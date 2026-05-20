/Explained: टेक क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणातील नोकरकपातीमागचं खरं कारण काय? AI ची भूमिका किती मोठी?

Tech Company Layoffs: गेल्या काही वर्षांत जागतिक पातळीवर टेक कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नोकरकपात म्हणजेच लेऑफ होताना दिसत आहे. गुगल, मेटा, अमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांनी हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. अनेकांच्या मते यामागे आर्टिफिशयल इंटेलिजन्स म्हणजेच एआय हे प्रमुख कारण आहे. मात्र प्रत्यक्षात चित्र थोडं वेगळं आणि अधिक गुंतागुंतीचं आहे.गेल्या 5 वर्षांत म्हणजेच 2020–2025 या काळात टेक क्षेत्रात सुमारे 4.5 लाख ते 5.5 लाख कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्याचा अंदाज आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचा सखोल आढावा सोप्या शब्दामध्ये घेऊया.
कोविड काळात डिजिटल सेवांची मागणी प्रचंड वाढली. त्यामुळे टेक कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी भरती केली. मात्र महामारी संपल्यानंतर मागणी स्थिर झाली, आणि कंपन्यांकडे जास्त कर्मचारी राहिले. यामुळे खर्च कमी करण्यासाठी नोकरकपातीचा मार्ग निवडावा लागला.
AI आणि ऑटोमेशनमुळे अनेक कामे जलद आणि कमी मनुष्यबळात पूर्ण होऊ लागली आहेत. कोडिंग, डेटा अॅनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये AI चा वापर वाढल्याने काही पारंपरिक नोकऱ्यांची गरज कमी होत आहे. त्यामुळे कंपन्या कमी कर्मचाऱ्यांत अधिक काम करू शकत आहेत.
जागतिक आर्थिक मंदी, वाढलेले व्याजदर आणि गुंतवणूकदारांचा दबाव यामुळे कंपन्यांवर खर्च कमी करण्याचा ताण आहे. अशावेळी कर्मचारी खर्च हा सर्वात मोठा घटक असल्याने कंपन्या लेऑफ करून आर्थिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतात.
अनेक कंपन्या आता आपल्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करत आहेत. जुन्या प्रोजेक्ट्स बंद करून AI, क्लाऊड, सायबर सिक्युरिटी यांसारख्या नव्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. त्यामुळे काही विभागातील कर्मचारी कमी करून नव्या कौशल्यांसाठी भरती केली जाते.
नोकरकपातीसाठी फक्त AI ला जबाबदार धरणे योग्य नाही. बाजारातील स्पर्धा, नफा कमी होणे, चुकीची गुंतवणूक आणि व्यवस्थापनातील निर्णयही तेवढेच कारणीभूत आहेत. AI हा बदलाचा एक भाग आहे, पण संपूर्ण चित्र त्यापेक्षा मोठं आहे.
AI मुळे काही नोकऱ्या कमी होत असल्या, तरी नवीन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण होत आहेत. मशिन लर्निंग, डेटा सायन्स, एआय इंजिनीअरिंग, प्रॉम्प्ट इंजिनीअरिंग यांसारख्या क्षेत्रात कुशल लोकांची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे योग्य कौशल्य विकसित केल्यास करिअरच्या नव्या दिशा खुल्या होत आहेत.
या बदलत्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांनी नवीन कौशल्ये आत्मसात करणे अत्यावश्यक झाले आहे. एआय सोबत काम करण्याची क्षमता, डिजिटल स्किल्स आणि सतत शिकण्याची वृत्ती ही भविष्यातील यशाची गुरुकिल्ली ठरणार आहे. कंपन्याही अशाच कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देत आहेत.
टेक क्षेत्रातील नोकरकपात ही केवळ एआय मुळे होत नाही, तर अनेक आर्थिक आणि धोरणात्मक घटक त्यामागे कार्यरत आहेत. मात्र एआयमुळे कामाचे स्वरूप निश्चितच बदलत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी बदल स्वीकारून नवीन कौशल्ये शिकली, तर या आव्हानातूनही मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात.