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Explained: ₹4 कोटींचा एक फ्लॅट असलेली 18 मजली बिल्डींग पाडण्यास सुरुवात; 200 कोटींची बिल्डींग का पाडतायेत? जाणून घ्या खरं कारण

आलिशान प्लॅट्स असलेल्या या इमारतीचं पूर्ण बांधकाम झालं असून आता केवळ इथल्या घरांचं पजेशन देणं शिल्लक आहे या स्टेजपर्यंत विषय आलेला असतानाच ही इमारत का पाडली जाणार आहे? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 31, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:52 AM IST
Explained: ₹4 कोटींचा एक फ्लॅट असलेली 18 मजली बिल्डींग पाडण्यास सुरुवात; 200 कोटींची बिल्डींग का पाडतायेत? जाणून घ्या खरं कारण
Image Credit: ही इमारत पाडण्यास गुरुवारपासून सुरुवात झालीये (फोटो प्रातिनिधिक)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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