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Savings Account मधून पैसे काढून FD मध्ये का टाकतायेत भारतीय? RBI च्या अहवालात थक्क करणारे आकडे

Explained Changing Banking Trend In India: भारतातील बँकांमध्ये पैसे ठेवण्याचा ट्रेंड बदलत असल्याचं आरबीआयने जारी केलेल्या ताज्या अहवालामध्ये म्हटलं आहे. आता हा ट्रेंड बदलतोय म्हणजे नेमकं काय होतंय आणि कसं होतंय ते पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 04, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:11 AM IST
Savings Account मधून पैसे काढून FD मध्ये का टाकतायेत भारतीय? RBI च्या अहवालात थक्क करणारे आकडे

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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