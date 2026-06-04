/Savings Account मधून पैसे काढून FD मध्ये का टाकतायेत भारतीय? RBI च्या अहवालात थक्क करणारे आकडे

Explained Changing Banking Trend In India: भारतीयांसाठी बँकेत पैसे ठेवणे हा गुंतवणुकीचा पारंपारिक पर्याय आहे. आजही अनेकजण शेअर बाजार, म्युच्युअल फंडसारखे पर्याय असतानाही सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून बँकांनाच प्राधान्य देतात. मात्र भारतातील केंद्रीय बँक म्हणजेच बँकांची बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकत्याच सादर केलेल्या अहवालामध्ये भारतीयांमधील एक वेगळाच ट्रेंड दिसून येत आहे. बँकेत पैसे ठेवण्याचा हा आगळा वेगळा ट्रेंड मागील काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं दिसत आहे. आरबीआयने नेमकं या अहवालात काय म्हटलंय? पैसे ठेवण्याचा कोणता नवा ट्रेंड भारतीय फॉलो करत आहेत? हा ट्रेंड का सेट होतोय? याबद्दलच सविस्तर जाणून घेऊयात...
आरबीआयच्या अहवालानुसार भारतीय आता बचत खात्यांऐवजी फिक्स डिपॉझिट खात्यांना अधिक प्राधान्य देत आहेत. भारतीय खातेधारकांपैकी मोठा गट असा आहे जो बचत खात्यांमधून फिक्स डिपॉझिट खात्यांमध्ये आपले पैसे हलवत आहे. याच महिन्यात आरबीआयने जारी केलेल्या 'अॅन्यूअल बेसिक स्टॅटिस्टीकल रिटर्न ऑन डिपॉझिट्स' नावाच्या अहवालामध्ये भारतीय खातेदारांमधील बदलत्या ट्रेंडबद्दल भाष्य केलं आहे. भारतीय बचत खातेदार आता आपला पैसा बचत खात्यांमधून म्हणजेच सेव्हिंग्स अकाऊंटमधून पैसे काढून फिक्स डिपॉझिट खात्यांमध्ये जमा करत आहेत. ही आकडेवारी मार्च 2022 ते मार्च 2026 या कालावधीमधील आहे.
मार्च 2022 मध्ये भारतातील बचत खात्यांचा वाटा हा 34.6 टक्के इतका होता. यामध्ये नऊ वर्षात 5.9 टक्क्यांची घट झाली असून मार्च 2026 मध्ये बचत खात्यांमधील एकूण पैशांचा वाटा 28.7 वर पोहचला आहे. या उलट फिक्स डिपॉझिट खात्यांमध्ये 2022 मार्चपासून आतापर्यंत मोठी वाढ झाली आहे. 2022 मध्ये एफडीचा वाटा हा 55.2 टक्के होता. आता हाच वाटा 61.6 टक्के इतका आहे.
आता ही वरील आकडेवारी काय दर्शवते? भारतीयांमधील पैसे ठेवण्याचा ट्रेंड का बदलतोय? याबद्दलही आरबीआयने आपल्या अहवालामध्ये माहिती दिली आहे. भारतीय बँकांमधील बचत खात्यांवर फारच कमी व्याजदर मिळतो. एसबीआय, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यासारख्या मोठ्या बँका बचत खात्यांवर 2.5 टक्के व्याज देतात. मागील 10 वर्षांमध्ये बचत खात्यांवरील व्याजदरात मोठी घसरण झाली आहे. हे दर 6 ते 7 टक्क्यांवरुन 2.5 पर्यंत घसरले आहेत. एफडीबद्दल बोलायचं झालं तर एफडीमध्ये तुलनेनं अधिक चांगले व्याजदर आहेत. 1 वर्षाचा एफडीचा व्याजदर हा 6.25 ते 6.50 टक्क्यांपर्यंत आहे. काही बँका तर याहूनही अधिक व्याज देतात. ज्येष्ठ नागरिकांना 0.5 टक्के अतिरिक्त व्याजदर दिला जातो. त्यामुळेच बचत खात्यांपेक्षा एफडीमध्ये पैसे ठेवल्यास ग्राहकांना अधिक परतावा मिळतो.
रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो रेट कपात जानेवारी 2025 पासून आरबीआयने रेपो रेट 6.50 टक्क्यांवरून 5.25 टक्क्यांपर्यंकत कमी केला आहे. यामुळे बँकांना स्वस्त निधी उपलब्ध होत असल्याने बचत खात्यांवरील व्याज आणखी कमी झाले. तर एफडीवर चांगले व्याज दर देऊन ग्राहकांच्या माध्यमातून बँकेत अधिक पैसे ठेवण्यासाठी त्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न बँकांकडून केला जातोय.
लोक आपले पैसे फिक्स डिपॉझिटच्या माध्यमातून ठराविक काळासाठी निश्चित स्वरुपात ठेवून अधिक व्याज कमवण्याला अधिक प्राधान्य देत आहेत. एफडीमध्ये पैसे ठेवल्यास अधिक परतावा मिळतो.
बँकांना आता जास्त खर्चिक एफडीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. सीएएसए करंट आणि सेव्हिंग खात्यांचं गुणोत्तर कमी होत आहे. त्यामुळे बँकांच्या नफ्याला फटका बसू शकतो. बँकांना याचा फटका बसण्याची शक्यता अधिक आहे.
अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर कमी व्याजदरामुळे आता ग्राहकांसाठी बचत खाती आकर्षक राहिलेली नाहीत. लोक जास्त व्याज मिळवण्यासाठी एफडीकडे वळले आहेत. हा ट्रेंड मागील वर्षभरात अधिक वाढल्याचं दिसत आहे. बँकांमधील गुंतवणुकीकडे पाहता पैसे सुरक्षित राहण्याबरोबरच त्यावरील व्याजदरही आता लोकांना अधिक महत्त्वाचा वाटू लागल्याचं यातून अधोरेखित होत आहे.