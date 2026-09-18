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Explained: ठाकरेंच्या शिवसेनेला भलतीच शंका! 'मोदी वगैरे लोक मागास आणि...', 2029 च्या निवडणुकीचा उल्लेख करत 5 लाख नव्या EVM वरुन सुनावलं

ईव्हीएममध्ये कशापद्धतीने फेरफार केला जातो, मतदानकेंद्रांवर नेमकं काय होतं यासंदर्भात भाष्य करतानाच ठाकरेंच्या शिवसेनेनं भारतीय जनता पार्टीवर निशाणा साधल्याचं दिसत आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 18, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:14 AM IST
Explained: ठाकरेंच्या शिवसेनेला भलतीच शंका! 'मोदी वगैरे लोक मागास आणि...', 2029 च्या निवडणुकीचा उल्लेख करत 5 लाख नव्या EVM वरुन सुनावलं
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं थेट साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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