Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Explained: बाळा, आता तुझे आयुष्य...; बलात्कार पीडितेला न्याय देताना न्यायालय भावूक, आश्वासनही दिलं

Explained: 'बाळा, आता तुझे आयुष्य...'; बलात्कार पीडितेला न्याय देताना न्यायालय भावूक, आश्वासनही दिलं

दिल्ली हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती सुनावणीवेळी भावूक  झाल्याचे पाहायला मिळाले.  निकालासोबत चिमुरडीसाठी एक संदेशही जोडला आहे. तसंच, आश्वासनही कायम ठेवले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 29, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:28 AM IST
Explained: 'बाळा, आता तुझे आयुष्य...'; बलात्कार पीडितेला न्याय देताना न्यायालय भावूक, आश्वासनही दिलं
Image Credit: Hc judge

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
अवघ्या काही सेकंदात अख्खा डोंगर नदीत कोसळला, नदीत चिखल-दगडांचा महापूर, निसर्गाचे महाभयानक रूप, पाहा Video
2
3
4
5