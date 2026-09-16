/Explained: PM मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याच्या आयातीला मोठा फटका! सणासुदीआधी आयात 57% घटली; सोनं-चांदी स्वस्त होणार?

Gold Demand in India: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरज नसल्यास सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, भारताच्या सोन्याच्या आयातीत मोठी घट झाल्याचे ताज्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. सणासुदीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच ऑगस्ट महिन्यात सोन्याची आयात तब्बल 57 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. मात्र, आयात घटल्याने देशाच्या परकीय चलनाची बचत होत असली, तरी ज्वेलरी उद्योगासमोर चिंता वाढली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना अनावश्यक सोन्याची खरेदी न करण्याचे आवाहन यापूर्वी मे महिन्यात केले होते. त्यानंतर 1 सप्टेंबर रोजीही त्यांनी गरज नसेल तर सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले. याच काळात देशात दसरा, धनत्रयोदशी आणि दिवाळीसारखा महत्त्वाचा सणासुदीचा हंगाम सुरू होत आहे. या काळात भारतात सोन्याची खरेदी मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या आवाहनासोबतच सोन्याच्या वाढलेल्या किमतींचा ग्राहकांच्या खरेदीवर किती परिणाम होतो, याकडे ज्वेलरी उद्योगाचे लक्ष लागले आहे. इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनच्या अंदाजानुसार, या वर्षी सोन्याच्या विक्रीत सुमारे 10 ते 12 टक्क्यांची घट होऊ शकते.
सोन्याच्या आयातीत 57 टक्क्यांची घसरण
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट 2026 मध्ये भारताने सुमारे 2.3 अब्ज डॉलर किमतीचे सोने आयात केले. ऑगस्ट 2025 मध्ये हा आकडा सुमारे 5.4 अब्ज डॉलर होता. म्हणजेच वर्षभराच्या तुलनेत सोन्याच्या आयातीत तब्बल 57 टक्क्यांची घट झाली आहे. आयात कमी झाल्यामुळे देशाच्या परकीय चलनावरील खर्चाचा काही प्रमाणात भार कमी झाला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 3.1 अब्ज डॉलरची आयात बचत झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. भारत आपल्या सोन्याच्या गरजेपैकी मोठा हिस्सा आयातीद्वारे पूर्ण करतो. त्यामुळे सोन्याच्या आयातीत घट झाल्यास देशाच्या आयात बिलावर आणि परकीय चलनाच्या वापरावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, याच वेळी जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगासाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक ठरू शकते.
2025 मध्ये धनत्रयोदशीच्या दिवशी देशात मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची खरेदी झाली होती. ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशनच्या आकडेवारीनुसार, त्या दिवशी सुमारे ₹60,000 कोटींच्या सोन्याची खरेदी झाली होती. ही खरेदी 2024 च्या तुलनेत सुमारे 25 टक्क्यांनी जास्त होती. मात्र, यंदा परिस्थिती वेगळी आहे. सोन्याच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ ग्राहकांच्या बजेटवर परिणाम करत आहे. गेल्या वर्षाच्या सप्टेंबरच्या तुलनेत यंदा सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹11,100 ने वाढला आहे. त्यामुळे एका बाजूला सोन्याची किंमत वाढली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अनावश्यक खरेदी टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या दोन्ही घटकांचा सणासुदीतील सोन्याच्या मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Metals Focus च्या आकडेवारीनुसार, 2026 च्या पहिल्या सहामाहीत भारतातील ज्वेलरीच्या वापरात वर्षभराच्या तुलनेत 17 टक्क्यांची घट झाली आहे. जर सणासुदीच्या काळातही मागणीमध्ये अशीच कमजोरी कायम राहिली, तर ज्वेलर्स आणि संपूर्ण जेम्स अँड ज्वेलरी उद्योगावर दबाव वाढू शकतो. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत जेम्स अँड ज्वेलरी क्षेत्राचे महत्त्व मोठे आहे. या क्षेत्राचा देशाच्या GDP मध्ये सुमारे 7 टक्के वाटा असल्याचे सांगितले जाते, तर 50 लाखांहून अधिक लोक या उद्योगाशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जोडलेले आहेत. त्यामुळे सोन्याची मागणी कमी होणे हा केवळ ज्वेलर्सच्या विक्रीचा प्रश्न नसून, या संपूर्ण क्षेत्राच्या व्यवसायावर आणि रोजगारावर परिणाम करणारा मुद्दा ठरू शकतो.
सोन्याच्या आयातीत झालेली मोठी घट भारतासाठी परकीय चलनाच्या दृष्टीने सकारात्मक ठरू शकते. मात्र, देशांतर्गत सोन्याची मागणी आणि ज्वेलरी विक्री कमी झाल्यास त्याचा परिणाम उद्योगावर होण्याची शक्यता आहे. आता दसरा, धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या काळात ग्राहक सोन्याच्या वाढलेल्या किमती आणि पंतप्रधानांच्या आवाहनाला किती प्रतिसाद देतात, यावर बाजाराची पुढील दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल.
सोन्या-चांदीचा भाव कमी होऊ शकतो, पण फक्त भारतातील सोन्याची आयात 57% कमी झाली म्हणून सोने-चांदीचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरणे निश्चित नाही.