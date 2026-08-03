Explained: 'कॉकरोच' पुढचा कोणता विषय हाती घेणार? लोकांचा पाठिंबा मिळणार? CJP समोरचे धोके कोणते?

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एका सुनाणीदरम्यान समाजातील काही घटकांचा कॉकरोच असा उल्लेख केला. त्यावरुनच उपहासात्मक पद्धतीने अभिजीत दिपके यांनी मे 2026 मध्ये स्थापन केलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीने थेट केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या दिपकेंच्या पक्षाला तरुणांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर जवळपास महिनाभर चाललेल्या या आंदोलानंतर धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा घेत केंद्रातील नरेंद्र मोंदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 'जेन झी'समोर नमतं घेतलं. या यशस्वी आंदोलनानंतर दिपकेंबरोबरच त्यांचे इतर सहकारी लवकरच भेटून आंदोलन आणि पक्षाची पुढील दिशा ठरवणार आहेत. आता केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर सीजेपी कोणते प्रश्न आणि मुद्दे हाती घेऊ शकते आणि काय होऊ शकते हे जाणून घेऊयात पाच प्रश्न आणि उत्तरांच्या आधारे....
दिपकेंच्या सीजेपीचे धोरण लक्षात घेता आता परीक्षा सुधारणेसाठी आवाज उठवण्याची शक्यता आहे. सीबीएससी, सीयूईटी, एसएससीसारख्या इतर परक्षींमधील अनियमितता, ऑन-स्क्रीन मार्किंग दोष यासारखे विषय सीजेपी हाती घेऊ शकते. तसेच बेरोजगारी आणि युवा रोजगाराचा मुद्दाही सीजेपीच्या अजेंड्यावर असू शकतो. ज्याप्रमाणे नीट प्रकरणामध्ये सीजेपी आक्रमक झाली त्याच प्रमाणे ते पुढेही शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि जबाबदारी या मुद्द्यावर रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका घेऊ शकतात, असंही म्हटलं जात आहे. तसेच इतर विद्यार्थी-केंद्रित मुद्द्यांमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील कोटा सिस्टीम किंवा परीक्षा-संबंधित मानसिक आरोग्य असे विषयही दिपकेंच्या पक्षाच्या संभाव्य मुद्द्यांच्या यादीत नक्कीच असतील. काही चर्चांनुसार दिपकेंचा पक्ष एथेनॉल ब्लेंडिंग किंवा व्यापक युवा अधिकारांबाबतही भूमिका घेऊ शकतात. मात्र सध्याच्या स्थितीत पक्ष प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि परीक्षा सुधारणांवर ठाम राहण्याची शक्यता जास्त आहे. दिपकेंचा पक्ष हा अद्याप नोंदणीकृत पक्ष नाही, त्यामुळे मुद्दे निवडताना सामाजिक माध्यमांचा प्रतिसाद महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सीजेपीला मिळणारा पाठिंबा टिकवून ठेवता येईल का? या प्रश्नाचं उत्तर सध्या तरी होय असं देता येईल. मात्र या होकारासाठी त्यांना फार कष्ट घ्यावे लागतील. इतिहासामध्ये डोकावून पाहिल्यास असं दिसतं की एखाद्या व्यक्तीला किंवा आंदोलनाला पहिल्याच प्रयत्नात मोठा पाठिंबा मिळल्यानंतर तो टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्याने नवीन मुद्दे, संबंधित विषय आणि संघटनात्मक शिस्त आवश्यत असते. सामान्यपणे मोठ्या विजयानंतर त्याच उत्साहाने समर्थक पुन्हा परत येत नाहीत. अण्णा हजारेंच्या 2011 च्या आंदोलनाच्या उदाहरणाबरोबरच मागील काही काळात झालेली शेतकरी आंदोलने याचं उत्तम उदाहरण आहे. जर चळवळ एका मुद्द्यापुरती मर्यादित राहिली तर पाठिंबा कमी होतो; व्यापक प्लॅटफॉर्म बनवल्यास पाठिंबा टिकून राहू शकतो.
