद निर्माण झाला आहे. FCRA सुधारणा विधेयक २०२६ मध्ये नेमके काय आहे, त्याला विरोध का होत आहे आणि हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यास कोणते प्रमुख बदल होतील, हे आपण सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
FCRA हा एक केंद्रीय कायदा आहे जो भारतातील कोणत्या व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था (NGOs), ट्रस्ट किंवा संघटनांना परदेशातून पैसे, वस्तू किंवा निधी मिळू शकतो, याचे नियमन करतो. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा कायदा परदेशी मदतीवर बंदी घालत नाही; त्याऐवजी, देणग्या कायदेशीर मार्गांनीच स्वीकारल्या जाव्यात आणि त्यांचा वापर देशविरोधी कृत्ये किंवा धर्मांतर यांसारख्या गोष्टींसाठी केला जाऊ नये, याची तो खात्री करतो.
भारतीय राजकारण आणि संस्थांमधील परकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी हा कायदा सर्वप्रथम १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१० मध्ये तो अधिक कठोर करण्यात आला आणि परवाना वैधतेचा कालावधी पाच वर्षे निश्चित करण्यात आला. एका दशकानंतर, २०२० मध्ये, नियम अधिक कडक करण्यात आले; त्यानुसार परदेशातून मिळणारा प्रत्येक रुपया दिल्लीतील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) मुख्य शाखेतील एका विशिष्ट मुख्य खात्याद्वारेच येणे अनिवार्य करण्यात आले.
या कायद्यांतर्गत असलेल्या नियमांनुसार, परदेशी निधीचा वापर केवळ कायदेशीररित्या परवानगी असलेल्या उपक्रमांसाठीच केला जाऊ शकतो. परदेशी निधीपैकी केवळ २०% निधी प्रशासकीय खर्चासाठी (जसे की कार्यालयाचे भाडे, कर्मचाऱ्यांचे पगार इत्यादी) वापरला जाऊ शकतो. एखाद्या संस्थेला मिळालेला परदेशी निधी दुसऱ्या संस्थेला किंवा व्यक्तीला हस्तांतरित करता येणार नाही. संस्था चालवणाऱ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचे आधार तपशील देणे अनिवार्य आहे.
पहिला बदल
केंद्र सरकारने या वर्षीच्या मार्च महिन्यात मांडलेल्या 'एफसीआरए' (FCRA) सुधारणा विधेयक २०२६ मधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, जर एखाद्या संस्थेने परवाना नूतनीकरणासाठी वेळेवर अर्ज केला नाही, अर्जास विलंब केला किंवा त्यांचा अर्ज फेटाळला गेला, तर त्यांचा एफसीआरए परवाना 'कालबाह्य' (lapsed) मानला जाईल.
दुसरा बदल
जर एखाद्या संस्थेचा परवाना कालबाह्य झाला, तर परदेशी निधीतून निर्माण केलेली सर्व मालमत्ता (जसे की रुग्णालये, शाळा, रुग्णवाहिका, अनाथालये किंवा बँक ठेवी) तात्पुरत्या स्वरूपात एका 'निर्दिष्ट प्राधिकरणाच्या' (designated authority) नियंत्रणाखाली येईल.
तिसरा बदल
जर संस्था विहित मुदतीत आपला परवाना पुन्हा मिळवण्यात अपयशी ठरली, तर ती मालमत्ता कायमस्वरूपी सरकारच्या मालकीची होईल. सरकारला ही मालमत्ता एखाद्या सरकारी विभागाकडे सोपवण्याचा किंवा ती विकण्याचा अधिकार असेल. विक्रीतून मिळणारी रक्कम भारताच्या 'संचित निधीत' (Consolidated Fund) जमा केली जाईल.
चौथा बदल
या नवीन विधेयकाद्वारे पहिल्यांदाच संचालक, विश्वस्त आणि पदाधिकाऱ्यांना थेट जबाबदार धरण्यात आले आहे. संस्थेने कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन केल्यास, या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
पाचवा बदल
नवीन विधेयकात एफसीआरए उल्लंघनासाठीची कमाल शिक्षा पाच वर्षांवरून कमी करून एक वर्ष करण्याचा प्रस्ताव आहे—सरकारने या निर्णयाचे वर्णन 'संतुलित' असे केले आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतीही राज्यस्तरीय तपास यंत्रणा एफसीआरए उल्लंघनाबाबत गुन्हा दाखल करू शकत नाही.
आकडेवारीनुसार, जुलै २०२६ पर्यंत देशात २२,००० हून अधिक स्वयंसेवी संस्थांचे (NGOs) परवाने रद्द झाले होते आणि १५,००० हून अधिक संस्थांचे परवाने कालबाह्य झाले होते. सरकारचे म्हणणे आहे की, परवाने रद्द झाल्यानंतर अब्जावधी रुपयांच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाबाबत कोणतेही स्पष्ट नियम नव्हते; म्हणूनच हा नवीन कायदा आणला जात आहे.
टीकाकार आणि विरोधी पक्षांचा असा युक्तिवाद आहे की, नवीन विधेयकात प्रस्तावित केलेले बदल स्वयंसेवी संस्था आणि धर्मादाय संस्थांच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण करू शकतात.
एखाद्या अशा स्वयंसेवी संस्थेचा विचार करा जिने २० वर्षांपूर्वी परदेशी निधीतून रुग्णालय उभारले होते, परंतु जी आता पूर्णपणे भारतीय देणग्यांवर चालते. जरी एखाद्या संस्थेला यापुढे परदेशी निधी स्वीकारायचा नसेल आणि त्यांनी आपला परवाना नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला, तरीही सरकार त्या रुग्णालयाचा ताबा घेऊ शकते.
अनेक इमारती आणि प्रकल्प भारतीय व परदेशी देणग्यांच्या मिश्रणातून उभारले जातात. नवीन विधेयकानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये त्या निधीपैकी नेमका किती हिस्सा भारतीय होता, हे संस्थेला सिद्ध करणे अनिवार्य आहे. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की, अनेक वर्षांपूर्वीच्या मालमत्तेबाबत असा स्वतंत्र आर्थिक तपशील सादर करणे व्यवहारात अत्यंत कठीण आहे. शिवाय, परवाना नूतनीकरण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध थेट आणि स्पष्ट अपील करण्याबाबतची तरतूद या कायद्यात नाही.
ईशान्येकडील राज्यांमधील (विशेषतः मिझोराम) आणि इतर भागांमधील चर्च गट व ख्रिश्चन धर्मादाय संस्था नवीन विधेयकात प्रस्तावित बदलांना तीव्र विरोध करत आहेत.
चर्चच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर, मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी स्पष्ट केले की या विधेयकातील सध्याच्या तरतुदी स्वीकारार्ह नाहीत. या विधेयकात सुधारणा करण्याची मागणी करणारे निवेदन केंद्र सरकारला सादर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
विरोधी पक्षांचे नेते आणि डीएमकेचे खासदार पी. विल्सन यांनी या विधेयकाची तुलना 'एनिमी प्रॉपर्टी ॲक्ट'शी (शत्रू मालमत्ता कायदा) केली आहे; तसेच, अल्पसंख्याक संस्थांच्या मालमत्तेला लक्ष्य करण्यासाठी सरकार याचा वापर करू पाहत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.