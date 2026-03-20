  • Explained: वर्ल्ड हॅपीनेस इंडेक्समधून भारताचं स्थान का बदललं? काय आहेत कारणं? गांभीर्य घ्या समजून!

Explained: वर्ल्ड हॅपीनेस इंडेक्समधून भारताचं स्थान का बदललं? काय आहेत कारणं? गांभीर्य घ्या समजून!

World Happiness Report:  या अहवालात फिनलंड देश सलग नवव्या वर्षी जगातील सर्वात आनंदी देश म्हणून समोर आला आहे. एकूण १४७ देशांच्या यादीत भारताने ११६वे स्थान पटकावले आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 20, 2026, 07:35 PM IST
Explained: वर्ल्ड हॅपीनेस इंडेक्समधून भारताचं स्थान का बदललं? काय आहेत कारणं? गांभीर्य घ्या समजून!
वर्ल्ड हॅपीनेस इन्डेक्स

World Happiness Report: ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीने नुकतीच जाहीर केलेली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट २०२६ हा जगभरातील आनंदाची स्थिती सांगणारा महत्त्वाचा अहवाल आहे. गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात फिनलंड देश सलग नवव्या वर्षी जगातील सर्वात आनंदी देश म्हणून समोर आला आहे. एकूण १४७ देशांच्या यादीत भारताने ११६वे स्थान पटकावले आहे. गेल्या वर्षी भारत ११८व्या स्थानावर होता, त्यामुळे यंदा थोडी सुधारणा दिसते. जगभरातील लोकांचे आनंदाचे प्रमाण कसे बदलत आहे आणि त्यामागे काही मोठे कारणे आहेत. विशेष म्हणजे या अहवालात सोशल मीडियाच्या वापरावर खूप चर्चा झाली आहे. 

सोशल मीडियाचा वापर 

सोशल मीडियाचा अतिरेक युवकांचा आनंद कमी करतोय, असा स्पष्ट इशारा या अहवालाने दिला आहे. इंटरनेटवर आधारित सोशल मीडिया जास्त वापरल्याने तरुणांच्या मनात आनंद कमी होत आहे. विशेषतः इंग्रजी बोलणाऱ्या देशांमध्ये आणि पश्चिमी युरोपमध्ये किशोरवयीन मुलींवर याचा वाईट परिणाम दिसतो. मुली जेव्हा सोशल मीडियावर जास्त वेळ घालवतात तेव्हा त्यांना जीवनाबद्दल समाधान कमी वाटते. याउलट, ज्या मुली कमी वापर करतात त्यांच्यात अशी समस्या कमी आहे. अहवाल सांगतो की सोशल मीडिया आणि आनंद यांच्यात नकारात्मक संबंध आहे. म्हणजे जितका जास्त वापर, तितका कमी आनंद. हे तरुणांसाठी खूप गंभीर बाब आहे कारण आजकाल सर्वजण मोबाईल आणि सोशल मीडिया शिवाय राहू शकत नाही. 

रोजचा अडीच तास सोशल मीडियावर

१५ वर्षांच्या मुलींवर सोशल मीडियाचा खास प्रभाव दाखवला गेला आहे. ज्या मुली रोज पाच तास किंवा त्यापेक्षा जास्त सोशल मीडिया वापरतात, त्यांना आपले जीवन फारसे समाधानकारक वाटत नाही. पण ज्या मुली कमी वेळ घालवतात त्यांच्यात ही समस्या दिसत नाही. याउलट, जे तरुण रोज एक तासापेक्षा कमी सोशल मीडिया वापरतात, त्यांचा आनंद सर्वाधिक असतो. हे आकडे सांगतात की अगदी न वापरणाऱ्यांपेक्षा थोडा वापर करणारे तरुण अधिक आनंदी आहेत. सरासरी किशोरवयीन मुले रोज २.५ तास सोशल मीडियावर घालवतात. हे प्रमाण खूप जास्त आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. सोशल मीडियावर स्क्रोल करत बसणे हा एक मोठा व्यसनासारखा झाला आहे. 

