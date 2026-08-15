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Explained: भारत-पाकिस्तानचा एकमेकांवर अविश्वास; दोन्ही देशातील नागरिकांना समोरचा देश का वाटतोय 'शत्रू'?

दक्षिण आशियामध्ये 'भारत-अमेरिका विरुद्ध पाकिस्तान-चीन'? असे दोन गट पडण्याची शक्यता आहे का? भारत आणि पाकिस्तानच्या लोकांमध्ये एकमेकांबद्दल नकारात्मक भावना का?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 15, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:25 AM IST
Explained: भारत-पाकिस्तानचा एकमेकांवर अविश्वास; दोन्ही देशातील नागरिकांना समोरचा देश का वाटतोय 'शत्रू'?
Image Credit: भारत आणि पाकिस्तानी एकमेकांना का समजतात शत्रू? (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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