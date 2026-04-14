दगडफेक, जाळपोळ, तोडफोड अन् 60 पेक्षा जास्त जण अटकेत; नोएडामध्ये रस्त्यांवर लोक का उतरलेत?

Noida Protest: नोएडाच्या रस्त्यांवर सोमवारी मोठा गोंधळ उडाल्याचं चित्र होतं. वेतनवाढ करण्याची मागणी करत, फॅक्टरी मजुरांनी हिंसक प्रदर्शन केलं. यावेळी पोलिसांच्या वाहनांना पेटवण्यात आलं. सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान करण्यात आलं. अनेक ठिकाणी दगडफेक करण्यात आली. ही दगडफेक सरकारच्या वतीने करण्यात आलेला कट असल्याचा आरोप करण्यात आला. कामगार मंत्री अनिल राजभर यांनी या आंदोलनाचा पाकिस्तानशी संबंध असल्याचा आरोप केला.
मजुरांच्या आंदोलनामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक ठप्प झाली होती. यामुळे सकाळच्या वेळी दिल्लीकडे जाणाऱ्या अनेक रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली आणि लोक अडकले. दिल्ली-नोएडा सीमेवर कित्येक किमीपर्यंत वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, फेज-2 आणि सेक्टर-60 येथील विविध औद्योगिक घटकांमधील कर्मचारी सकाळी मोठ्या संख्येने एकत्र आले आणि त्यांनी आपल्या वेतन सुधारणेच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या मागणीबाबत घोषणा देत निदर्शने केली.
कामगार आपल्या इतर मागण्यांसोबतच, शेजारील राज्य असलेल्या हरियाणामधील वेतनवाढीच्या धर्तीवर वेतनवाढीची मागणी करत आहेत. सेक्टर-62 आणि सेक्टर-84 मधील कामगारांनीही पहाटेच्या वेळीच आपले आंदोलन सुरू केले. आंदोलकांनी राष्ट्रीय महामार्ग-9 रोखून धरला. परिणामी, गाझियाबादजवळ दिल्ली आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशला जोडणाऱ्या या प्रमुख मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
हे आंदोलन काही वेळातच हिंसक झालं होतं. काही आंदोलकांनी सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस करत तोडफोड केली. दगडफेक करत, वाहनांना आग लावण्यात आली.
पोलिसांनी निवेदन जारी करत परिस्थिती सध्या नियंत्रणात असून तिच्यावर लक्ष ठेवलं जाईल असं सांगितलं आहे. कर्मचाऱ्यांना समजावण्याचा आणि शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी गरज आहे तिथे बळाचा वापर केला जात आहे. अधिकाऱ्यांनी लोकांना अफवांकडे लक्ष न देण्याचं आवाहन केलं आहे. प्रभावित ठिकाणी स्थिती सामान्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.
गौतम बुद्ध नगरच्या पोलीस आयुक्त लक्ष्मी सिंह यांनी सांगितले की, एका कटाचा भाग म्हणून दोन सोशल मीडिया हँडल्सद्वारे गोळीबाराच्या अफवा पसरवण्यात आल्या, ज्यानंतर हिंसाचार भडकला. त्यांनी पुढे सांगितले की, या दोन्ही हँडल्सची ओळख पटली असून, त्यांच्या विरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला आहे.
गौतम बुद्ध नगरचे अतिरिक्त कामगार आयुक्त राकेश द्विवेदी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, , कामगार प्रामुख्याने वेतनवाढीची आणि मुलभूत सुविधांची मागणी करत आहेत. ही वेतनवाढ शेजारील राज्य हरियाणामधील पद्धतीवर आधारित असावी अशी त्यांची मागणी आहे. याव्यतिरिक्त, ओव्हरटाइम पे, जेवण आणि इतर सुविधांशी संबंधित काही प्रलंबित प्रश्नही आहेत.
त्यांनी माहिती दिली की, 8 एप्रिल रोजी हरियाणा सरकारने अकुशल कामगारांचे किमान वेतन दरमहा 11 हजार 274 वरून वाढवून 15 हजार 220 इतके केले असून, ही वाढ 1 एप्रिलपासून लागू झाली आहे. आंदोलकांनी सांगितलं की, कमी वेतन आणि कामाच्या असमाधानकारक परिस्थितीमुळे त्यांना रस्त्यावर उतरणं भाग पडलं आहे.
12-12 तास काम करुनही कामगारांना दरमहा केवळ 11 ते 15 हजार इतकंच वेतन मिळते; ज्यामुळे आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे त्यांना कठीण जात आहे असं एका कामगाराने सांगितलं आहे. आणखी एक आंदोलक, नकुल सिंग याने असा आरोप केला की, कंपन्या सरकारी नियमांनुसार अतिवेतनाची (ओव्हरटाइमची) रक्कम अदा करण्यात अपयशी ठरत आहेत, ज्यामुळे कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला आहे. डबल शिफ्टमध्ये काम करुन घेतात आणि एका शिफ्टचे पैसे देतात असाही कामगारांचा आरोप आहे.
जिल्हा दंडाधिकारी मेधा रूपम यांनी रविवारी औद्योगिक घटकांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठका घेतल्या आणि कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. काम सुरू ठेवू इच्छिणाऱ्या कामगारांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये, तसेच व्यवस्थापनाने सरकारी नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांशी संवाद कायम ठेवावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
त्यांनी अशी घोषणा केली की, कामगारांना ओव्हरटाइमचा मोबदला कोणत्याही कपातीशिवाय, नेहमीच्या दराच्या दुप्पट दराने दिला जाईल आणि त्यांना आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी घेण्याचा अधिकार असेल. रविवारी काम केल्यास दुप्पट वेतन दिले जाईल, तर नियमांनुसार बोनसही प्रदान केला जाईल.