/भारत सोडण्यासाठी बांगलादेश बॉर्डरवर गर्दी का झालीये? सगळा संसार भारतात सोडून जाणारे हे लोक कोण आहेत? BJP चा काय संबंध?

Huge Crowd at Bangladesh Border: भारत सोडून जाण्यासाठी बांगलादेशच्या सीमेवर लोकांनी तुफान गर्दी केली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने केलेल्या एका घोषणेनंतर गर्दी करणारे हे लोक नेमके कोण आहेत? जाणून घ्या
Huge Crowd at Bangladesh Border: पश्चिम बंगालमधील नवनियुक्त भाजपा सरकार आणि मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी बेकायदेशीरपणे भारतात घुसखोरी करणाऱ्यांविरोधात 'शोधणे, वगळणे आणि हद्दपार करणे' म्हणजेच "detect, delete and deport" ची घोषणा केली आहे. यानंतर संशयित बेकायदेशीर बांगलादेशी घुसखोरांनी देश सोडून जाण्यासाठी सीमेवरील चेकपॉइंटवर गर्दी केली आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने धोरण जाहीर केल्यानंतर कथित बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांचे प्रचंड जमाव पश्चिम बंगालमधील विविध सीमावर्ती भागांकडे लोटू लागले आहेत. उत्तर 24 परगणा आणि मालदा जिल्ह्यांमधून अनेक लोक सीमेच्या दिशेने जात असल्याचे व्हिडीओ समोर येत आहेत.
उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील बसीरहाट उपविभागातील हकीमपूर चेकपॉइंटवर आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून मायदेशी परतण्याच्या उद्देशाने मंगळवारी सकाळी शंभरहून अधिक बांगलादेशी स्त्री-पुरुष जमले होते. यापैकी अनेकांनी पश्चिम बंगालच्या विविध भागांत कथितरित्या बेकायदेशीरपणे वास्तव्य केलं होतं. राज्य सरकारने परदेशी नागरिकांची हकालपट्टी आणि त्यांच्यासाठी तात्पुरती निवारे उभारण्याबाबत केलेल्या घोषणांच्या पार्श्वभूमीवर, हे लोक पोहोचले होते.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी, राज्य सरकार घुसखोरांविरोधात 'detect, delete and deport' हे धोरण अंमलात आणेल, अशी घोषणा केल्यानंतर ही धावपळ सुरु झाली आहे. भाजपा सरकारच्या घोषणेनंतर काही दिवसांतच बांगलादेशी नागरिकांनी सीमेकडे धाव घेतली. बीएसएफच्या (BSF) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत बोलताना अधिकारी यांनी स्पष्ट केले की, जे लोक 'नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा' (CAA) च्या कक्षेत येत नाहीत, त्यांना बेकायदेशीर घुसखोर मानले जाईल.
"जे लोक CAA च्या कक्षेबाहेर आहेत, ते घुसखोर आहेत; त्यांना राज्य पोलिसांकडून अटक केली जाईल आणि त्यानंतर बीएसएफच्या स्वाधीन केले जाईल," असे अधिकारी यांनी म्हटलं होते.
राज्य सरकारने संशयित बेकायदेशीर स्थलांतरितांना तात्पुरतं ठेवण्यासाठी आणि हद्दपारी किंवा मायदेशी परत पाठवण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या परदेशी कैद्यांची सुटका करण्यासाठी जिल्ह्यांमध्ये तात्पुरती निवास केंद्रं स्थापन करण्याची कार्यवाही एकाच वेळी सुरू केली आहे.
स्थानिक प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अवघ्या एका दिवसापूर्वी म्हणजेच मंगळवारी सीमा सुरक्षा दल (BSF) आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनाने हाकीमपूर सीमेवर सुमारे 200 बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या एका मोठ्या गटाला रोखले. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया आणि औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी या व्यक्तींना स्थानिक निवारा केंद्रांमध्ये (होल्डिंग सेंटर्समध्ये) पाठवण्यात आले आहे.
प्रस्थापित नियमांनुसार, या सर्व स्थलांतरितांना लवकरच बांगलादेशात परत पाठवण्याची तयारी सध्या सुरू आहे; या परिणामाच्या भीतीपोटी, स्थलांतरितांनी आता सीमेवरील इतर नवीन ठिकाणांवरही जमा होण्यास सुरुवात केली आहे.
पश्चिम बंगालचे मंत्री दिलीप घोष यांनी म्हटले, "बांगलादेशींनी येथे का राहावे? केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या प्रत्येक सुविधेचा ते लाभ घेत आहेत. गरिबांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कल्याणकारी योजनांचे फायदे ते उपभोगत आहेत."
भाजपा नेत्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. राज्याची स्थिती बेकायदेशीर स्थलांतर आणि अतिरेकी जाळ्यांच्या संदर्भात असुरक्षित बनली होती, असा दावा त्यांनी केला आहे. उत्तर मालदा येथील भाजप खासदार खागेन मुर्मू म्हणाले, "आपल्या देशाला आणि आपल्या राज्याला संरक्षणाची गरज आहे. बंगाल हे रोहिंग्या, दहशतवादी आणि 'जिहादी' तत्वांसाठी एक कॉरिडॉर बनले होते."
तथापि, सत्ताधारी पक्षाने अशी भूमिका घेतली आहे की, 'नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्या'अंतर्गत संरक्षित असलेल्या समुदायांना या कारवाईच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाईल. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून 31 डिसेंबर 2024पूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन या अल्पसंख्याक समुदायांना या कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आले आहे.