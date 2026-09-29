Explained: 'बाळा, आता तुझे आयुष्य...'; बलात्कार पीडितेला न्याय देताना न्यायालय भावूक, आश्वासनही दिलं

'बाळा आता तुझं आयुष्य जग, शाळेत जा, मित्र बनव, स्वप्न बघ, हे न्यायालय तुझं शौर्य कायम लक्षात ठेवेल,' हे शब्द आहेत दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांचे. बलात्कार प्रकरणातील आरोपीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना चिमुकलीची विनंती एकून व तिने दाखवलेले धाडस ऐकून न्यायालयही भावूक झाले. या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने निकालासोबत चिमुरडीसाठी एक संदेशही जोडला आहे. तसंच, हा आरोपी कधीच तुरुंगातून सुटणार नाही, असं आश्वासनदेखील दिलं आहे.
लैंगिक हिंसाचाराची बळी ठरलेल्या चिमुकलीला धीर देताना दिल्ली हायकोर्ट भावूक झाल्याचे पाहायला मिळाले. तर कोर्टाने बलात्कार प्रकरणातील दोषीची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवत पीडीतेला न्याय दिला आहे. शिक्षेची सुनावणी करताना कोर्टाने अत्यंत भावूक होत चिमुरडीसाठी एक संदेशही दिला आहे.. तसंच, पीडितेला आश्वासन देताना म्हटलं आहे की, 'बाळा, न्यायालयाने तुझं म्हणणं ऐकलं आहे. तुला दुखावलेला आरोपी काळ कोठडीत जाईल. तसंच, हा आरोपी कधीच तुरुंगाबाहेर सुटणार नाही.'
लैंगिक हिंसाचाराची बळी ठरलेल्या एका सात वर्षांच्या मुलीने न्यायालयासमोर अत्यंत निरागस शब्दांत आपले दुःख व्यक्त केले. तिने न्यायालयाला विनंती केली की, ज्या माणसाला मी 'काका' म्हणायचे त्याला म्हातारा होईपर्यंत तुरुंगातच ठेवावे. चिमुकलीच्या या मागणीचा विचार करत दोषीची जन्मठेपेची शिक्षा न्यायालयाने कायम ठेवली. तसंच, उच्च न्यायालयाने आदेश दिले की, सत्र न्यायाधीशांनी लिहिलेला संदेश छापून तो 10 वर्षांच्या पीडित चिमुकलीला द्यावा.
बुध विहार पोलिस ठाण्यात आरोपी सुमित शाक्य याच्यावर अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि धमकी दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. त्याला सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. आरोपी सुमित याने त्याच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालय सुनावणी करत असताना हा निर्देश देण्यात आला. यावेळी रोहिणी न्यायालयाच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनी गंगा यांनी 22 सप्टेंबरच्या आदेशात लिहिलेल्या पुरवणीचे कौतुक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह आणि न्यायमूर्ती दिनेश भट्ट यांच्या खंडपीठाने केले. यावेळी त्यांनी मुलीच्या कुटुंबाला 10.5 लाखांची भरपाई देण्याचेही निर्देश दिले आहे.
न्यायालयाने चिमुकलीच्या धैर्याचे कौतुक करताना म्हटलं की, पीडित तरुणी न्यायालयात आली. तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीला ओळखले आणि सत्य सांगितले. तिच्या या धाडसामुळं आरोपीला वेसण बसण्यास मदत झाली. आपल्या निकालात न्यायाधीशांनी हेही सांगितले की, 'न्यायालय तिचे बालपण परत देऊ शकत नाही, परंतु तिचा आवाज ऐकला गेला आहे. बाळा, आता तुझे आयुष्य जग. शाळेत जा. मित्रमैत्रिणी बनव, हस, खेळ, स्वप्न बघ. हे न्यायालय तुझे धैर्य नेहमीच लक्षात ठेवेल."
या प्रकरणात, दिल्ली उच्च न्यायालयाने उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला (डीएलएसए) कनिष्ठ न्यायालयाचा हा संदेश छापून मुलीला किंवा तिच्या कुटुंबीयांना पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा संदेश मुलीला देय असलेल्या नुकसान भरपाईच्या रकमेसह दोन आठवड्यांच्या आत तिच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे.
ही घटना 23 जुलै 2023 रोजी घडली. त्यावेळी ती मुलगी फक्त सात वर्षांची होती. आता ती 10 वर्षांची आहे. आरोपी सुमित शाक्यने दाखल केलेल्या फौजदारी अपिलाद्वारे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. सत्र न्यायालयाने त्याला १२ वर्षांखालील मुलीवर गंभीर लैंगिक अत्याचार आणि गुन्हेगारी धमकी दिल्याबद्दल दोषी ठरवले होते. पॉक्सो कायद्यांतर्गत आरोपीला त्याच्या नैसर्गिक आयुष्याच्या उर्वरित काळासाठी सक्त कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्याला ₹1,00,000 चा दंडही ठोठावण्यात आला. गुन्हेगारी धमकीच्या प्रकरणात, त्याला पाच वर्षांच्या सक्त कारावासाची आणि ₹20,000 च्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी भोगायच्या आहेत.