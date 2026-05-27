/Explained: पेट्रोल-डिझेल थेट 10 रुपयांनी वाढणार? सर्वसामान्यांच्या खिशावर आणखी ताण? Experts नी दिले संकेत!

Petrol Disel Price: देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांची चिंता वाढवली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती झपाट्याने वाढत असल्याने सरकारी तेल कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झालाय. गेल्या काही दिवसांत इंधन दरात अनेक टप्प्यांत वाढ करण्यात आली असली तरी कंपन्यांचा तोटा अद्याप भरून निघालेला नाही. त्यामुळे येत्या काळात पेट्रोल-डिझेल दरात आणखी 9 ते 10 रुपयांची वाढ होऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय. या संभाव्य दरवाढीमुळे महागाई, वाहतूक खर्च आणि घरगुती बजेटवर मोठा परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काय घडलंय नेमकं? सर्वसामान्यांवर याचा कसा परिणाम होणारेय? सविस्तर जाणून घेऊया.
इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्यांना सध्या मोठ्या आर्थिक तोट्याचा सामना करावा लागत आहे. काही अहवालांनुसार, दरवाढीनंतरही कंपन्यांना दररोज सुमारे 600 कोटी रुपयांचा फटका बसतोय. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 100 डॉलरच्या पुढे गेल्याने आयात खर्च प्रचंड वाढला आहे. कंपन्यांच्या मते, सध्याचे दर वास्तविक खर्चाच्या तुलनेत कमी असल्याने नुकसान टाळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने दरवाढ सुरू राहू शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केलाय.
मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. विशेषतः होर्मूज सामुद्रधुनीत निर्माण झालेल्या तणावामुळे अनेक देशांमध्ये तेल वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील प्रत्येक वाढ भारतीय ग्राहकांच्या खिशावर थेट परिणाम करते. तज्ज्ञांच्या मते, परिस्थिती आणखी गंभीर झाली तर इंधन दर आणखी वाढू शकतात. काही विश्लेषकांनी तर पेट्रोल-डिझेल दरात 10 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
मे 2026 मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सलग अनेक वेळा वाढ करण्यात आली आहे. काही शहरांमध्ये पेट्रोलने 110 रुपयांचा टप्पाही ओलांडला आहे. दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद आणि जयपूरसारख्या शहरांमध्ये दर झपाट्याने वाढल्याने वाहनधारकांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. दरवाढीच्या भीतीने अनेक ठिकाणी नागरिकांनी टाक्या फुल करून घेण्यास सुरुवात केली आहे. पुणे आणि नागपूरमध्ये इंधन विक्रीत मोठी वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारकडून पुरेसा साठा असल्याचे सांगितले जात असले तरी बाजारात चिंतेचं वातावरण कायम आहे.
इंधन दरवाढीचा परिणाम केवळ वाहनधारकांपुरता मर्यादित राहत नाही. ट्रान्सपोर्ट खर्च वाढल्याने भाजीपाला, दूध, धान्य, बांधकाम साहित्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दरही वाढण्याची शक्यता असते. डिझेल महागल्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो आणि त्याचा थेट परिणाम बाजारभावांवर दिसून येतो. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सध्याची परिस्थिती कायम राहिली तर आगामी महिन्यांत महागाई आणखी वाढू शकते. मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार कुटुंबांच्या मासिक बजेटवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारसमोर सध्या मोठे आर्थिक आणि राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. एका बाजूला तेल कंपन्यांचे नुकसान थांबवणे आवश्यक आहे, तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकांवरील आर्थिक ताण कमी ठेवण्याची जबाबदारी आहे. यापूर्वी सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात करून काहीसा दिलासा दिला होता. मात्र सध्याच्या जागतिक परिस्थितीत महसूल घट आणि वाढते आयात बिल यामुळे मोठे निर्णय घेणे कठीण झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले नाहीत तर पेट्रोल-डिझेलचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.