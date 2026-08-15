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  • /Explained: चंद्रशेखरन यांच्यानंतर कोण? या तिघांपैकी एकाच्या हाती जाणार ₹12.5 लाख कोटींची ‘टाटा सन्स’? चेअरमन सिलेक्शन प्रोसेस कशी?

Explained: चंद्रशेखरन यांच्यानंतर कोण? 'या' तिघांपैकी एकाच्या हाती जाणार ₹12.5 लाख कोटींची ‘टाटा सन्स’? चेअरमन सिलेक्शन प्रोसेस कशी?

एन. चंद्रशेखर यांनी निवृत्तीचे संकेत दिल्यानंतर टाटाच्या कंपन्याचे शेअर्स एवढे पडले की समुहाला जवळपास 46 हजार कोटींच्या अवमूल्यनाचा सामना करावा लागला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 15, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:04 PM IST
Explained: चंद्रशेखरन यांच्यानंतर कोण? 'या' तिघांपैकी एकाच्या हाती जाणार ₹12.5 लाख कोटींची ‘टाटा सन्स’? चेअरमन सिलेक्शन प्रोसेस कशी?
Image Credit: एन. चंद्रशेखरन यांच्यानंतर कोण? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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