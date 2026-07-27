/Explained: Gen Z चं आंदोलन इतकं यशस्वी का झालं? जाणून घ्या 5 महत्त्वाची कारणं

कॉकरोच जनता पार्टीच्या निमित्ताने देशातील Gen Z पहिल्यांदाच रस्त्यावर उतरले आणि आंदोलन केलं. Gen Z च्या आंदोलनापुढे अखेर सरकारला नमतं घ्यावं लागलं आणि धर्मेद्र प्रधान यांना केंद्रीय शिक्षणमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. Gen Z चं हे आंदोलन अनेक कारणांसाठी वेगळं ठरलं. हे आंदोलन नियमितपणे किंवा पारंपारिक पद्धतीने रस्त्यावर केलं जाणार आंदोलन नव्हतं. हा लढा मानसिकरित्या जास्त लढण्यात आला ज्यामध्ये धोरण आणि डिजिटल क्रिएटिव्हिटी होती. एखाद्या राजकीय आंदोलनाप्रमाणे हा लढा न देता Gen Z ने नवी पद्धत अवलंबली. त्यांनी सोशल मीडियाची भाषा, शॉर्ट व्हिडीओ, मीम्स, व्हायरल कंटेंट आणि संवादाचा पुरेपूर वापर केला. नव्या डिजिटल युगात कशाप्रकारे आंदोलन केलं जावं आणि ते यशस्वी करावं याचं एक उदाहरणच Gen Z ने घालून दिलं आहे. त्यांच्या यशस्वी आंदोलनाची नेमकी काय कारणं आहेत याता ऊहापोह यानिमित्ताने करुयात.
Gen Z च्या आंदोलनाचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे डिजिटल संवाद आणि थेट आंदोलन यांचं एकत्रीकरण होतं. UNICEF नुसार, तरुणांनी पारंपरिक आंदोलनाची पद्धत आणि डिजिटल सहभाग एकत्र करत नवीन व्याख्या निर्माण केली. यामध्ये माहितीची देवाणघेवाण करणं, व्हिडिओ, मीम्स, आर्टवर्क , हॅशटॅग आणि युजर्सनी तयार केलेल्या इतर प्रकारच्या कंटेंटचा समावेश आहे. ज्यामुळे नागरी ओळख आणि राजकीय सहभाग निर्माण करण्यास मदत झाली. सोशल मीडियाला केवळ प्रचारापुरतं मर्यादित न ठेवता डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे संघटन, संवाद आणि समर्थकांना सहभागी करून घेण्यासाठी एक प्रमुख माध्यम बनवण्यात आलं.
OECD ने अधोरेखित केल्यानुसार, तरुण पिढी ज्याप्रकारे संवाद साधते आणि माहिती मिळवते, त्यामध्ये सोशल मीडिया केंद्रस्थानी आहे. आधुनिक प्लॅटफॉर्म्स युजर्सने तयार केलेला कंटेंट, नेटवर्कद्वारे होणारा संवाद आणि त्वरित संवाद शक्य करतात, ज्यामुळे पीअर-टू-पीअर नेटवर्क्सद्वारे माहिती वेगाने पसरते. हे वातावरण छोटे व्हिडिओ, व्हिज्युअल स्टोरीटेलिंग, विनोद आणि सहज शेअर करता येण्याजोग्या कंटेंटसाठी अनुकूल ठरते. राजकीय नेत्यांची भाषणं, सभा किंवा छापील साहित्यावर आधारित पारंपरिक गोष्टींच्या तुलनेत डिजिटल संवाद मूलभूतपणे वेगळा ठरतो.
या आंदोलनाची सर्वात जमेची बाजू म्हणजे तरुणांना सोशल मीडिया सायकॉल़जी समजत होती. ओईसीडीच्या (OECD) संशोधनातून असे दिसून येते की, तरुण सोशल मीडियावर बराच वेळ घालवतात आणि व्हिज्युएल, इंटरअॅक्टिव्ह आणि कम्युनिटीवर आधारित कंटेंटमध्ये अधिक गुंततात. युनिसेफ पुढे नमूद करतं की, तरुण पारंपरिक राजकीय कंटेंटच्या तुलनेत अधिक समावेशक आणि सुलभ मार्गांनी राजकीय मतं व्यक्त करण्यास प्राधान्य देतात.
UNESCO ने यावर जोर दिला आहे की, सोशल मीडिया एखादा विचारप्रवाह निर्माण करु शकतो आणि ऑफलाइन कार्यक्रमावर आपला प्रभाव टाकू शकतो. त्यांच्या 'सोशल मीडिया फॉर पीस' या उपक्रमात असे अधोरेखित केले आहे की, ऑनलाइन सामग्रीमध्ये सार्वजनिक सहभाग वाढवण्याची शक्ती आहे, परंतु त्याचबरोबर चुकीची माहिती आणि हानिकारक सामग्रीपासून संरक्षणासोबत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समतोल साधण्याच्या गरजेवरही भर दिला आहे.
