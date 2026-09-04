/Explained: पेट्रोल-डिझेल पुन्हा महागणार? अमेरिका-इराण तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ

Crude Oil, Petrol-Diesel Price: अमेरिका आणि इराणमधील वाढता तणाव, इस्रायलच्या धमक्या आणि होर्मुज सामुद्रधुनीतील जहाजांची घटलेली वाहतूक यामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. दुसरीकडे, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनसोबत शांतता कराराची शक्यता व्यक्त केल्याने बाजाराला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. या घडामोडींचा परिणाम क्रूड ऑईलच्या किमतीवर होत असून, त्याचा थेट परिणाम भविष्यात पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक तेल बाजारात सध्या चढ-उताराचं वातावरण आहे. अमेरिकेकडून इराणवर करण्यात आलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर मध्य-पूर्वेतील परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण झाली आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. इराणच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या अलीकडील हल्ल्यांमध्ये 18 जणांचा मृत्यू झाला असून 108 जण जखमी झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ब्रेंट क्रूडचा दर 95.52 डॉलर प्रति बॅरल, तर WTI क्रूड 91.30 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचलं.
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांनीही इराणने व्यावसायिक जहाजांवरील हल्ले थांबवले नाहीत, तर चर्चेची शक्यता नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे तेल पुरवठ्याबाबतची चिंता कायम आहे.
एका बाजूला युद्धजन्य परिस्थितीमुळे क्रूडच्या किमती वाढत असताना रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या वक्तव्यामुळे बाजाराला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. एका आर्थिक परिषदेत बोलताना पुतिन यांनी रशिया आणि युक्रेनमध्ये शांतता करार होण्याची शक्यता असल्याचे संकेत दिले. अमेरिका आणि चीनसारखे देशही या प्रक्रियेला पाठिंबा देत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. रशिया-युक्रेन युद्ध थांबल्यास रशियन तेल रिफायनरींवरील हल्ले कमी होऊ शकतात आणि जागतिक इंधन पुरवठा पुन्हा सुरळीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे क्रूड ऑईलच्या किमतीत आणखी मोठी वाढ होण्याला काही प्रमाणात आळा बसला आहे.
जगभरातील तेल वाहतुकीसाठी होर्मुज सामुद्रधुनी हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो. मात्र, सध्या या मार्गावरील वाहतुकीवर युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम होत आहे. शिपिंग डेटानुसार, बुधवारी केवळ 6 कमोडिटी जहाजांनी होर्मुज सामुद्रधुनी पार केली. सामान्य परिस्थितीत दररोज 13 हून अधिक जहाजांची या मार्गावरून वाहतूक होते. इराणने काही परदेशी जहाजांना ब्लॅकलिस्ट करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळे या महत्त्वाच्या तेल मार्गावर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, इराणकडून काही प्रमाणात परवानगी मिळाल्यानंतर इराकने ऑगस्टमध्ये तेल निर्यात वाढवून दररोज 2.34 दशलक्ष बॅरल केली आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमतीतील पुढील हालचाल प्रामुख्याने अमेरिका-इराणमधील तणाव कोणत्या दिशेने जातो, यावर अवलंबून राहणार आहे. त्याचबरोबर इस्रायलने इराणच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्याची दिलेली धमकीही तेल बाजारासाठी चिंतेचा विषय आहे. होर्मुज सामुद्रधुनीतील तेल वाहतूक आणि पुरवठा साखळी सुरक्षित होत नाही, तोपर्यंत क्रूड ऑईलच्या दरात अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाचे दर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर राहिल्यास त्याचा परिणाम इंधनाच्या किमतींसह सर्वसामान्यांच्या बजेटवरही होऊ शकतो.
दरम्यान, देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सध्या कोणताही बदल केलेला नाही. मागील काही दिवसांत क्रूड ऑईलच्या किमतीत घसरण झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. मात्र, आता पुन्हा कच्च्या तेलाच्या दरात तेजी दिसून येत आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्यांनीही यापूर्वी भारतात इतर देशांच्या तुलनेत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ झालेली नसल्याचं म्हटलं होतं.
सध्या दिल्लीत पेट्रोलचा दर 102.12 रुपये प्रति लिटर, तर डिझेल 95.20 रुपये प्रति लिटर आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी हे दर कायम ठेवले आहेत.