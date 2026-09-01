Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Explained: सोनं खरेदी करू नका! 4 महिन्यात मोदींचं दुसऱ्यांदा तेच आवाहन, पंतप्रधानांनी सतत हे सांगण्याचं कारण काय? 4 मोठी कारणं समजून घ्या

Explained: सोनं खरेदी करू नका! 4 महिन्यात मोदींचं दुसऱ्यांदा तेच आवाहन, पंतप्रधानांनी सतत हे सांगण्याचं कारण काय? 4 मोठी कारणं समजून घ्या

जर सोन्याची आयात कमी झाली नाही, तर सरकार अधिक कठोर उपाययोजना करू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक महत्त्वाचं अवाहन केलं आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 01, 2026, 02:20 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 02:20 PM IST
Explained: सोनं खरेदी करू नका! 4 महिन्यात मोदींचं दुसऱ्यांदा तेच आवाहन, पंतप्रधानांनी सतत हे सांगण्याचं कारण काय? 4 मोठी कारणं समजून घ्या
Image Credit: PM Modi Appeal

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
अमित ठाकरेंविरोधात भाजप रस्त्यावर; शिवतीर्थाबाहेर मनसैनिकांची गर्दी, पुण्यात 2 अटक, मोठ्या घडामोडींना सुरुवात!
2
3
4
5