UNICEF च्या मते, डिजिटल नागरी सहभागाने ऑनलाइन क्रिएटिव्हिटी आणि ऑफलाइन कृती यांना एकत्रित केल्याने तरुणांचा सार्वजनिक जीवनातील सहभाग वाढला आहे. तरुण राजकीय मतं व्यक्त करण्यासाठी, कम्युनिटी तयार करण्यासाठी आणि पाठिंबा मिळवण्यासाठी व्हिडिओ, मीम्स, आर्टवर्क आणि इतर डिजिटल कंटेंटचा वाढत्या प्रमाणात वापर करत आहेत. युनिसेफ यावर जोर देते की, हे क्रिएटिव्ह प्रकार तरुणांना स्वतःच्या कृतीवर नियंत्रण मिळवण्यास आणि डिजिटल युगात नागरी सहभाग अधिक सुलभ करण्यास मदत करतात.
Reuters Institute for the Study of Journalism नुसार, तरुण प्रेक्षक पारंपारिक न्यूज वेबसाईट्स किंवा टीव्हीच्या तुलनेत सोशल मीडिया, व्हिडीओ प्लॅटफॉर्म, क्रिएटर्स यांच्या माध्यमातून बातम्या मिळवत आहेत. 2026 डिजिटल न्यूज रिपोर्टने अधोरेखित केलं की, Gen Z व्हिज्युअल आणि लघु सामग्रीला जास्त प्राधान्य देत आहेत, ज्यामुळे ते जास्त प्रभावशाली ठरत आहेत. याच्या माध्यमातून राजकीय संवाद केला जात असून, मतं निर्माण केली जात आहेत.
बातम्यांच्या वापराच्या बदलत्या पद्धती समजून घेण्यासाठी युनेस्को 'डिजिटल न्यूज रिपोर्ट'ला एक महत्त्वाचा स्रोत मानते, ज्यामध्ये तरुण प्रेक्षकांना माहिती देण्यात डिजिटल मीडिया आणि सोशल प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या भूमिकेचा समावेश आहे.
यावरुन असं दिसतंय की विनोद, मीम्स आणि शॉर्ट-फॉर्म व्हिडिओंनी 'Gen Z ला अधिक वेगाने संवाद साधण्यास, गुंतागुंतीचे मुद्दे सोपे करण्यास आणि जास्तीत जास्त प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली. तथापि, केवळ डिजिटल सामग्रीमुळेच राजकीय चळवळी यशस्वी होतात असा निष्कर्ष ते काढत नाहीत. यशस्वी प्रचार मोहिमा संघटन, जनमत, नेतृत्व आणि सातत्यपूर्ण ऑफलाइन सहभागावर देखील अवलंबून असतात.
अधिकृत आणि विश्वसनीय सूत्रांनुसार, चुकीची माहिती, ट्रोलिंग आणि आंदोलनाला बदनाम करण्याच्या प्रयत्नांना तोंड देण्यासाठी, Gen Z च्या नेतृत्वाखालील चळवळी अधिकाधिक क्रिएटिव्ह डिजिटल संवादावर अवलंबून आहेत. युनिसेफच्या 'युथ, प्रोटेस्ट्स अँड द पॉलीक्रायसिस' रिपोर्टनुसार, तरुण कार्यकर्ते ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही प्रकारे आंदोलनाच्या नवनवीन युक्त्या वापरण्यासाठी आणि सुलभ, व्हिज्यूअल कम्युनिकेशनच्या माध्यमातून सहभाग वाढवण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. या अहवालात असेही नमूद केले आहे की, युवा चळवळींना ऑनलाइन छळ आणि पाळत ठेवण्याचा सामना करावा लागतो, परंतु त्या सहभाग आणि सामूहिक कृतीच्या नवीन स्वरूपांचा वापर करून परिस्थितीशी जुळवून घेतात.
UNESCO च्या 'डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या प्रशासनासाठीच्या गाईडलाइन्सनुसार, चुकीची माहिती, षडयंत्राचे सिद्धांत आणि द्वेषपूर्ण भाषणाचा सामना करण्यासाठी केवळ सेन्सॉरशिप पुरेशी नाही, तर विश्वसनीय माहितीची उपलब्धता, माध्यम साक्षरता आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे जबाबदार प्रशासन आवश्यक आहे.
सध्याचे तरुण शॉर्ट व्हिडीओ, क्रिएटर्स आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बातम्या पाहतात, त्यामुळे व्हिज्युअल स्टोरीटेलिंग, विनोद आणि शेअर करण्यायोग्य सामग्री ही मोठ्या प्रेक्षकवर्गापर्यंत वेगाने पोहोचण्यासाठी शक्तिशाली साधन ठरत आहे.
