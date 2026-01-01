English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
2026 ठरणार राष्ट्रीय राजकारणाला कलाटणी देणारं वर्ष; कारण...; नेमकं घडणार काय? जाणून घ्या

Year In Politics 2026 Important Elections In India: केवळ महाराष्ट्रात नाही तर देशभरात या वर्षी वेगवेगळ्या निवडणुका पार पडणार आहेत. यंदाचं वर्ष देशासाठी राजकीयदृष्ट्या इतकं महत्त्वाचं का आहे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 1, 2026, 04:16 PM IST
2026 ठरणार राष्ट्रीय राजकारणाला कलाटणी देणारं वर्ष; कारण...; नेमकं घडणार काय? जाणून घ्या
यंदाचं वर्ष ठरणार फारच महत्त्वाचं

Year In Politics 2026 Important Elections In India: नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकींचा धुरळा उडला असून पहिल्या महिन्यातच राजकीय वातावरण तापलेलं दिसत आहे. या निवडणुकांपाठोपाठ जिल्हापरिषदेच्या निवडणुकाही पार पडणार आहे. मात्र 2026 हे वर्ष केवळ महाराष्ट्रच नाही तर राष्ट्रीय राजकारणामध्ये महत्त्वाचं असणार आहे. संपूर्ण वर्षभर देशात महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी घडणार आहेत. हे वर्ष एवढं महत्त्वचं का असणार आहे हे जाणून घेऊयात...

अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका

2026 हे वर्ष भारताच्या राजकीय दृष्टीने खूप महत्त्वाचे असण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे या वर्षभरात अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. संसदीय निवडणुकांबरोबरच देशात काही अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. 

कोणकोणत्या राज्यांमध्ये या वर्षी होणार विधानसभा निवडणुका

2026 मध्ये पाच राज्यांबरोबरच एका केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आणि विरोधकांसाठी अत्यंत निर्णायक ठरु शकतात. त्यातही पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांकडे सर्वांचेच लक्ष असणार आहे. 

असाम विधानसभा निवडणूक: ईशान्येकडील या राज्यात विद्यमान भाजप सरकारसाठी विरोधक मोठं आवाहन निर्माण करतील असं चित्र दिसत आहे. 
केरळ विधानसभा निवडणूक: एलडीएफ आणि युडीएफ यांच्यातील स्पर्धा दक्षिणेकडील राज्यात पाहायला मिळणार आहे.
पुदुचेरी विधानसभा निवडणूक: ज्या एकमेव केंद्रशासित प्रदेशामध्ये निवडणूक होणार आहे तो हाच प्रदेश.
तमिळनाडू विधानसभा निवडणूक: डीएमके-काँग्रेस आघाडीची परीक्षा या निवडणुकीत होणार आहे. भाजपा या ठिकाणी आव्हान देण्याच्या प्रयत्नात असणार हे नक्की.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक: ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपमध्ये काँटे की टक्कर होणार आहे. या निवडणुका एप्रिल-मे महिन्यात होण्याची शक्यता असून यांचा देशाच्या राजकीय वातावरणावर मोठा परिणाम होईल असं दिसत आहे.

राज्यसभा द्विवार्षिक निवडणुका

2026 मध्ये राज्यसभेच्या 75 जागांसाठी निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका अप्रत्यक्षपणे होतात. संसदेतील पक्षीय संतुलन या निवडणुकींमुळे बदलू शकतात. यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या शक्तीवर परिणाम होईल, असा अंदाज बांधला जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदा

भारतात 18 वी 'ब्रिक्स' शिखर परिषद याच वर्षी पार पडणार आहे. यामध्ये ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि नवीन सदस्यांसह चर्चा होणार आहे. याचप्रमाणे भारत-आफ्रिका फोरम शिखर परिषदही भारतात पार पडणार आहे. या परिषदेतून आफ्रिकन देशांसोबत भारताचे संबंध अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न असेल.
 

