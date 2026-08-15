Explained: भारत-पाकिस्तानचा एकमेकांवर अविश्वास; दोन्ही देशातील नागरिकांना समोरचा देश का वाटतोय 'शत्रू'?

भारत आणि पाकिस्तानमधील लोकांचा एकमेकांवर विश्वास नसल्याचं एका संशोधनामधून समोर आलं आहे. प्यू रिसर्च सेंटरच्या एका नवीन सर्वेक्षणातून ही थक्क करणारी आकडेवारी समोर आली आहे. दोन्ही देशातील लोकांचा एकमेकांवर मोठा अविश्वास असून ते समोरच्या देशाकडे प्रमुख भू-राजकीय धोका म्हणून पाहतात, असं संशोधनात समोर आलं आहे. या सर्वेक्षणामध्ये दोन्ही देशांमधील लोकांमधील जागतिक दृष्टिकोनातील फरक स्पष्टपणे दिसतोय. भारत रशिया आणि अमेरिका या दोघांशीही मजबूत संबंध टिकवून आहे, तर पाकिस्तानचा चीनशी अधिक दृढ संबंध असल्याचं सर्वेक्षणामध्ये सहभागी झालेल्यांच्या माध्यमातूनही अधोरेखित झालं.
भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांकडे सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रमुख धोका म्हणून पाहतात कारण अनेक जुने वाद अजूनही निकाली निघालेले नाहीत. भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय आजही दोन्ही देशांमधील संबंधांचा विचार करताना दहशतवाद, शांतता व सुरक्षा आणि जम्मू-काश्मीर यांसारख्या मुद्द्यांना प्रमुख घटक मानते. भारत-पाकिस्तान संबंधांचा विचार केला तर दोन्ही देशांमधील संवादाचा इतिहास आणि सततचे मतभेद दिसून येतात. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या दाव्यानुसार, 1947 ची फाळणी आणि जम्मू-काश्मीरचा अनिर्णित प्रश्नावर दोन्ही देशातील संबंधांचे स्वरूप ठरते. पाकिस्तान काश्मीरला दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम करणारा 'मुख्य वाद' म्हणून अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करतो. दोन्ही देशांमधील जनमतामध्येही दोन्ही देशांतील दीर्घकालीन शत्रुत्वाची भावना दिसून येते. 'प्यू रिसर्च सेंटर'च्या 2025 च्या सर्वेक्षणात 41% भारतीयांनी पाकिस्तानला आपल्या देशासाठी सर्वात मोठा धोका असल्याचं मत व्यक्त केलं. हे सर्वेक्षण 2025 मधील भारत-पाकिस्तान लष्करी संघर्षापूर्वी करण्यात आले होते हे लक्षात घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. 'प्यू'ने पाकिस्तानबद्दल भारतीयांची सातत्याने प्रतिकूल मते नोंदवली आहेत. ही सर्व मते तणावपूर्ण संबंधांच्या दीर्घ इतिहासाशी थेट संबंध जोडणारी असल्याचं सांगितलं जात आहे.
नकारात्मक जनमताचे प्रमाण अधिक असणे असे सूचित करते की, जोपर्यंत मूळ सुरक्षा आणि राजकीय वाद सोडवले जात नाहीत, तोपर्यंत भारत-पाकिस्तान संबंध सुधारणे कठीण ठरणार आहे. 'प्यू रिसर्च सेंटर'च्या ऑगस्ट 2026 च्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की 78% भारतीयांचा पाकिस्तानबद्दल प्रतिकूल दृष्टिकोन आहे. एका दशकाहून अधिक काळापासून नकारात्मक दृष्टिकोन सातत्याने उच्च पातळीवर राहिल्याचं दिसून आलं आहे. पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांमध्ये सीमापार दहशतवाद ही मुख्य चिंतेची बाब असल्याचं भारत सरकारची अधिकृत माहिती सांगते. द्विपक्षीय चर्चांमध्ये दहशतवाद, शांतता व सुरक्षा, व्यापार आणि जम्मू-काश्मीर या विषयांचा समावेश असल्याचे भारताकडून अनेकदा नमूद करण्यात आले आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने, दोन्ही देशांमधील मतभेद सोडवण्यासाठी दहशतवाद आणि शत्रुत्वाचं कृत्य नसलेले वातावरण असणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे.
दुसरीकडे, पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्रालय, जम्मू-काश्मीर हा मुख्य वाद आहे असा दावा करतं. शाश्वत प्रादेशिक स्थिरतेसाठी संवाद व शांततापूर्ण तोडगा आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद पाकिस्तानकडून केला जातो. एकत्रितपणे पाहता, अधिकृत भूमिका आणि प्यूच्या निष्कर्षांवरून असे दिसून येते की जनतेच्या मनात एकमेकांच्या देशाबद्दल खोलवर अविश्वास रुजलेला आहे. याचा थोडक्यात अर्थ असा की, सातत्यपूर्ण प्रयत्न करुन तणाव कमी करणे, विश्वास निर्माण करणे आणि राजनैतिक संवाद यावर दोन्ही देशांमधील भविष्यातील प्रगती अवलंबून असण्याची शक्यता आहे.
पाकिस्तानमध्ये चीनला मिळणारं भक्कम जनसमर्थन हे दोन्ही देशांमधील दीर्घकालीन धोरणात्मक, आर्थिक आणि राजनैतिक धोरणांवर थेट परिणाम करणारं आहे. 90% पाकिस्तानी नागरिकांचा चीनबद्दलचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे; याउलट भारतातील लोकांचा चीनसंदर्भातील दृष्टिकोन तितकासा सकारात्मक नाही, असं 'प्यू रिसर्च सेंटर'च्या 2026 च्या सर्वेक्षणात दिसून आले. तसेच 75% पाकिस्तानी नागरिक चीनला आपल्या देशाचा सर्वात महत्त्वाचा मित्र देश मानतात हे ही लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे.
पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्रालय चीनबरोबरचे त्यांचे संबंध परस्पर विश्वास, आदर आणि समर्थनावर आधारित असल्याचं सांगतं. मे 2026 मधील संयुक्त निवेदनात, पाकिस्तान आणि चीनने संरक्षण, सुरक्षा, व्यापार, गुंतवणूक आणि विकास या क्षेत्रांतील सहकार्यावर भर दिला. भारताचं टेन्शन वाढवणाऱ्या या दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या मुख्य हितसंबंधांना पाठिंबा देण्याचा पुनरुच्चार यावेळी केला. पाकिस्तानच्या अधिकृत निवेदनांमध्ये 'चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर'चा उल्लेख संपर्क, औद्योगिकीकरण आणि विकासावर केंद्रित असलेली एक प्रमुख आर्थिक भागीदार असा केला जातो. भारतात मात्र या उलट चित्र आहे. देशाच्या सीमा आणि सुरक्षेशी संबंधित न सुटलेल्या मुद्द्यांमुळे चीनकडे भारतीय प्रामुख्याने नकारात्मक दृष्टीने पाहिले जाते. 'प्यू'च्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, 21% भारतीयांनी चीनला सर्वात मोठा भू-राजकीय धोका मानले आहे; तसेच चीनबद्दल फारसा सकारात्मक दृष्टिकोन नसलेल्या देशांच्या यादीत भारताचाही समावेश होतो.
भारताच्या धोरणात्मक विचारसरणीत रशियाचे महत्त्व फार जास्त आहे. यामागील कारण म्हणजे भारत आणि रशिया संबंध केवळ संरक्षण सहकार्यापुरते मर्यादित नसून त्यापलीकडे विस्तारलेले आहेत. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने रशियाचे वर्णन 'विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदार' असा केला आहे. संरक्षण आणि सुरक्षा, ऊर्जा, अणुतंत्रज्ञान, अंतराळ, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, व्यापार आणि गुंतवणूक अशा क्षेत्रांतील सहकार्याचा समावेश भारत आणि रशियाच्या अनेक करारांमध्ये आहे. अलीकडच्या अधिकृत माहितीनुसार, दोन्ही देशांमध्ये नियमित राजकीय आणि सुरक्षा-स्तरीय संवादही होताना दिसतोय. डिसेंबर 2025 मधील भारत-रशिया वार्षिक शिखर परिषदेत, दोन्ही देशांमधील भागीदारी परस्पर विश्वास, मुख्य राष्ट्रीय हितसंबंधांचा आदर आणि धोरणात्मक एकमत यांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान, ऊर्जा, गुंतवणूक आणि उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) या क्षेत्रांत दोन्ही देशांनी सहकार्य वाढवण्यावरही सहमती दर्शवली.
केवळ रशियटाच नाही तर भारत अमेरिकेसोबतचे आपले संबंधही लक्षणीयरीत्या दृढ करत आहे. व्हाईट हाऊसकडून भारताबरोबरच्या संबंधांचे वर्णन 'सर्वसमावेशक जागतिक धोरणात्मक भागीदारी' असं केलं जातं. भारत-अमेरिकेत संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य वाढत आहे. यावरून असे दिसून येते की भारताचा धोरणात्मक दृष्टिकोन वैविध्यपूर्ण आहे. भारत केवळ एकाच मोठ्या शक्तीवर अवलंबून नाही हे यावरुन अधोरेखित होतं. रशिया हा एक प्रस्थापित धोरणात्मक भागीदार राहिला आहे, तर अमेरिका सुद्धा नवीन क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक महत्त्वाची भागीदार ठरतोय.
दक्षिण आशियामध्ये वाढती धोरणात्मक स्पर्धा दिसून येत आहे, परंतु त्यातून 'भारत-अमेरिका विरुद्ध पाकिस्तान-चीन' असा कोणतीही औपचारिक ब्लॉक निर्माण झालेला नाही. भारत अमेरिकेसोबतच्या आपल्या संबंधांचे वर्णन 'सर्वसमावेशक जागतिक धोरणात्मक भागीदारी' असे करतो. यामध्ये संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार, महत्त्वपूर्ण व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य यांचा समावेश आहे. भारत कोणत्याही मोठ्या लष्करी आघाडीचा भाग होणार नाही, याकडे भारताचं कटाक्षाने लक्ष असतं. भारत अनेक मोठ्या शक्तींशी धोरणात्मक संबंध ठेवतोय. रशियासोबतचे भारताचे घनिष्ठ धोरणात्मक संबंध आहेत. मात्र त्याचवेळी अमेरिका व इतर भागीदारांशी अधिक दृढ होत जाणारे संबंध भारताचं यश अधोरेखित करतं.
भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चीन हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. सीमाविषयक न सुटलेल्या प्रश्नांचा भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम झाला आहे. भारत सरकारने 2020 पासून 'लाइन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल'वर निर्माण झालेला तणाव आणि त्यानंतर शांतता व सुव्यवस्था पुनर्स्थापित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची नोंद घेतली आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचे वर्णन 'कठोर अशा दोन गटांमधील विभाजन' करण्याऐवजी 'धोरणात्मक स्पर्धा' असे करणे अधिक योग्य ठरत. भारत-अमेरिका सहकार्य आणि पाकिस्तान-चीन धोरणात्मक जवळीक हे घटक अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण ठरत असले, तरी भारत विविध भागीदारांशी संबंध जोपासत आहे.