Explained: चंद्रशेखरन यांच्यानंतर कोण? 'या' तिघांपैकी एकाच्या हाती जाणार ₹12.5 लाख कोटींची ‘टाटा सन्स’? चेअरमन सिलेक्शन प्रोसेस कशी?

टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदासाठी पुनर्नियुक्ती स्वीकारणार नसल्याचे एन. चंद्रशेखरन यांनी स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच फेब्रुवारी 2027 मध्ये कार्यकाळ संपल्यानंतर एन. चंद्रशेखरन निवृत्त होतील. त्यामुळे 12.5 लाख कोटी रुपये मूल्य असलेल्या टाटा समुहाच्या पुढील अध्यक्षाची निवड आता केंद्रस्थानी आली असून, या पदासाठी नोएल टाटा, सौरभ अग्रवाल आणि टी. व्ही. नरेंद्रन प्रबळ दावेदार मानले जात आहेत.
चंद्रशेखरन यांनी आपली भूमिका जाहीर करताच टाटा सन्सचे शेअर पाच टक्क्यांनी कोसळले, सर्वाधिक फटका टीसीएसला बसला. टाटा समुहातील कंपन्यांच्या एकूण मुल्यापैकी 46 हजार कोटी रुपये एका दिवसात स्वाह झाले. एन. चंद्रशेखरन यांची कारकीर्द आणि प्रभाव पाहता नव्या अध्यक्षासमोर केवळ नेतृत्वबदलाचे आव्हान नसेल, तर एअर इंडिया, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, टाटा डिजिटल, जग्वार लैंड रोव्हर आणि सेमीकंडक्टर व्यवसायातील मोठ्या प्रकल्पांची दिशा ठरवण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असणार आहे. त्यामुळेच एन. चंद्रशेखरन यांच्या तोडीस तोड व्यक्ती या ठिकाणी नियुक्त करण्याचं आवाहन कंपनीसमोर आहे.
चंद्रशेखरन हे 1987 मध्ये टाटा समूहात नोकरीमध्ये रूजू झाले. त्यानंतर 2009 मध्ये ते टीसीएसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनले आणि 2017 मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारली, जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर टीसीएसच्या धोरणावर त्यांचा प्रभाव कायम राहिला.
चंद्रशेखरन यांच्या नेतृत्वामुळे टीसीएसला सातत्य आणि धोरणात्मक दिशा मिळत असल्याची बाजारातील धारणा होती. त्यांच्या जाण्यामुळे कंपनीच्या भविष्यातील धोरणाबाबत काही काळ अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते, अशी चिंता गुंतवणूकदारांमध्ये दिसून आली.
प्रक्रिया टाटा सन्सच्या कलम 118, टाटा ट्रस्ट्सच्या संमतीवर आधारित असते. ही संपूर्ण प्रक्रिया साधारण सहा ते नऊ महिने चालू शकते. यामध्ये एकूण पाच महत्त्वाचे टप्पे असतील. ते खालीलप्रमाणे:
> विशेष निवड समितीची स्थापना करणे नियमानुसार गरजेचे आहे. त्यामुळेच एन. चंद्रशेखरन यांचा उत्तराधिकारी शोधण्यासाठी म्हणजेच नवीन अध्यक्ष निवडीसाठी पाच सदस्यांची विशेष निवड समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती टाटा सन्सच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत अधिकृतपणे गठीत केली जाईल.
> समितीमधील सदस्यांची रचनाही विशिष्ट पद्धतीची असणार. या समितीत दोन सदस्य टाटा ट्रस्ट्सचे असतील. दोन सदस्य टाटा सन्सच्या संचालक मंडळातील असतील तर एक सदस्य बाहेरील स्वतंत्र आणि प्रतिष्ठित कॉर्परिट तज्ज्ञ असेल.
> उमेदवारांचा शोध आणि छाननी करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी असेल. निवड समिती पुढील सहा महिने देशातील आणि जगभरातील योग्य उमेदवारांचा शोध घेईल. नेतृत्व क्षमता आणि टाटा समूहाच्या मूल्यांशी बांधिलकी यांचा विचार होईल.
> अंतिम मंजुरी आणि टाटा ट्रस्ट्सची भूमिका या निवडीमध्ये महत्त्वाची ठरेल. निवड समिती योग्य उमेदवाराचे नाव संचालक मंडळाकडे पाठवेल. त्याला टाटा ट्रस्ट्सच्या दोन्ही प्रमुख ट्रस्टच्या बहुमताची मंजुरी मिळणे अनिवार्य आहे.
> अधिकृत घोषणा आणि पदभार स्वीकराण्याची प्रक्रिया हा पुढचा टप्पा असेल. निवड समितीची शिफारस, टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाची मंजुरी आणि टाटा ट्रस्ट्सची संमती मिळाल्यानंतर नवीन चेअरमनच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली जाईल.
नोएल टाटा: टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा हे प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत. टाटा सन्समध्ये ट्रस्ट्सची 66 टक्के हिस्सेदारी असल्याने त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, ते बिगर कार्यकारी अध्यक्षाची भूमिका स्वीकारण्याची शक्यता आहे.
सौरभ अग्रवाल: टाटा सन्सचे समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी सौरभ अग्रवाल याची देखील चर्चा आहे. एअर इंडिया, सेमीकंडक्टर आणि डिजिटल व्यवसायांसाठी भांडवल उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मात्र, मोठ्या अनुभव अडथळा ठरू शकतो.
टी. व्ही. नरेंद्रन: टाटा स्टीलचे जागतिक सीईओ आणि व्यवस्थापकीय संचालक टी. व्ही. नरेंद्रन यांच्याकडे मोठा औद्योगिक अनुभव आहे. मात्र, समूहाच्या विमान वाहतूक आणि डिजिटल व्यवसायांसाठी त्यांचा अनुभव कितपत उपयोगी ठरेल, याचा विचारही केला जाऊ शकतो.