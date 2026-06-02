/Explained: खाद्यपदार्थांपासून पुस्तकांपर्यंत रेल्वे स्टेशनवर सगळं मिळतं, पण मग मेडिकल स्टोअर का दिसत नाहीत?

Why there is no Medical Stores on Railway Platforms: भारतीय रेल्वे ही देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांपैकी एक मानली जाते. दररोज लाखो प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. या प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वे स्थानकांवर खाद्यपदार्थ, पिण्याचे पाणी, पुस्तकांची दुकाने, वर्तमानपत्रे, खेळणी, प्रवासासाठी लागणाऱ्या छोट्या-मोठ्या वस्तू आणि विश्रांतीगृहे अशा एक ना अनेक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. मात्र, इतक्या सुविधा असतानाही रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर मेडिकल स्टोअर किंवा औषधांचे दुकान सहजासहजी दिसत नाही. त्यामुळे अनेकदा प्रवाशांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो की, रेल्वे स्थानकांवर मेडिकल स्टोअर्स का नसतात? तुम्हालाही हा प्रश्न पडला असेल तर चला याचे उत्तर जाणून घेऊयात...
विशेषतः लांब पल्ल्याच्या प्रवासादरम्यान एखाद्या प्रवाशाला अचानक डोकेदुखी, ताप, पोटदुखी किंवा इतर किरकोळ आरोग्य समस्या उद्भवल्यास औषधांची गरज भासू शकते. अशा वेळी स्टेशनवर औषधांचे दुकान उपलब्ध नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. मात्र, यामागे रेल्वे प्रशासनाची एक विशिष्ट धोरणात्मक भूमिका आहे.
अनेकांना हे माहीत नसेल, पण काही वर्षांपूर्वी रेल्वे स्थानकांवर केमिस्ट स्टॉल्सना म्हणजेच औषधांच्या दुकानांना जागा दिली जात होती. रेल्वे बोर्डाने 2001 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये यासंदर्भात स्पष्ट नियम नमूद केले होते.
त्या नियमानुसार, ज्या रेल्वे स्थानकांवर डॉक्टरांची सुविधा उपलब्ध होती, तेथे केमिस्ट स्टॉल सुरू करण्यासाठी कमाल 108 चौरस फूट जागा पुरेशी मानली जात होती. यामुळे प्रवाशांना आवश्यक औषधे सहज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात होता. याशिवाय, एखाद्या बुकस्टॉलमध्ये औषधांसाठी स्वतंत्र विभाग तयार करण्यात आला असेल, तर त्याला जागेच्या या मर्यादेपासून सूट दिली जात होती. म्हणजेच रेल्वे प्रशासनाने त्या काळात प्रवाशांना औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध पर्याय खुले ठेवले होते.
काळानुसार रेल्वे स्थानकांवरील व्यावसायिक जागांचा वापर अधिक कार्यक्षम करण्यावर भर दिला गेला. यामुळे स्वतंत्र मेडिकल स्टोअर्ससाठी जागा राखून ठेवण्याऐवजी बहुउद्देशीय स्टॉल्सना प्राधान्य देण्यात आले. या स्टॉल्सवर प्रवाशांच्या दैनंदिन गरजांच्या विविध वस्तूंसह काही सामान्य औषधांचीही विक्री केली जाऊ लागली.
विशेष म्हणजे डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय उपलब्ध होणारी ताप, सर्दी, डोकेदुखी किंवा किरकोळ त्रासांवरील औषधे अशा स्टॉल्सवर विकण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यामुळे स्वतंत्र मेडिकल स्टोअरची गरज काही प्रमाणात कमी झाली.
प्रवाशांच्या आरोग्यविषयक गरजा लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. देशातील अनेक प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर जनऔषधी केंद्रे सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. या केंद्रांमधून परवडणाऱ्या दरात औषधे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, मोठ्या आणि ए-वन श्रेणीतील रेल्वे स्थानकांवर वैद्यकीय सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठीही पावले उचलली जात आहेत. काही ठिकाणी प्राथमिक उपचार केंद्रे, डॉक्टरांची उपलब्धता आणि आपत्कालीन आरोग्य सेवा यांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे.
रेल्वे स्थानकांवर स्वतंत्र मेडिकल स्टोअर्स फार कमी प्रमाणात दिसत असले, तरी सामान्य औषधे काही बहुउद्देशीय स्टॉल्सवर उपलब्ध असू शकतात. मात्र, नियमितपणे औषधे घेणाऱ्या प्रवाशांनी प्रवासाला निघण्यापूर्वी आवश्यक औषधांचा साठा सोबत ठेवणे अधिक सुरक्षित ठरते. विशेषतः दीर्घकालीन आजारांवरील औषधे किंवा डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची गरज असलेली औषधे प्रवासापूर्वीच सोबत घेणे आवश्यक आहे.
एकूणच, रेल्वे स्थानकांवर मेडिकल स्टोअर्सची संख्या कमी असली तरी प्रवाशांच्या आरोग्य गरजांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले नाही. बदलत्या धोरणांनुसार रेल्वे प्रशासन आता बहुउद्देशीय स्टॉल्स, जनऔषधी केंद्रे आणि सुधारित आरोग्य सुविधा यांच्या माध्यमातून प्रवाशांना आवश्यक सेवा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहे.