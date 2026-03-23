Explained: काय आहे 'ट्रान्सजेंडर सुधारणा विधेयक 2026', देशभरातून का होतोय विरोध? सोप्या शब्दात समजून घ्या!

Transgender Persons Protection of Rights Act: केंद्र सरकारने लोकसभेत ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) संशोधन विधेयक 2026 सादर केले आहे. हे विधेयक 2019 च्या कायद्यात बदल करणारे आहे. पण यामुळे ट्रान्सजेंडर समुदायात प्रचंड राग आहे. हे विधेयक आमच्या स्वतःच्या ओळखीचा हक्क काढून घेत आहे, असे समुदायाचे म्हणण आहे. यानंतर देशभरात मोर्चे, निदर्शने सुरू आहेत. NALSA निर्णयाचा उल्लंघन होत असल्याचे आरोप आहेत. काय आहे नेमकं विधेयक? काय आहेत याद बदल? का होतोय विरोध? सविस्तर जाणून घेऊया.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी 13 मार्च 2026 रोजी लोकसभेत हे विधेयक मांडले. 2019 चा ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) कायदा बदलण्यासाठी हा संशोधन विधेयक आहे. यात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी काही नवीन नियम आणले आहेत. पण मुख्य बदल ओळखीच्या प्रक्रियेत आहे. पूर्वी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती स्वतःच आपली लिंग ओळख ठरवू शकत होते. आता मात्र मेडिकल प्रमाणपत्र किंवा वैद्यकीय बोर्डाची तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. यामुळे सरकारी नियंत्रण वाढेल, असे समुदायाचे मत आहे. हे विधेयक अजून चर्चेत आहे आणि पास झाले तर कायदा होईल.
2019च्या कायद्यात ट्रान्सजेंडर व्यक्ती स्वतःची लिंग ओळख सांगून प्रमाणपत्र मिळवू शकत होते. कोणत्याही वैद्यकीय चाचणीची गरज नव्हती. पण नव्या संशोधनात ही स्व-ओळख हटवली आहे. आता 'ट्रान्सजेंडर' शब्दाची व्याख्या बदलली आहे. फक्त विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक ओळख किंवा वैद्यकीयदृष्ट्या इंटरसेक्स असलेल्या व्यक्तींनाच हे लागू होईल. स्वतःची लिंग ओळख किंवा वेगळ्या लैंगिक ओळखीची व्यक्ती यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा ठरविण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींवर अत्याचार झाल्यास शिक्षा वाढेल. पण हे बदल आमचे हक्क कमी करणारे आहेत, असे समुदायाचे म्हणणे आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की, ओळखीची प्रक्रिया अधिक स्पष्ट आणि प्रमाणित करायची आहे. यामुळे दुरुपयोग टाळता येईल. पण ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि कार्यकर्ते म्हणतात की, हे सरकारचे पहारा वाढवणे आहे. पूर्वी NALSA निर्णयानुसार व्यक्ती स्वतःच आपली लिंग ओळख ठरवू शकते. आता मेडिकल बोर्ड, डॉक्टर आणि सरकारी कागदपत्रे लागतील. यामुळे गरिब, ग्रामीण भागातील ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना अडचण होईल. ओळखपत्र मिळवणे कठीण होईल. यामुळे शिक्षण, नोकरी, आरोग्य सुविधा मिळणे अवघड होईल. समुदायाच्या मते, हे त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर हल्ला आहे.
2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने NALSA विरुद्ध भारत संघ प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या स्व-ओळखीला संवैधानिक हक्क दिला. बिना वैद्यकीय शस्त्रक्रिया किंवा प्रमाणपत्राशिवाय ओळख मान्य. 2019 चा कायदा याच आधारावर होता. पण 2026 चे संशोधन याच्या विरुद्ध आहे. यामुळे समुदाय म्हणतो की, 12 वर्षांची लढाई वाया जाईल. हे विधेयक असंवैधानिक आहे. ट्रान्सजेंडर पुरुष, नॉन-बायनरी व्यक्ती यांना पूर्णपणे वगळले जाईल. यामुळे समुदाय अधिक असुरक्षित होईल, असे LGBTQ कार्यकर्ते, विरोधी पक्ष आणि विशेषज्ञ यांचे म्हणणे आहे.
विधेयक सादर झाल्यापासून दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, छत्तीसगढसह अनेक शहरांत मोर्चे निघाले आहेत. ट्रान्सजेंडर समुदायाचे हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. 'ट्रान्स लाइव्ह्स स्टेटची व्याख्या नाही', 'ओळख प्रमाणपत्र नाही' अशा घोषणा दिल्या जात आहेत. ऑनलाइन पेटिशन, सोशल मीडियावरगी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी विद्यार्थी संघटना, महिला संघटना, विपक्षी नेते सहभागी आहेत. कोलकात्यात क्वियर समुदायाने विशेष निदर्शने करण्यात आली. 'हा आमच्या अस्तित्वावर हल्ला असून विधेयक मागे घेण्याची', मागणी कार्यकर्ते करत आहे.
सरकार अद्याप स्पष्ट उत्तर देत नाही. पण हा बदल ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या हितासाठी आहे. अधिक चांगल्या सुविधा, आरक्षण, शिक्षण आणि नोकरी देण्यासाठी आहे, असे सामाजिक न्याय मंत्रालयाने सांगितले. पण चर्चा करून बदल करावा, असे विरोधक सांगतात. विधेयक अद्याप लोकसभेत चर्चेत आहे. जर पास झाले तर ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या हक्कांसाठी नवीन लढाई सुरू होईल. NALSA निर्णयाला आव्हान देणारे हे विधेयक न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणावरुन सध्या देशात तणाव वाढला असू हक्कासाठी सर्व ट्रान्सजेंडर समुदायाने एकत्र येण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.