/Explained: सोनं खरेदी करू नका! 4 महिन्यात मोदींचं दुसऱ्यांदा तेच आवाहन, पंतप्रधानांनी सतत हे सांगण्याचं कारण काय? 4 मोठी कारणं समजून घ्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इन्स्टाग्रामवर एक रील शेअर करत देशवासियांना महत्त्वाचं अवाहन केलं आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी पुन्हा एकदा, नागरिकांना सोनं न खरेदी करण्याचं अवाहन केलं आहे. तसंच, परदेशात जाऊ नका व डिस्टिनेशन वेडिंगसाठी परदेशात जाऊ नका, असं अवाहन केलं आहे. 114 दिवसांत पंतप्रधान मोदी यांनी पुन्हा एकदा देशवासियांना अपील केलं आहे. या आधी 10 मे 2026 रोजी हैदराबादमधील एका रॅलीत एक वर्षापर्यंत सोनं खरेदी न करण्याचं अवाहन केलं होतं. पंतप्रधान मोदी वारंवार नागरिकांना एकच गोष्ट का सांगत आहेत, या मागे नेमकं काय कारण आहे आणि त्यांनी याआधी केलेल्या अवाहनाचा नागरिकांवर किती परिणाम झाला? हे सविस्तर जाणून घेऊयात.
2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत भारताने विकासाचा दर GDP मध्ये वाढ झाली आहे. हा विकास दर कायम ठेवण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत असणे आवश्यक आहे. स्वदेशीचा मंत्र, व्होकल फॉर लोकल, परदेशी यात्रेवर जाऊ नका. फिरण्यासाठी, पर्यटनासाठी परदेशात जात असाल तर जाऊ नका, असे आवाहन पीएम मोदी यांनी केले. तसंच, परदेशात लग्न करत असाल तर करू नका. मेड इन इंडियाचा मंत्र जपा. जर गरज नसेल तर सोने सुद्धा खरेदी करु नका असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला केले आहे.
भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा देश आहे जो सोन्याचा सर्वाधिक वापर करतो. मात्र तरीही देशांतर्गंत सोन्याचे उत्पादन खूप कमी आहे. भारत आपल्या सोन्याच्या गरजेपैकी 99 टक्के पेक्षा जास्त आयात करतो. 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताचे सोन्याच्या आयातीचे बिल विक्रमी 72 अब्ज डॉलर्सवर (अंदाजे 6.82 लाख कोटी रुपये) पोहोचले होते. मागील आर्थिक वर्ष 2024-25 मधील 58 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत ही 24% वाढ आहे.
जेव्हा भारत सोने खरेदी करतो, तेव्हा त्याला डॉलर्समध्ये पैसे गुंतवावे लागतात. यामुळे डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपयावर दबाव येतो.
28 फेब्रुवारी 2026पासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळं होर्मुजची सामुद्रधुनी बंद आहे. या रस्ताने जगभरातील एकूण 20 टक्के तेल निर्यात होते. याचा थेट परिणाम इंधनावर होत असून किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारताच्या आयात बिलात आणखी वाढ झाली आहे. आता, तेल आणि सोने दोन्ही भारताच्या आयात बिलावर लक्षणीय दबाव आणत आहेत.
जेव्हा एखादा देश निर्यातीपेक्षा जास्त आयात करतो, तेव्हा त्याला चालू खात्यातील तुटीचा (CAD) सामना करावा लागतो. वाढत्या तेलाच्या किमती आणि सोन्याची विक्रमी आयात या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी चालू खात्यातील तूट वाढवत आहेत. तज्ज्ञांना भीती आहे की, जर सोन्याची आयात अनियंत्रित राहिली, तर चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या 2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकते किंवा त्याहून अधिक होऊ शकते.
भारताच्या मोठ्या व्यापार तुटीमुळे परकीय चलन साठ्यावर आधीच दबाव येत आहे. रुपया डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांकी पातळीवर (95-96 ) पोहोचला आहे.
भारतात सोनं केवळ एक गुंतवणूक नाही. ते संस्कृती, भावना, बचत आणि अगदी लग्नसमारंभ व सणांशीही जोडलेले आहे. म्हणूनच पंतप्रधानांचे आवाहन 'असामान्य' मानले जात आहे. पिढ्यानपिढ्या सुरक्षित गुंतवणूक मानल्या गेलेल्या वस्तूची खरेदी टाळण्याचे आवाहन परिस्थितीचे गांभीर्य दर्शवते.
जर दहापैकी एका भारतीयाने पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन यावर्षी सोन्याचे दागिने खरेदी करणे टाळले, तर देशाची 7.2 अब्ज डॉलर्सची बचत होऊ शकते. जर सोन्याची आयात 30-40 टक्क्यांनी कमी झाली, तर 20-25 अब्ज डॉलर्सची बचत होईल. 50टक्के कपातीमुळे 36 अब्ज डॉलर्सची बचत होईल, जी अंदाजित चालू खात्यातील तुटीच्या (CAD) जवळपास निम्मी आहे. याचा अर्थ असा की, जर हे आवाहन यशस्वी झाले, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवणारे ठरू शकते.