भारतातील Gen Z च्या अलीकडील निदर्शनांच्या संदर्भात, रॉयटर्सने वृत्त दिलं आहे की, शांततापूर्ण निदर्शनांचे आवाहन करण्यासोबतच टीकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी, समर्थकांना एकत्र आणण्यासाठी आणि आंदोलन चर्चेत ठेवण्यासाठी आयोजकांनी मीम्स, एआय (AI) द्वारे तयार केलेला क्रिएटिव्ह कंटेंट आणि सोशल मीडियावरील व्हायरल मोहिमांचा वापर केला.
Gen Z आंदोलनाची सर्वात मोठी ताकद ही प्रत्येक हल्ल्याला नव्या कंटेंटमध्ये बदलणे होती, असा स्पष्ट निष्कर्ष काढणारा कोणताही अधिकृत सरकारी अहवाल नाही. तथापि, रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि टीकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी या आंदोलनाने उपहास, मीम्स आणि व्हायरल सोशल मीडिया पोस्ट्सचा वारंवार वापर केला.
या आंदोलनाची सुरुवातच एका उपहासात्मक सोशल मीडिया पोस्टने झाली "जर सर्व झुरळे एकत्र आली तर काय होईल?", ज्याने एका अपमानाचं रूपांतर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) या उपहासात्मक पक्षात केले.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, बेरोजगारी आणि परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे निराश झालेल्या लाखो तरुणांसाठी हा दृष्टिकोन एकजूट होण्याचा केंद्रबिंदू बनला, तर दुसरीकडे या चळवळीची सोशल मीडियावरील उपस्थिती झपाट्याने वाढून लाखो फॉलोअर्सपर्यंत पोहोचली. आयोजकांनी शांततापूर्ण आंदोलनांसोबतच विनोदी आणि शेअर करण्यायोग्य डिजिटल कंटेंट तयार करणे सुरू ठेवले, ज्यामुळे ही मोहीम ऑनलाइन लोकांच्या नजरेत राहण्यास मदत झाली.
अधिक व्यापकपणे सांगायचे झाल्यास, UNESCO असे नमूद करतं की डिजिटल प्लॅटफॉर्म सहभागी संवादाला सक्षम करतात, ज्यामुळे नागरिक केवळ पारंपरिक माध्यमांवर अवलंबून न राहता स्वतःचे विचार तयार करून ते शेअर करू शकतात. युनेस्को यावरही भर देते की माध्यम आणि माहिती साक्षरता तसेच विश्वसनीय डिजिटल माहिती परिसंस्था समाजांना चुकीच्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीला प्रतिसाद देण्यास मदत करतात.
विश्वसनीय सूत्रांनुसार, डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या उदयामुळे राजकीय संवाद जनतेपर्यंत आणि विशेषतः तरुण वर्गापर्यंत पोहोचण्याच्या पद्धतीत मूलभूत बदल झाले आहेत. तरीही, पारंपरिक प्रचार पद्धती कालबाह्य झाल्या आहेत, असा निष्कर्ष निघत नाही. याउलट यातून असा निष्कर्ष निघतो की, डिजिटल आणि पारंपरिक अशा दोन्ही रणनीतींचा अधिकाधिक प्रमाणात एकत्रितपणे वापर केला जातो.
Gen Z मुळे व्हिज्युअल, मोबाइल-फर्स्ट फॉरमॅट केंद्रस्थानी आली आहेत. या बदलामुळे राजकीय कार्यकर्त्यांना त्यांच्या संवाद धोरणांना अशा माध्यमांनुसार जुळवून घ्यावे लागेल, जिथे तरुण प्रेक्षक सर्वाधिक सक्रिय आहेत.
युनेस्कोच्या 'डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या प्रशासनासाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वां'नुसार, डिजिटल प्लॅटफॉर्मने माहितीची निर्मिती, वितरण आणि वापर करण्याच्या पद्धतीत परिवर्तन घडवले आहे, ज्यामुळे ऑनलाइन जागा सार्वजनिक चर्चा आणि नागरी सहभागासाठी केंद्रस्थानी आल्या आहेत. या वेगाने बदलणाऱ्या डिजिटल वातावरणात गैरमाहितीचा सामना करण्यासाठी विश्वसनीय माहिती परिसंस्था आणि माध्यम साक्षरतेच्या महत्त्वावरही युनेस्को भर देते.
भारतातील Gen Z च्या आंदोलनावरील आपल्या रिपोर्टमध्ये, रॉयटर्सने हे नोंदवले आहे की, आयोजकांनी समर्थकांना संघटित करण्यासाठी आणि लोकांचे लक्ष टिकवून ठेवण्यासाठी मीम्स, छोटे व्हिडिओ आणि व्हायरल सोशल मीडिया मोहिमांचा कसा वापर केला. रॉयटर्सने या डिजिटल रणनितीची परिणामकारकता अधोरेखित केली असली तरी, केवळ व्हायरल सामग्रीमुळेच राजकीय चळवळींचे यश ठरते, असा निष्कर्ष ते काढत नाही. संघटन, जनतेचा पाठिंबा आणि प्रत्यक्ष जनजागृती हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.