सीजेपीने सोशल मीडियावर खास करुन इंस्टाग्रामवर कोट्यवधी फॉलोअर्स मिळवलेत. तरुणांना केंद्रस्थानी ठेवून सीजेपीने व्यंग्यात्मक शैली वापरली असल्याने, ते ‘शॅडो फोर्स’ म्हणून सरकारवर नजर ठेवून पाठिंबा टिकवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. पण अंतर्गत एकता, निधी आणि नेतृत्वाची विश्वासार्हता पुढील वाटचालीसाठी निर्णायक ठरेल. अनेक युवा चळवळी यशानंतर संपून गेल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र काही अपवादात्मक स्थितीमध्ये अशा चळवळी दीर्घकालीन प्रभाव टाकतात. आता सीजेपी कोणत्या प्रकरात मोडणार हे येणारा काळच सांगेल.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांचे रूपांतर देशव्यापी मोहिमांमध्ये करण्यामध्ये सोशल मीडियाची भूमिकाअत्यंत महत्त्वाची आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाचा जगात तर सोशल मीडियाची भूमिकाच निर्णायक मानली जाते. सीजेपीला अल्पावधीत मिळालेला पाठिंबा आणि प्रसिद्धी ही सोशल मीडियामुळेच साध्य झालं आहे. अवघ्या काही दिवसांत इंस्टाग्रामवर सीजेपीने जगातील सर्वाधिक सभासद असलेल्या भारतीय जनता पार्टीला कोट्यवधी फॉलोअर्सच्या संख्येनं मागे टाकलं. मिम्स, व्हिडिओ आणि याचिका या माध्यमातून सीजेपी केवळ सोशल मीडियावरील ग्रुप न राहते विद्यार्थी देशभरात एकत्र आणले. जंतर-मंतर आणि मुंबई, पुणे, जयपूर आणि बंगळुरुसारख्या इतर शहरांमध्ये ऑफलाइन आंदोलनं झाली. सोशल मीडियामधून आपल्या भूमिकेचा आणि विचारसरणीचा जलद प्रसार करणं शक्य होतं. कमी खर्चात संघटनात्मक काम करताना समविचारी तरुणांना सहभागी करुन घेता येतं. पारंपरिक माध्यमांपलीकडेही या माध्यमातून पोहोचता येतं. अल्गोरिदममधील बदल, सरकारी निर्बंध, फेक न्यूज किंवा फक्त ऑनलाइनपर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता ही आव्हानेही यात समोर असतात. भारतात अलीकडील युवा आंदोलनांना सोशल मीडियाने राष्ट्रीय स्वरूप दिले आहे. नीट पेपरफुटीसारख्या जेन झींनी पुढाकार घेतलेल्या चळवळींमध्ये सोशल मीडिया अत्यंत महत्त्वाचं माध्यम ठरलं.
पाठिंबा कमी होणे: एका यशानंतर भविष्यात नवीन मुद्द्यांवर तरुणांकडून असाच पाठिंबा मिळणं कठीण जाऊ शकतं.
प्रशासकीय दबाव: दाखल झालेले गुन्हे, एफआयआर, पोलिस कारवाई, सोशल मीडिया निर्बंध ही सुद्धा भविष्यात सीजीपेसारख्या सोशल मीडियावर अवलंबून मोहिमेसाठी मोठी आव्हानं ठरु शकतात.
अंतर्गत एकता: एका मुद्द्यावर एकत्र आलेले विविध गट विद्यार्थी संघटना, डावे गट, सामान्य युवा हे व्यापक अजेंड्यावर फुटू शकतात असं सांगितलं जात आहे.
विश्वासार्हता: व्यंग्यात्मक मोहिम म्हणून सुरु केलेली चळवळ आता ‘गंभीर’ राजकारणात गांभीर्याने राबवली जात असल्याची प्रतिमा संभाळणं कठीण जाऊ शकतं.
राजकीय वापर: विरोधी पक्ष किंवा इतर गट संपूर्ण मोहिम ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात. सरकार विरोधकांची ‘बी-टीम’ म्हणून बदनाम करू शकते.
संसाधने आणि संघटन: नोंदणी नसलेली, स्वयंसेवी चळवळ असेल तर निधी, कायदेशीर लढाई, दीर्घकालीन नेतृत्व असे अनेक प्रश्न समोर उभे राहू शकतात.
खरं तर सीजेपीच्या पुढील घोषणेचा सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. सकारात्मक परिणामांचा विचार केला तर तरुणांच्या सक्रियतेला नवीन ऊर्जा सीजेपीच्या घोषणेतून मिळू शकते. परीक्षा सुधारणा, बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांवर दबाव निर्माण करता येईल. ‘जेन झी’च्या नेतृत्वाचा नवा मॉडेल राजकारणात पाहायला मिळू शकतो. यामध्ये सोशल मीडियाबरोबच रस्त्यावरील आंदोलनांचाही समावेश असेल. इतर चळवळींना प्रेरणा देणारी सीजेपीची वाटचाल ठरु शकते. नकारात्मक परिणामांबद्दल बोलायचं झालं तर सीजेपीच्या नव्या घोषणेमुळे राजकीय ध्रुवीकरण वाढू शकते. सरकार किंवा विरोधी पक्ष सीजेपीसारख्या चळवळीला ‘राजकीय साधन’ म्हणून वापरू शकतात. जर घोषणा फक्त परीक्षांपुरतीच राहिली तर प्रभाव मर्यादित असू शकतो. त्याच वेळी दुसरीकडे व्यापक घोषणा झाली तरी सीजेपीवर ‘राजकीय पक्ष’ म्हणून टीका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.