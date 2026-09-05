Explained: ना आधार, ना मतदार ओळखपत्र... 666 ला का घाबरत आहेत लोक? 'शैतानाच्या नंबरा'च्या भीतीमुळे मतदानापासून दूर राहतोय हा समुदाय!

Champhai South assembly constituency: एकीकडे मतदार यादीत आपले नाव कायम राहावे यासाठी नागरिक धडपड करत असताना, मिझोरममध्ये मात्र एक असा समुदाय आहे जो आपले नावच मतदार यादीत नोंदवू इच्छित नाही. यामागे त्यांची धार्मिक श्रद्धा आणि ‘666’ या क्रमांकाबाबतची भीती कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे. मिझोरममधील भारत-म्यानमार सीमेच्या जवळ असलेल्या चंफाई शहरात ‘डिलीट चर्च’ नावाचा एक छोटा धार्मिक समुदाय आहे. या समुदायातील सदस्य औपचारिक सरकारी ओळख निर्माण करण्यापासूनही शक्यतो दूर राहतात.
बायबलमध्ये 666 हा क्रमांक ‘शैतानचा नंबर’ मानला जातो. या धार्मिक समजुतीमुळे या समुदायातील सदस्यांना सरकारी नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी होण्याबाबत भीती वाटते. त्यांच्या मते, मतदार यादीत नाव नोंदवणे किंवा विविध सरकारी कागदपत्रे तयार करून घेणे त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेविरोधात जाऊ शकते. याच कारणामुळे समुदायातील अनेक सदस्यांनी मतदार नोंदणी, आधार कार्ड, बँक खाते आणि इतर सरकारी ओळखपत्रांपासून अंतर ठेवले आहे. काही सदस्यांनी तर बाहेरील शाळांमध्ये मुलांचे प्रवेशही घेतले नसल्याचे सांगितले जाते.
‘डिलीट चर्च’ समुदायात एकूण 67 सदस्य आहेत. त्यापैकी अंदाजे 30 ते 40 जण मतदानासाठी पात्र आहेत, तर सुमारे 20 जण अल्पवयीन आहेत. सरकारी यंत्रणांकडून या सदस्यांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, धार्मिक कारणांमुळे समुदाय आपला निर्णय बदलण्यास तयार नसल्याचे समोर आले आहे.
मिझोरमच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी गरिमा गुप्ता यांनी शुक्रवारी या समुदायातील सदस्यांची भेट घेतली. निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहण्यामागचे नेमके कारण जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. बैठकीदरम्यान समुदायाच्या सदस्यांनी मतदार यादीत नाव नोंदवण्यास नकार देण्यामागे धार्मिक श्रद्धा असल्याचे स्पष्ट केले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील मतदार यादीत नाव असलेल्या एकूण 309 मतदारांनी धार्मिक कारणांमुळे SIR प्रक्रियेदरम्यान पुन्हा नोंदणी करण्यास नकार दिला. यामध्ये या चर्च समुदायातील सदस्यांचाही समावेश आहे.
या समुदायाची भूमिका केवळ मतदानापुरती मर्यादित नाही. समुदायातील अनेक लोकांनी राशन कार्ड, आधार कार्ड किंवा बँक खातेही काढलेले नाही. काहींनी इतर सरकारी ओळखपत्रेही घेतलेली नाहीत. याशिवाय, काही कुटुंबे सरकारी कल्याणकारी योजनांपासून आणि इतर औपचारिक संस्थांपासूनही दूर राहिल्याचे सांगितले जाते.
दरम्यान, भारत निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादीच्या पुनरावलोकनासाठी SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया राबवली जात आहे. अपात्र मतदारांची नावे हटवणे आणि पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीत कायम राहतील याची खात्री करणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे. मिझोरमची अंतिम मतदार यादी 7 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. त्याआधी शुक्रवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या. SIR ची अंमलबजावणी आणि अंतिम मतदार यादीच्या तयारीचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
या बैठकींना निवडणूक अधिकाऱ्यांसोबतच विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आणि प्रमुख नागरी संस्थांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
4 जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या मसुदा मतदार यादीप्रमाणे मिझोरममधील 11 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 8,28,906 मतदार होते. यामध्ये 4,29,881 महिला मतदारांचा समावेश होता. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, एकूण 46,163 मतदारांचे एन्युमरेशन फॉर्म जमा झाले नाहीत, जे एकूण मतदारांच्या सुमारे 5.28 टक्के आहेत.
यातील:
अशा परिस्थितीत, एका बाजूला निवडणूक आयोग मतदार यादी अधिक अचूक करण्यासाठी SIR प्रक्रिया राबवत आहे, तर दुसरीकडे धार्मिक श्रद्धांमुळे सरकारी ओळख आणि मतदान प्रक्रियेपासून दूर राहणाऱ्या या 67 सदस्यांच्या समुदायाकडे प्रशासनाचे विशेष लक्ष लागले आहे.