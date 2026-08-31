/Explained: ₹4 कोटींचा एक फ्लॅट असलेली 18 मजली बिल्डींग पाडण्यास सुरुवात; 200 कोटींची बिल्डींग का पाडतायेत? जाणून घ्या खरं कारण

एक दोन नाही तब्बल 49 नवेकोरे भल्या मोठ्या आकाराचे फ्लॅट्स असलेली 18 मजल्याची रेडी टू मूव्ह म्हणता येईल अशी इमारत पाडण्यास मागील पाच दिवसांपासून सुरुवात झाली आहे. ही भलीमोठी इमारत उभारण्यासाठी तब्बल 200 कोटी रुपयांचा खर्च आला आहे. म्हणजेच 49 ते 50 फ्लॅट्स ग्राह्य धरल्यास इथल्या प्रत्येक फ्लॅटची किंमत साधारण 4 कोटी रुपये इतकी आहे. हे फ्लॅट्स बनवून विक्रीसाठी रेडी असतानाच ही इमारत पाडली जाणार आहे. यामागे कारणही तसं विचित्र आहे. ही इमारत कोणती इथं नेमकं झालंय काय ते पाहूयात...
ज्या इमारतीबद्दल आपण बोलतोय ती कर्नाटाकमधील कुडलूजवळ आहे. 18 मजल्यांची ही निवासी इमारती 27 ऑगस्टपासून पाडण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. ही इमारत भारताची सिलीकॉन व्हॅली म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आयटी सीटी बंगळूरुजवळच्या कुडलू गावात आहे. एसएनएन राज प्रकल्पाच्या ई-ब्लॉकमध्ये 200 कोटी रुपये खर्च करुन उभारण्यात असलेली ही इमारत स्ट्रक्चरल फॉल्टमुळे म्हणजेच संरचनात्मक समस्या असल्याने पाडली जाणार आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटदरम्यान ही नवी इमारत राहण्यासाठी असुरक्षित असल्याचे अधिकाऱ्यांनी निश्चित केल्यानंतर पाडण्यात येत आहे. इमारत उभारणारं एसएनएन राज कॉर्पोरेशनच नियंत्रित पद्धतीने हे पाडकाम करत आहे. लोकांना आणि आजूबाजूच्या मालमत्तेला होणारा धोका कमी करण्यासाठी नियंत्रित पाडकाम प्रक्रियेद्वारे ही इमारत पाडली जात आहे.
ग्रेटर बंगळूरु प्राधिकरणाने (जीबीए) इमारत पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीबीएच्या अधिकाऱ्यांना या इमारतीची पाहणी केल्यानंतर असं आढळून आलं आहे की ही नवी इमारत एका बाजूला झुकत होती. भविष्यात ही इमारत कोसळण्याचाही धोका होता. त्यामुळेच भविष्यातील संभाव्य मोठ्या अपघाताच्या शक्यतेबद्दल चिंता व्यक्त करताना आलिशान प्लॅट असलेली ही इमारत पाडण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.
एसएनएन राज ई-ब्लॉकमधील या इमारतीच्या पाडकामामुळे, इमारतीच्या शेजारी असलेल्या 'द केंब्रिज इंटरनॅशनल स्कूल'मध्ये शिकाणारे विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. या शाळेत एक हजाराहून अधिक विद्यार्थी शिकत आहेत. इमारत शाळेच्या अगदी जवळ असल्याने, प्रशासनाने नियंत्रित पाडकाम प्रक्रियेचा पर्याय निवडला आहे. ही मोहीम गुरुवारी म्हणजेच 27 ऑगस्टपासून अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे.
माध्यमांशी बोलताना 'द केंब्रिज इंटरनॅशनल स्कूल'मध्ये शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याचे वडील, अशोक यांनी या पाडकामाबद्दल चिंता व्यक्त करताना, “शाळेने आम्हाला सांगितले होते की ते ऑनलाइन वर्ग घेतील, पण आता ते विद्यार्थ्यांना शाळेत यायला सांगत आहेत. शाळेत एक हजाराहून अधिक विद्यार्थी आहेत. हे पाडकाम सुरु असताना आम्हाला आमच्या मुलांना शाळेत पाठवायला भीती वाटते,” असं म्हटलं आहे. शक्य तितक्या लवकर ही इमारत पाडतील अशी अपेक्षा अशोक यांनी व्यक्त केली.
जीबीएच्या इंजिनिअर्सने इमारतीची पाहणी केल्यानंतर ती डागडुजीने नीट होण्यासारखी नसल्याचं नमूद केलं आहे. तसेच भविष्यातील मोठी हानी टाळण्यासाठी आलिशान फ्लॅट असले तरी ही इमारत पाडणेच योग्य ठरेल अशी शिफारस जीबीएच्या इंजिनिअर्सने केली. त्यानंतर मुख्य आयुक्त महेश्वर राव यांनी बांधकाम कंपनीशी चर्चा केली. ही इमारत उभारणाऱ्या एसएनएन राज कॉर्पोरेशनने इमारतीच्या पाडकामास औपचारिकपणे सहमती दर्शवली.
ज्या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला इमारतीच्या बांधकामास परवानगी दिली होती, त्यांच्या कार्यक्षमतेवरही या मोठ्या निर्णयानंतर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या इमारतीची उभारणीआधीच दोष दिसत असताना तिच्या बांधकामाला परवानगी कशी देण्यात आली? नेमकं या मागे कोण होतं? यात काही आर्थिक गैरव्यवहार तर नाही ना? असे सवाल उपस्थित करण्यात आले. मात्र नंतरच्या एका अहवालात असे सूचित करण्यात आले आहे की, माती परीक्षण प्रक्रियेदरम्यान एक मोठी चूक झाली होती. आता हेच इमारतीच्या संरचनात्मक समस्यांचे मुख्य कारण असू शकते असं सरकारी इंजिनिअर्सचं म्हणणं असून ही इमारत पाडणं योग्य ठरेल असं निश्चित झाल्यानंतर पाडकाम हाती घेण्यात आलं आहे.