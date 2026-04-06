English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Explained: मुंबई, दिल्लीसारखी शहर सोडण्याचा आलाय ट्रेण्ड, भविष्यात काय धोका? कारण प्रत्येकाला विचार करायला लावणारं!

Explained: मुंबई, दिल्लीसारखी शहर सोडण्याचा आलाय ट्रेण्ड, भविष्यात काय धोका? कारण प्रत्येकाला विचार करायला लावणारं!

Retirement in Smaller Indian Cities: मोठ्या शहरांत राहण्याचा खर्च खूप जास्त झाला आहे. एक साधं तीन बेडरूमच घर घेण्यासाठी किंवा भाड्याने घेण्यासाठी एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम लागते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 6, 2026, 03:26 PM IST
Explained: मुंबई, दिल्लीसारखी शहर सोडण्याचा आलाय ट्रेण्ड, भविष्यात काय धोका? कारण प्रत्येकाला विचार करायला लावणारं!
मुंबई

Retirement in Smaller Indian Cities: आजकाल मुंबई, दिल्ली आणि बंगळुरु सारख्या मोठ्या शहरांत राहणारे अनेक ज्येष्ठ नागरिक सेवानिवृत्ती झाल्यावर लगेचच आपला निवासस्थान बदलण्याचा विचार करत आहेत. पूर्वीच्या काळात लोक चांगल्या नोकऱ्या आणि जास्त कमाईसाठी या शहरांकडे धावत होते. पण आता सेवानिवृत्तीच्या वेळी ते उलट दिशेने जात आहेत. शांत, हलकं आणि आरामदायक जीवन जगण्याची त्यांची इच्छा आहे. महानगरांच्या चकचकीत आकर्षणापेक्षा आता त्यांना शांत वातावरण आणि कमी ताणाची जागा अधिक महत्त्वाची वाटते. या बदलामुळे छोट्या शहरांकडे लोकांची संख्या वाढत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च

मोठ्या शहरांत राहण्याचा खर्च खूप जास्त झाला आहे. एक साधं तीन बेडरूमच घर घेण्यासाठी किंवा भाड्याने घेण्यासाठी एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम लागते. किराणा सामान, वीजबिल, दूध-भाजीपाला यांचे भावही सतत वाढत आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन किंवा बचत फंडावर अवलंबून राहणाऱ्या लोकांना हे खर्च भागवणे कठीण जाते. त्यामुळे ते खर्च कमी असलेल्या ठिकाणी जाण्याचा निर्णय घेतात. छोट्या शहरांत हा खर्च निम्म्यापेक्षा कमी असतो, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती बळकट राहते आणि पैसे जास्त काळ टिकतात.

वाहतूक कोंडी आणि दैनंदिन ताण

मुंबई, दिल्ली किंवा बंगळुरुत रोजच्या प्रवासात तासन्‌तास वाहतूक कोंडी सहन करावी लागते. ऑफिसला जाण्यापासून बाजारात जाण्यापर्यंत सर्वत्र गर्दी आणि गोंधळ असतो. सेवानिवृत्तीनंतर या सततच्या धावपळीचा ताण सहन करण्याची इच्छा उरत नाही. छोट्या शहरांत रस्ते मोकळे, वाहतूक कमी आणि घरापासून काम किंवा बाजार जवळ असते. त्यामुळे लोकांना शांत आणि सहज जीवन जगता येते. या कोंडीमुळे होणारा ताण आणि वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी ते महानगर सोडतात.

प्रदूषण आणि आरोग्याच्या समस्या

मोठ्या शहरांत हवा प्रदूषित झाली आहे. सतत धुराचे लोट, वाहनांचा धूर आणि औद्योगिक कचरा यामुळे श्वास आणि हृदयाच्या आजारांचा धोका वाढला आहे. सेवानिवृत्ती झालेल्या वयात आरोग्याची काळजी अधिक असते. छोट्या शहरांत हवा स्वच्छ, हिरवीगार झाडे आणि शांत वातावरण असते. सकाळची फिरायची सवय, स्वच्छ हवा आणि प्रदूषण कमी असल्याने आजारांचा धोका कमी होतो. लोकांना यामुळे दीर्घ आणि निरोगी आयुष्य जगता येते.

छोट्या शहरांची आकर्षक वैशिष्ट्ये

देहरादून, इंदूर, चंदीगढ, मैसूर आणि भुवनेश्वर ही ठिकाणे सेवानिवृत्तीसाठी लोकप्रिय होत आहेत. येथे जीवनाची गती हळू आहे. आधुनिक सुविधा असतानाही शहराची घाईगडबड नाही. स्वच्छ रस्ते, हिरवीगार बागा, मोकळी हवा आणि कमी खर्च यामुळे हे शहर ज्येष्ठांसाठी आदर्श आहेत. येथे राहणारे लोक एकमेकांना ओळखतात आणि एकमेकांना मदत करतात. त्यामुळे एकटेपणाची भावना कमी होते आणि सामाजिक संबंध मजबूत होतात.

पायाभूत सुविधांमधील सुधारणा

टियर-2 शहरांत रस्ते, विमानतळ, एक्सप्रेसवे आणि व्यावसायिक जागा यांचा विकास वेगाने होत आहे. दिल्ली ते जयपूर किंवा चंदीगढ दरम्यानचे मार्ग आता चांगले झाले आहेत. त्यामुळे महानगरांशी जोडणी सोपी झाली आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अहवालानुसार या शहरांत घरांची मागणी 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढली आहे. सरकारच्या विकास योजनांमुळे येथे गुंतवणूक वाढत आहे आणि पुढील काही वर्षांत घरांच्या विक्रीत 25 ते 100 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे छोट्या शहरांत राहणे अधिक सोयीचे झाले आहे.

भविष्यात काय बदल?

सेवानिवृत्तीनंतर छोट्या शहरांत जाण्याचा हा ट्रेण्ड भविष्यात आणखी वाढेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे लोकांची आर्थिक बचत टिकते, आरोग्य चांगले राहते आणि जीवन अधिक आनंदी होते. महानगरांतील गर्दी, महागाई आणि ताण यापासून दूर राहून ज्येष्ठ नागरिक शांत आणि समाधानी जीवन जगू शकतात. हा ट्रेंड केवळ व्यक्तिगत निर्णय नाही तर जीवनशैलीत होत असलेला मोठा बदल आहे. छोट्या शहरांना नवीन संधी मिळत आहेत आणि देशभरात संतुलित विकास होण्यास मदत होतेय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
retirementpeople leave Mumbairetirement planningin smaller Indian citiesMumbai lifestyle

