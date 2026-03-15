  • Marathi News
  • Explained : पानांचा रंग हिरवाच का असतो? अतिसामान्य प्रश्नाचं भन्नाट उत्तर

Explained : पानांचा रंग हिरवाच का असतो? अतिसामान्य प्रश्नाचं भन्नाट उत्तर

Explained why are leaves are green in color : हिरवा निसर्ग हा भवतीने..... पण, या निसर्गात ही इतकी हिरवाई आली कुठून? माहितीये का? डोक्याला चालना देणाऱ्या या प्रश्नाचं उत्तर जाणून हैराणच व्हाल...   

सायली पाटील | Updated: Mar 15, 2026, 12:26 PM IST
Explained : पानांचा रंग हिरवाच का असतो? अतिसामान्य प्रश्नाचं भन्नाट उत्तर
Explained why are leaves are green in color general knowledge

Explained why are leaves are green in color : निसर्गाची प्रत्येक लीला इतकी कमाल असते की, ती पाहताना क्षणोक्षणी भारावल्याचीच भावना मनात घर करते. हा निसर्ग त्याच्या बहुविध रुपांनी सतत हैराण करत असतो. असंच त्याचं रुप म्हणजे दूरवर दिसणारी हिरवळ, झाडांची हिरवीगार पानं. पावसाळ्यामध्ये दूरवर पसरलेलं हिरवंगार माळरान, हवेवर डोलणारी गवताची पाती, वाऱ्याची झुळूक येताच शहारणारी हिरवीगार पानं आणि असंख्य प्रजातींच्या तितक्यात हिरव्या वेली. या साऱ्यामध्ये निसर्गाचं एक भावणारं रुप म्हणते त्याची ही हिरवी छटा. अगदी 'हिरवा निसर्ग हा भवतीने... ' असं गीतही या निसर्गावर तयार करण्यात आलं. पण, कधी प्रश्न पडलाय का? की हा हिरवा रंग नेमका आला कुठून? 

पानांच्या हिरव्या रंगामागे आहे विज्ञान... 

जाणून आश्चर्य वाटेल, पण झाडं- झुडूपं अन् वेलींच्या या हिरव्या रंगामागे कारण आहे ते म्हणजे विज्ञानं. बरं हे विज्ञान क्लिष्ट नसून इतकं भारावणारं आहे की या रचनेनं अवाक् व्हायला होतं. पानांमध्ये असणारा हा हिरवा रंग तच्यातील क्लोरोप्लास्ट नावाच्या घटकामुळं येतो. 

क्लोरोप्लास्ट म्हणजे काय? 

सर्व वनस्पतींच्या पानांमध्ये प्रकाशसंश्लेषण क्रिया घडवून आणणारे काही घटक असतात, अशा घटकांना क्लोरोप्लास्ट म्हणतात. राहिला प्रश्न, त्यांचा रंग हिरवाच असतो का? तर, क्लोरोप्लास्टमधील थायलोकाईड पडद्यात क्लोरोफिल नावाचं एत रंगद्रव्य (Pigment) असतं. एक असं रंगद्रव्य जे प्रकाश शोषून घेतं. इथंच खरी जादू होते. हे क्लोरोफिल रंगद्रव्य सूर्यप्रकाशातून लाल आणि निळा रंग शोषून घेतं. 

लक्षात घ्या एखादी वस्तू जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा या पाहण्याच्या क्रियेत जेव्हा त्या वस्तूवर प्रकाश पडून तो आपल्या आपल्या डोळ्यात जातो तेव्हा ती वस्तू आपल्या डोळ्यास दिसते. म्हणजेच रंगद्रव्य अनेक प्रकारची असतात. प्रत्येक रंगद्रव्य प्रकाश शोषल्यानंतर कोणतातरी रंग शोषून घेतो अन् कोणतातरी रंग बाहेर टाकत असतो अर्थात परावर्तित करत असतो. उदाहरणार्थ समजा एखादी वस्तू आपल्याला केसरी रंगाची दिसत असल्यास  आहे, तर त्या वस्तूमध्ये असणारे रंगद्रव्य हे इतर रंग शोषून प्राधान्यानं केसरी रंग बाहेर टाकत असल्यानं ती आपल्याला केसरी दिसते. 

हेसुद्धा वाचा : पाहतच राहाल! 6.7 सेकंदांमध्ये 0 ते 100Kmph वेग; सुपरस्टारनं घेतली वाऱ्याच्या वेगानं धावणारी महिंद्राची सुपरकार

पानांच्या बाबतीत सुद्धा असंच. पानामध्ये क्लोरोफिल नावाचं रंगद्रव्य असून, ते हिरवा रंग बाहेर टाकण्याचं काम करत असतं. हे द्रव्य इतर रंग शोषून घेऊन हिरवा रंग परावर्तित करतं आणि आपल्या डोळ्यांना पानाचा रंग हिरवा दिसतो. शास्त्रीय भाषेत, क्लोरोफिल हे प्रथिनंयुक्त जटिल रासायन असून, हे प्रकाशसंश्लेषणाचं एक मुख्य रंगद्रव्य आहे. त्याचे क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल बी असे दोन प्रकार. 

काही झाडांची पानं करड्या रंगाची का असतात? 

ज्या झाडांवर पूर्ण सूर्यप्रकाश पडत नाही किंवा अशा भौगोलिक ठिकाणी, जिथं सूर्यप्रकाशाता अभाव आहे तिथं पानांचा रंग हिरवा गडद किंवा करडा असतो. निसर्गाच्या अगाध लीलांपैकी एक म्हणजेच ही पानं. यांच्यामागे विज्ञान तर आहेच, पण एक अशी प्रक्रियासुद्धा आहे, ज्यामुळं ही पानं कायमच आपल्याला हिरव्या रंगात दिसतात. कमाल नाही का? 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

पाहतच राहाल! 6.7 सेकंदांमध्ये 0 ते 100Kmph वेग; सुपरस्टारच्...

टेक