Explained: मुंबई, दिल्लीसारखी शहर सोडण्याचा आलाय ट्रेण्ड, भविष्यात काय धोका? कारण प्रत्येकाला विचार करायला लावणारं!

Retirement in Smaller Indian Cities: आजकाल मुंबई, दिल्ली आणि बंगळुरु सारख्या मोठ्या शहरांत राहणारे अनेक ज्येष्ठ नागरिक सेवानिवृत्ती झाल्यावर लगेचच आपला निवासस्थान बदलण्याचा विचार करत आहेत. पूर्वीच्या काळात लोक चांगल्या नोकऱ्या आणि जास्त कमाईसाठी या शहरांकडे धावत होते. पण आता सेवानिवृत्तीच्या वेळी ते उलट दिशेने जात आहेत. शांत, हलकं आणि आरामदायक जीवन जगण्याची त्यांची इच्छा आहे. महानगरांच्या चकचकीत आकर्षणापेक्षा आता त्यांना शांत वातावरण आणि कमी ताणाची जागा अधिक महत्त्वाची वाटते. या बदलामुळे छोट्या शहरांकडे लोकांची संख्या वाढत आहे.
मोठ्या शहरांत राहण्याचा खर्च खूप जास्त झाला आहे. एक साधं तीन बेडरूमच घर घेण्यासाठी किंवा भाड्याने घेण्यासाठी एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम लागते. किराणा सामान, वीजबिल, दूध-भाजीपाला यांचे भावही सतत वाढत आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन किंवा बचत फंडावर अवलंबून राहणाऱ्या लोकांना हे खर्च भागवणे कठीण जाते. त्यामुळे ते खर्च कमी असलेल्या ठिकाणी जाण्याचा निर्णय घेतात. छोट्या शहरांत हा खर्च निम्म्यापेक्षा कमी असतो, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती बळकट राहते आणि पैसे जास्त काळ टिकतात.
मुंबई, दिल्ली किंवा बंगळुरुत रोजच्या प्रवासात तासन्तास वाहतूक कोंडी सहन करावी लागते. ऑफिसला जाण्यापासून बाजारात जाण्यापर्यंत सर्वत्र गर्दी आणि गोंधळ असतो. सेवानिवृत्तीनंतर या सततच्या धावपळीचा ताण सहन करण्याची इच्छा उरत नाही. छोट्या शहरांत रस्ते मोकळे, वाहतूक कमी आणि घरापासून काम किंवा बाजार जवळ असते. त्यामुळे लोकांना शांत आणि सहज जीवन जगता येते. या कोंडीमुळे होणारा ताण आणि वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी ते महानगर सोडतात.
मोठ्या शहरांत हवा प्रदूषित झाली आहे. सतत धुराचे लोट, वाहनांचा धूर आणि औद्योगिक कचरा यामुळे श्वास आणि हृदयाच्या आजारांचा धोका वाढला आहे. सेवानिवृत्ती झालेल्या वयात आरोग्याची काळजी अधिक असते. छोट्या शहरांत हवा स्वच्छ, हिरवीगार झाडे आणि शांत वातावरण असते. सकाळची फिरायची सवय, स्वच्छ हवा आणि प्रदूषण कमी असल्याने आजारांचा धोका कमी होतो. लोकांना यामुळे दीर्घ आणि निरोगी आयुष्य जगता येते.
देहरादून, इंदूर, चंदीगढ, मैसूर आणि भुवनेश्वर ही ठिकाणे सेवानिवृत्तीसाठी लोकप्रिय होत आहेत. येथे जीवनाची गती हळू आहे. आधुनिक सुविधा असतानाही शहराची घाईगडबड नाही. स्वच्छ रस्ते, हिरवीगार बागा, मोकळी हवा आणि कमी खर्च यामुळे हे शहर ज्येष्ठांसाठी आदर्श आहेत. येथे राहणारे लोक एकमेकांना ओळखतात आणि एकमेकांना मदत करतात. त्यामुळे एकटेपणाची भावना कमी होते आणि सामाजिक संबंध मजबूत होतात.
टियर-2 शहरांत रस्ते, विमानतळ, एक्सप्रेसवे आणि व्यावसायिक जागा यांचा विकास वेगाने होत आहे. दिल्ली ते जयपूर किंवा चंदीगढ दरम्यानचे मार्ग आता चांगले झाले आहेत. त्यामुळे महानगरांशी जोडणी सोपी झाली आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अहवालानुसार या शहरांत घरांची मागणी 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढली आहे. सरकारच्या विकास योजनांमुळे येथे गुंतवणूक वाढत आहे आणि पुढील काही वर्षांत घरांच्या विक्रीत 25 ते 100 टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे छोट्या शहरांत राहणे अधिक सोयीचे झाले आहे.
सेवानिवृत्तीनंतर छोट्या शहरांत जाण्याचा हा ट्रेण्ड भविष्यात आणखी वाढेल असे तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे लोकांची आर्थिक बचत टिकते, आरोग्य चांगले राहते आणि जीवन अधिक आनंदी होते. महानगरांतील गर्दी, महागाई आणि ताण यापासून दूर राहून ज्येष्ठ नागरिक शांत आणि समाधानी जीवन जगू शकतात. हा ट्रेंड केवळ व्यक्तिगत निर्णय नाही तर जीवनशैलीत होत असलेला मोठा बदल आहे. छोट्या शहरांना नवीन संधी मिळत आहेत आणि देशभरात संतुलित विकास होण्यास मदत होतेय.