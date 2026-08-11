Explained: इंडेन, एचपी, आणि भारत गॅसचं कनेक्शन स्थगित होणार? 16 ऑगस्टपर्यंत 'हे' काम करा नाही तर बसेल फटका

Indane Gas, HP Gas, Bharat Gas Connection To Be Suspended On August 16? : एलपीजी ग्राहकांसाठी आधार-आधारित ई-KYC पुन्हा चर्चेत आले आहे. 16 ऑगस्टची मुदत जवळ येत असल्याने इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅसच्या अनेक ग्राहकांना ई-KYC पूर्ण करण्याचे SMS आणि इतर सूचना मिळत आहेत. त्यामुळे ई-KYC न केल्यास गॅस कनेक्शन बंद होणार का, सिलिंडर मिळणार का आणि अनुदानित दराचा लाभ थांबणार का, असे प्रश्न ग्राहकांच्या मनात आहेत. या संपूर्ण प्रकरणात एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, ई-KYC पूर्ण न केल्यास थेट गॅस कनेक्शन रद्द केले जाईल, असे सर्व ग्राहकांसाठी एकसारखे नियम असल्याचे समजू नये. मात्र, ज्या ग्राहकांना अनुदानित किंवा सवलतीच्या दराचा लाभ मिळतो, त्यांच्यासाठी आधार प्रमाणीकरण महत्त्वाचे ठरते.
ई-KYCसाठी 15 ऑगस्ट किंवा 16 ऑगस्ट अशी वेगवेगळी तारीख काही ठिकाणी सांगितली जात आहे. याचे एक कारण म्हणजे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये किंवा जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या सूचना दिल्या जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, काही अहवालांनुसार कर्नाटकातील मंगळुरू परिसरातील ग्राहकांना 15 ऑगस्टपर्यंत ई-KYC पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. गाझियाबादसाठीही अशाच प्रकारची अंतिम मुदत नमूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, इंडियन ऑइलकडून काही इंडेन ग्राहकांना 16 ऑगस्ट 2026 पर्यंत ई-KYC पूर्ण करण्याचा संदेश पाठवण्यात आला आहे. या संदेशानुसार, ई-KYC पूर्ण होईपर्यंत संबंधित ग्राहकांना घरगुती दरात LPG सिलिंडर मिळण्यास अडचण येऊ शकते.
त्यामुळे ग्राहकांनी केवळ सोशल मीडिया पोस्ट किंवा बातम्यांवर अवलंबून न राहता आपल्या LPG वितरकाकडून किंवा संबंधित कंपनीच्या अधिकृत अॅपवरून आपल्या कनेक्शनची नेमकी स्थिती तपासणे अधिक योग्य ठरेल.
ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. ई-KYCची प्रक्रिया प्रामुख्याने ग्राहकाची ओळख, LPG कनेक्शन आणि आधारशी संबंधित माहिती पडताळण्यासाठी केली जाते.विशेषतः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (PMUY) लाभार्थ्यांसाठी आधार प्रमाणीकरण महत्त्वाचे आहे, कारण त्यांना सामान्य घरगुती LPG दरापेक्षा सवलत किंवा सरकारी मदतीचा लाभ मिळू शकतो.ई-KYC प्रलंबित राहिल्यास संबंधित ग्राहकाला सवलतीच्या दराचा लाभ मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये सिलिंडर घरगुती सवलतीच्या दराऐवजी लागू असलेल्या इतर दराने घ्यावा लागू शकतो. म्हणूनच, ई-KYC न केल्याने प्रत्येक ग्राहकाचे कनेक्शन 16 ऑगस्टला आपोआप रद्द होईल, असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. मात्र, भविष्यातील अडचणी टाळण्यासाठी पात्र ग्राहकांनी ई-KYC शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करणे सुरक्षित आहे.
आधार-आधारित ई-KYCमुळे LPG ग्राहकाची ओळख आणि कनेक्शनची माहिती पडताळण्यास मदत होते. यामुळे सरकारी सवलती किंवा अनुदान योग्य लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवणे आणि LPG कनेक्शनशी संबंधित नोंदी अद्ययावत ठेवणे सोपे होते. ग्राहकांसाठी याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे भविष्यात सिलिंडर बुकिंग, सबसिडी किंवा कनेक्शनशी संबंधित सेवांमध्ये अनावश्यक अडथळे येण्याची शक्यता कमी होते.
ई-KYC करण्यासाठी ग्राहकांना संबंधित तेल कंपनीचे अधिकृत अॅप वापरता येते. साधारणपणे प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे:
1. संबंधित अॅप डाउनलोड करा
आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशनसाठी आवश्यक असल्यास AadhaarFaceRD अॅपही वापरावे लागू शकते.
2. मोबाइल क्रमांकाने लॉगिन करा
आपल्या LPG कनेक्शनशी जोडलेल्या मोबाइल क्रमांकाचा वापर करून अॅपमध्ये लॉगिन किंवा नोंदणी करा. त्यानंतर OTPच्या माध्यमातून मोबाइल क्रमांकाची पडताळणी करा.
3. आपले LPG कनेक्शन निवडा
इंडेन ग्राहकांना काही प्रकरणांमध्ये आपली 16 अंकी LPG ID वापरून कनेक्शन अॅपशी जोडावे लागू शकते. भारत गॅस आणि HP गॅससाठी संबंधित अॅपमध्ये LPG कनेक्शनची माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
4. ई-KYCचा पर्याय शोधा
5. आधार प्रमाणीकरणासाठी संमती द्या
नियम व अटी वाचल्यानंतर आवश्यक संमती द्या आणि आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशनची प्रक्रिया सुरू करा.
6. फेस स्कॅन पूर्ण करा
‘Capture Face’ किंवा त्यासारख्या पर्यायावर क्लिक करून AadhaarFaceRD अॅपला कॅमेरा वापरण्याची परवानगी द्या. त्यानंतर स्क्रीनवर दिलेल्या सूचनांनुसार चेहऱ्याचे स्कॅनिंग पूर्ण करा.
ग्राहकांनी काय करावे?
अंतिम मुदतीबाबत वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या तारखा समोर येत असल्याने शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबणे टाळणे चांगले. आपल्या LPG कनेक्शनसाठी ई-KYC प्रलंबित असल्यास ते अधिकृत अॅपद्वारे, LPG वितरकाकडे किंवा सिलिंडरच्या डिलिव्हरीवेळी उपलब्ध सुविधेनुसार पूर्ण करता येऊ शकते.
थोडक्यात, 16 ऑगस्टला सर्व इंडेन, भारत गॅस किंवा HP गॅस कनेक्शन आपोआप रद्द होतील, असे मानणे योग्य नाही. मात्र, सवलतीच्या घरगुती LPG दराचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी पात्र ग्राहकांनी ई-KYC पूर्ण करून आपली माहिती अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे.