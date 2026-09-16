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Explained: PM मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याच्या आयातीला मोठा फटका! सणासुदीआधी आयात 57% घटली; सोनं-चांदी स्वस्त होणार?

India Gold Import and Demand: पंतप्रधान मोदींनी सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन केल्यानंतर भारतातील सोन्याच्या आयातीत घट झाली आहे. सणासुदीच्या काळापूर्वी भारतातील सोन्याच्या आयातीत 57 टक्क्यांनी घट झाली. यामुळे पुढे सोन्या-चांदीच्या किंमतीत घट दिसून येणार का जाणून घ्या. 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 16, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:58 AM IST
Explained: PM मोदींच्या आवाहनानंतर सोन्याच्या आयातीला मोठा फटका! सणासुदीआधी आयात 57% घटली; सोनं-चांदी स्वस्त होणार?
Image Credit: Image Created by AI

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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