/Explained: 76वा वाढदिवस अन् 76 हजार दिवे आणि 40 हजार KM की यात्रा! PM मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त देशभरात काय-काय होणार?

Happy Birthday Prime Minister of India Narendra Modi: आज आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 76व्या वाढदिवसानिमित्त 17 सप्टेंबरपासून देशभरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. रक्तदान शिबिरे, आरोग्य तपासणी, स्वच्छता मोहीम, वृक्षारोपण, दीपप्रज्वलनापासून ते हजारो किलोमीटरच्या बाइक यात्रेपर्यंत अनेक उपक्रम या निमित्ताने राबवले जाणार आहेत. भारतीय जनता पक्षाकडून यंदा वाढदिवसाचे औचित्य साधत महिनाभर चालणाऱ्या ‘सेवा संकल्प अभियानाची’ आखणी करण्यात आली आहे. हे अभियान 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबरदरम्यान राबवले जाणार असून, त्यामध्ये सेवा, आरोग्य, स्वच्छता, पर्यावरण आणि जनसहभागाशी संबंधित विविध कार्यक्रमांचा समावेश आहे.
राजधानी दिल्लीत 17 सप्टेंबरला मोठ्या प्रमाणावर रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. याशिवाय ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य तपासणी शिबिरे, कामगार नोंदणी, स्वच्छता मोहीम आणि वृक्षारोपणासारखे उपक्रमही राबवले जाणार आहेत. या महिनाभराच्या अभियानादरम्यान दिल्लीमध्ये सुमारे 13,820 कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे उद्घाटन किंवा भूमिपूजन करण्याचेही नियोजन आहे.
मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त देशातील विविध भागांमध्ये ‘आशीर्वादाचा दिवा’ या संकल्पनेअंतर्गत दीपप्रज्वलनाचे कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत. घरोघरी दिवे लावण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, अनेक ठिकाणी सामूहिक दीपप्रज्वलनासोबत धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमही होणार आहेत.
मोदींची जन्मभूमी वडनगर आणि त्यांचे लोकसभा मतदारसंघ असलेले वाराणसी यांना जोडणाऱ्या दोन ‘सेवा संकल्प बाइक यात्रांना’ 17 सप्टेंबरला सुरुवात होणार आहे. या दोन्ही यात्रा मिळून सुमारे 40 हजार किलोमीटरचा प्रवास करतील आणि विविध राज्यांमधून तसेच गावांमधून मार्गक्रमण करतील. वडनगरहून निघणाऱ्या यात्रेला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हिरवा झेंडा दाखवतील, तर वाराणसीहून सुरू होणाऱ्या यात्रेला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत.
मोदींच्या संसदीय मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीत वाढदिवसानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. येथूनही मोठ्या संख्येने बाइकस्वार वडनगरच्या दिशेने रवाना होणार आहेत. या माध्यमातून वडनगर आणि वाराणसी या दोन्ही महत्त्वाच्या ठिकाणांना जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
मोदींच्या जन्मगुजरातमध्येही वाढदिवसानिमित्त मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. अहमदाबादमधील विश्व उमियाधाम येथे सुमारे 5,000 लोकांच्या उपस्थितीत महाआरतीनंतर 76 हजार दिवे प्रज्वलित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यावेळी सामूहिक ‘वंदे मातरम्’ गायनही होणार आहे. गुजरातमधील इतर भागांतही विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मेहसाणा परिसरात 76 गिर गायींचे वाटप आणि 76 हजार रोपांचे वितरण करण्याची योजना आहे. तर सुरतमध्येही मोठ्या प्रमाणावर मातीच्या पणत्या प्रज्वलित करण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
जम्मू-कश्मीरमध्ये ‘सेवा संकल्प अभियानाच्या’ सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणावर दीपप्रज्वलनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, केंद्रशासित प्रदेशात सुमारे 8.5 लाख दिवे प्रज्वलित करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. यासोबतच रक्तदान शिबिरे आणि ‘सेवा ज्योती यात्रा’सारखे उपक्रमही राबवले जाणार आहेत.
या अभियानात तरुण आणि विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी विविध स्पर्धा आणि उपक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. चित्रकला, भाषण, कथाकथन तसेच सामाजिक बदलाशी संबंधित कार्यक्रमांच्या माध्यमातून मुलांना सहभागी करून घेण्याची योजना आहे. ‘भारत ऑफ 25 कोटी मुलांची स्वप्ने’, ‘कहाणी बदलाची’ आणि ‘आंगणाचा उत्सव’ यांसारख्या उपक्रमांद्वारे मुलांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
यंदाचा मोदींचा वाढदिवस केवळ एका दिवसापुरता मर्यादित राहणार नसून, 17 सप्टेंबरपासून सुरू होणारे ‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत देशाच्या विविध भागांत रक्तदान, आरोग्य तपासणी, स्वच्छता, वृक्षारोपण, जनजागृती, दीपप्रज्वलन आणि जनसहभागाशी संबंधित कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.