महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक: लोकसभेच्या पुनर्रचनेतून नवे राजकीय समीकरण

देशाच्या राजकीय आणि लोकशाही संरचनेत मोठा बदल घडवणारी महत्त्वाची पावले केंद्र सरकारने उचलणार आहेत. महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी आणि मतदारसंघांची नव्याने पुनर्रचना करण्यासाठी (परिसीमन) केंद्र सरकार संसदेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडणार आहे. या विधेयकांच्या माध्यमातून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासोबतच, लोकसंख्येच्या बदलत्या आकडेवारीनुसार जागांचे पुनर्वाटप करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
या विधेयकाची प्रत खासदारांना देण्यात आली असून, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक संसदेत मांडणार आहेत. या प्रक्रियेत संविधानातील काही महत्त्वाच्या अनुच्छेदांमध्ये दुरुस्ती करून, सध्याच्या लोकसंख्येच्या आधारे प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
प्रस्तावित विधेयकानुसार, लोकसभेतील सदस्यसंख्या सध्याच्या 543 वरून वाढवून 850 करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये 815 जागा राज्यांसाठी तर 35 जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राखीव असतील. सध्या संविधानानुसार लोकसभेची कमाल मर्यादा 550 आहे, त्यामुळे या वाढीसाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक ठरणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सध्याचे जागावाटप 1971 च्या जनगणनेवर आधारित आहे. गेल्या काही दशकांत देशाची लोकसंख्या, स्थलांतराचे प्रमाण, शहरीकरण आणि प्रादेशिक विकासात मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे अनेक मतदारसंघांमध्ये लोकसंख्येतील असमतोल वाढला आहे, जो या विधेयकाद्वारे दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न आहे.
मतदारसंघांच्या सीमा आणि जागांचे पुनर्निर्धारण करण्याच्या प्रक्रियेला ‘परिसीमन’ (Delimitation) म्हणतात. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 82 नुसार, प्रत्येक जनगणनेनंतर ही प्रक्रिया होणे अपेक्षित आहे. मात्र, 2001 मधील 84व्या घटनादुरुस्तीमुळे 2026 पर्यंत परिसीमन स्थगित ठेवण्यात आले होते.
आता सरकार अनुच्छेद 82 मधील ‘प्रोव्हायझो’ (अटीची तरतूद) हटवण्याचा प्रस्ताव ठेवत आहे. यामुळे 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे परिसीमन प्रक्रिया राबवता येईल. 1 एप्रिलपासून सुरू झालेली नवी जनगणना 2027 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असली तरी, त्या निकालांची प्रतीक्षा न करता सध्याच्या उपलब्ध आकडेवारीवर प्रक्रिया सुरू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
या विधेयकाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी. त्यानुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.
• एकूण जागांपैकी 33 टक्के महिलांसाठी आरक्षित
• आरक्षणाचा कालावधी 15 वर्षे
• अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षण
• आरक्षित जागांचे रोटेशन—प्रत्येक निवडणुकीत वेगवेगळ्या मतदारसंघांना संधी
सरकारच्या मते, पुढील जनगणना आणि त्यानंतरची परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी बराच कालावधी लागेल. त्यामुळे महिलांच्या राजकीय सहभागाला विलंब होऊ नये, यासाठी सध्याच्या उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला जात आहे.
विधेयकात परिसीमन आयोग स्थापन करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे.
• अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश
• सदस्य: मुख्य निवडणूक आयुक्त (किंवा त्यांचे प्रतिनिधी) आणि संबंधित राज्यांचे राज्य निवडणूक आयुक्त
हा आयोग देशभरातील मतदारसंघांच्या सीमा नव्याने निश्चित करेल. आयोग आपले प्राथमिक प्रस्ताव सार्वजनिक करेल आणि नागरिकांकडून आक्षेप व सूचना मागवेल. अंतिम निर्णय राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर लागू होईल आणि त्यानंतरच्या सर्व निवडणुका नव्या परिसीमनावर आधारित होतील.
सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार, १९७१ च्या लोकसंख्येवर आधारित जागा ‘गोठवण्यामागे’ त्या काळात धोरणात्मक कारणे होती. मात्र, गेल्या पाच दशकांत भारताच्या लोकसंख्येच्या रचनेत मोठे बदल झाले आहेत. आंतरराज्य स्थलांतर, शहरीकरण आणि काही भागांतील वेगाने वाढलेली लोकसंख्या यामुळे मतदारसंघांमध्ये मोठी विषमता निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, नव्या विधेयकांद्वारे लोकशाही प्रतिनिधित्व अधिक समतोल आणि वास्तवाशी सुसंगत करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
महिला आरक्षण आणि परिसीमन या दोन मोठ्या सुधारणा एकाच वेळी पुढे नेण्याचा केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न भारतीय राजकारणात नवे समीकरण निर्माण करू शकतो. लोकसंख्येच्या बदलत्या आकडेवारीनुसार जागांचे पुनर्वाटप आणि महिलांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्याच्या दिशेने हे पाऊल निर्णायक ठरू शकते.