कमी वापर करणारे आनंदी 

कमी वापर करणारे तरुण अधिक आनंदी असतात, हे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. जे तरुण दिवसाला एक तासापेक्षा कमी सोशल मीडिया वापरतात त्यांचा आनंद पातळी सर्वात उंच आहे. अगदी सोशल मीडिया न वापरणाऱ्यांपेक्षा देखील त्यांचा आनंद जास्त आहे. याचा अर्थ असा की पूर्णपणे बंद करण्यापेक्षा मर्यादित आणि नियंत्रित वापर फायद्याचा ठरतो. पण आजकाल मुले सरासरी २.५ तास घालवतात, म्हणजे हे प्रमाण दुप्पट आहे. यामुळे त्यांना खऱ्या जीवनातील आनंद, खेळ, मैत्री आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी कमी होते. सोशल मीडियावर जास्त स्क्रोलिंग केल्याने एकटेपणा, चिंता आणि नैराश्य वाढते. हे सगळे सोप्या शब्दात समजावून सांगायचे तर सोशल मीडिया हे तरुणांसाठी ‘आनंद चोर’ बनले आहे. 

सकारात्मक परिणाम 

जगातील काही भागांत सोशल मीडिया सकारात्मक परिणाम देतो. पश्चिम आशिया आणि दक्षिण अमेरिका या भागांमध्ये सोशल मीडिया जास्त वापरला जातो तरी तरुणांची खुशी कमी झालेली नाही. उलट, तिथे सोशल मीडिया आणि आनंद यांचा संबंध सकारात्मक आहे. याचा अर्थ असा की सर्वत्र एकसारखा वाईट परिणाम होत नाही. स्थानिक संस्कृती, कुटुंब व्यवस्था आणि इतर घटकांमुळे काही ठिकाणी हे माध्यम फायद्याचे ठरते. पण इंग्रजी बोलणाऱ्या देशांत आणि युरोपमध्ये मात्र नकारात्मक प्रभाव जास्त दिसतो. यावरून हे स्पष्ट होते की सोशल मीडियाचा वापर कसा आणि कुठे केला यावर सर्व काही अवलंबून आहे. काही ठिकाणी ते जोडणीचे साधन बनते तर काही ठिकाणी अलगावाचे. 

तरुणांची स्थिती खालावली 

अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये तरुणांची स्थिती खालावली आहे. गेल्या दहा वर्षांत २५ वर्षांखालील तरुणांच्या जीवन मूल्यमापनात मोठी घसरण झाली आहे. यामागे सोशल मीडियावर तासन्तास स्क्रोलिंग हे मुख्य कारण आहे. २०२६ च्या यादीत सलग दुसऱ्या वर्षी कोणताही इंग्रजी बोलणारा देश टॉप १० मध्ये नाही. अमेरिका २३व्या, कॅनडा २५व्या आणि ब्रिटन २९व्या स्थानावर आहे. हे आकडे दाखवतात की ज्या देशांत सोशल मीडिया जास्त वापरला जातो तिथे तरुण कमी आनंदी होत आहेत. अनेक देश आता अल्पवयीन मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी किंवा मर्यादा घालण्याचा विचार करत आहेत. या अहवालामुळे असे निर्णय आणखी वेगवान होतील. 

अहवाल कशावर आधारित? 

हा अहवाल सहा मुख्य निकषांवर तयार केला गेला आहे – प्रति व्यक्ती जीडीपी, आयुष्याची अपेक्षा, सामाजिक मदत, जीवनाच्या निर्णयांची स्वातंत्र्य, उदारता आणि भ्रष्टाचाराची भावना. टॉप ५ आनंदी देश – फिनलंड, आइसलंड, डेन्मार्क, कोस्टारिका, स्वीडन. सर्वात कमी आनंदी देश – अफगानिस्तान, सिएरा लियोन, मलावी, झिम्बाब्वे, बोत्सवाना. 

यातून काय शिकणं गरजेचं?

अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की सोशल मीडियाचा अतिरेक थांबवणे गरजेचे आहे. पालक, शाळा आणि सरकारांनी तरुणांना मर्यादित वापर शिकवावा. कमी वेळ घालवल्याने आनंद वाढतो हे सिद्ध झाले आहे. म्हणून आता प्रत्येकाने सोशल मीडिया स्मार्टपणे वापरायला हवा, नाहीतर तरुण पिढीचा आनंद खरोखरच हरवेल. एकूणच हा अहवाल तरुणांसाठी जागरूकतेचा इशारा आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

